50 злотых 1819 года IB "Малая голова" (Польша, Царство Польское)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 50 злотых 1819 года "Малая голова" со знаком IB. Это золотая монета периода Царства Польского отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 501 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 39000 PLN. Торги состоялись 31 мая 2008.

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