Польша Период: 1506-2020 1506-2020
50 злотых 1819 года IB "Малая голова" (Польша, Царство Польское)
Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal
Техническая информация
- Металл Золото (0,917)
- Вес 9,81 гр
- Чистого золота (0,2892 oz) 8,9958 гр
- Диаметр 23,6 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
- Тираж UNC 19,506
Описание
- Страна Польша
- Период Царство Польское
- Номинал 50 злотых
- Год 1819
- Правитель Александр I (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Варшава
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (85)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты 50 злотых 1819 года "Малая голова" со знаком IB. Это золотая монета периода Царства Польского отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 501 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 39000 PLN. Торги состоялись 31 мая 2008.
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Сохранность (слабы)
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Продавец RedSquare
Дата 6 августа 2023
Сохранность AU53 ННР
Цена
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Продавец Morton & Eden
Дата 20 июля 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Sonntag
Дата 28 ноября 2022
Сохранность AU55 NGC
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Продавец Heritage
Дата 4 ноября 2022
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Продавец Stary Sklep
Дата 16 октября 2022
Сохранность MS61 PL NGC
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Продавец AURORA
Дата 29 сентября 2022
Сохранность AU53 ННР
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Продавец MARCINIAK
Дата 9 июня 2022
Сохранность XF
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Дата 10 октября 2021
Сохранность XF
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Продавец MARCINIAK
Дата 12 февраля 2021
Сохранность VF
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Продавец MARCINIAK
Дата 9 июня 2020
Сохранность VF
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Продавец MARCINIAK
Дата 13 февраля 2020
Сохранность VF
Цена
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