Польша Период: 1506-2020 1506-2020
1 грош 1819 года IB "Длинный хвост" (Польша, Царство Польское)
Фотография: MARCINIAK | DOM AUKCYJNY
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 2,86 гр
- Диаметр 20 мм
- Гурт Гладкий
Описание
- Страна Польша
- Период Царство Польское
- Номинал 1 грош
- Год 1819
- Правитель Александр I (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Варшава
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (13) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты 1 грош 1819 года "Длинный хвост" со знаком IB. Это медная монета периода Царства Польского отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2330 проданному на аукционе MARCINIAK | DOM AUKCYJNY за 3000 PLN. Торги состоялись 2 июня 2022.
Сохранность
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- WDA - MiM (2)
- Wójcicki (1)
Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2023
Сохранность VF
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Продавец Stare Monety
Дата 19 мая 2023
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Продавец Numimarket
Дата 31 января 2023
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Продавец MARCINIAK
Дата 9 июня 2022
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Продавец Wójcicki
Дата 27 апреля 2022
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Продавец WDA - MiM
Дата 16 декабря 2021
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Продавец WDA - MiM
Дата 19 октября 2019
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Продавец Niemczyk
Дата 25 марта 2018
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Продавец Niemczyk
Дата 15 декабря 2017
Сохранность VF
Цена
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