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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

50 злотых 1819 года IB "Малая голова" (Польша, Царство Польское)

Аверс монеты - 50 злотых 1819 года IB "Малая голова" - цена золотой монеты - Польша, Царство Польское Реверс монеты - 50 злотых 1819 года IB "Малая голова" - цена золотой монеты - Польша, Царство Польское

Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal

Техническая информация

  • Металл Золото (0,917)
  • Вес 9,81 гр
  • Чистого золота (0,2892 oz) 8,9958 гр
  • Диаметр 23,6 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)
  • Тираж UNC 19,506

Описание

  • Страна Польша
  • Период Царство Польское
  • Номинал 50 злотых
  • Год 1819
  • Правитель Александр I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (85)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 50 злотых 1819 года "Малая голова" со знаком IB. Это золотая монета периода Царства Польского отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 501 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 39000 PLN. Торги состоялись 31 мая 2008.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец WCN
Дата 18 мая 2024
Сохранность XF
Цена
11478 $
Цена в валюте аукциона 45000 PLN
Польша 50 злотых 1819 IB "Малая голова" на аукционе Niemczyk - September 15, 2023
Польша 50 злотых 1819 IB "Малая голова" на аукционе Niemczyk - September 15, 2023
Продавец Niemczyk
Дата 15 сентября 2023
Сохранность XF
Цена
4130 $
Цена в валюте аукциона 18000 PLN
Польша 50 злотых 1819 IB "Малая голова" на аукционе RedSquare - August 6, 2023
Польша 50 злотых 1819 IB "Малая голова" на аукционе RedSquare - August 6, 2023
Продавец RedSquare
Дата 6 августа 2023
Сохранность AU53 ННР
Цена
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Польша 50 злотых 1819 IB "Малая голова" на аукционе Morton & Eden - July 20, 2023
Продавец Morton & Eden
Дата 20 июля 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша 50 злотых 1819 IB "Малая голова" на аукционе Rare Coins - July 12, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 12 июля 2023
Сохранность AU53 ННР
Цена
Польша 50 злотых 1819 IB "Малая голова" на аукционе MARCINIAK - February 8, 2023
Польша 50 злотых 1819 IB "Малая голова" на аукционе MARCINIAK - February 8, 2023
Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2023
Сохранность XF
Цена
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Польша 50 злотых 1819 IB "Малая голова" на аукционе RedSquare - January 29, 2023
Польша 50 злотых 1819 IB "Малая голова" на аукционе RedSquare - January 29, 2023
Продавец RedSquare
Дата 29 января 2023
Сохранность AU53 ННР
Цена
Польша 50 злотых 1819 IB "Малая голова" на аукционе Rare Coins - December 3, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 3 декабря 2022
Сохранность AU53 ННР
Цена
Польша 50 злотых 1819 IB "Малая голова" на аукционе Sonntag - November 28, 2022
Продавец Sonntag
Дата 28 ноября 2022
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Продавец WCN
Дата 19 ноября 2022
Сохранность XF
Цена
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Польша 50 злотых 1819 IB "Малая голова" на аукционе Heritage - November 4, 2022
Продавец Heritage
Дата 4 ноября 2022
Сохранность AU58 NGC
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Польша 50 злотых 1819 IB "Малая голова" на аукционе Stary Sklep - October 16, 2022
Польша 50 злотых 1819 IB "Малая голова" на аукционе Stary Sklep - October 16, 2022
Продавец Stary Sklep
Дата 16 октября 2022
Сохранность MS61 PL NGC
Цена
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Польша 50 злотых 1819 IB "Малая голова" на аукционе AURORA - September 29, 2022
Продавец AURORA
Дата 29 сентября 2022
Сохранность AU53 ННР
Цена
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Польша 50 злотых 1819 IB "Малая голова" на аукционе MARCINIAK - June 9, 2022
Польша 50 злотых 1819 IB "Малая голова" на аукционе MARCINIAK - June 9, 2022
Продавец MARCINIAK
Дата 9 июня 2022
Сохранность XF
Цена
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Польша 50 злотых 1819 IB "Малая голова" на аукционе Stary Sklep - October 10, 2021
Польша 50 злотых 1819 IB "Малая голова" на аукционе Stary Sklep - October 10, 2021
Продавец Stary Sklep
Дата 10 октября 2021
Сохранность XF
Цена
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Польша 50 злотых 1819 IB "Малая голова" на аукционе MARCINIAK - June 18, 2021
Польша 50 злотых 1819 IB "Малая голова" на аукционе MARCINIAK - June 18, 2021
Продавец MARCINIAK
Дата 18 июня 2021
Сохранность XF
Цена
Продавец WCN
Дата 15 мая 2021
Сохранность XF
Цена
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Польша 50 злотых 1819 IB "Малая голова" на аукционе MARCINIAK - February 12, 2021
Польша 50 злотых 1819 IB "Малая голова" на аукционе MARCINIAK - February 12, 2021
Продавец MARCINIAK
Дата 12 февраля 2021
Сохранность VF
Цена
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Польша 50 злотых 1819 IB "Малая голова" на аукционе MARCINIAK - June 9, 2020
Польша 50 злотых 1819 IB "Малая голова" на аукционе MARCINIAK - June 9, 2020
Продавец MARCINIAK
Дата 9 июня 2020
Сохранность VF
Цена
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Польша 50 злотых 1819 IB "Малая голова" на аукционе MARCINIAK - February 13, 2020
Польша 50 злотых 1819 IB "Малая голова" на аукционе MARCINIAK - February 13, 2020
Продавец MARCINIAK
Дата 13 февраля 2020
Сохранность VF
Цена
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Польша 50 злотых 1819 IB "Малая голова" на аукционе Niemczyk - June 14, 2019
Польша 50 злотых 1819 IB "Малая голова" на аукционе Niemczyk - June 14, 2019
Продавец Niemczyk
Дата 14 июня 2019
Сохранность AU55 PCGS
Цена
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Где продать?

Для продажи 50 злотых 1819 "Малая голова" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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