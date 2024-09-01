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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

1 грош 1819 года IB "Длинный хвост" (Польша, Царство Польское)

Аверс монеты - 1 грош 1819 года IB "Длинный хвост" - цена монеты - Польша, Царство Польское Реверс монеты - 1 грош 1819 года IB "Длинный хвост" - цена монеты - Польша, Царство Польское

Фотография: MARCINIAK | DOM AUKCYJNY

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 2,86 гр
  • Диаметр 20 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Царство Польское
  • Номинал 1 грош
  • Год 1819
  • Правитель Александр I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (13) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 1 грош 1819 года "Длинный хвост" со знаком IB. Это медная монета периода Царства Польского отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2330 проданному на аукционе MARCINIAK | DOM AUKCYJNY за 3000 PLN. Торги состоялись 2 июня 2022.

Сохранность
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  • Stare Monety (2)
  • WCN (2)
  • WDA - MiM (2)
  • Wójcicki (1)
Польша 1 грош 1819 IB "Длинный хвост" на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Польша 1 грош 1819 IB "Длинный хвост" на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Продавец Numimarket
Дата 14 мая 2024
Сохранность VF
Цена
81 $
Цена в валюте аукциона 320 PLN
Продавец WCN
Дата 28 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
67 $
Цена в валюте аукциона 260 PLN
Польша 1 грош 1819 IB "Длинный хвост" на аукционе MARCINIAK - October 13, 2023
Польша 1 грош 1819 IB "Длинный хвост" на аукционе MARCINIAK - October 13, 2023
Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2023
Сохранность VF
Цена
******
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Польша 1 грош 1819 IB "Длинный хвост" на аукционе Stare Monety - May 19, 2023
Польша 1 грош 1819 IB "Длинный хвост" на аукционе Stare Monety - May 19, 2023
Продавец Stare Monety
Дата 19 мая 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша 1 грош 1819 IB "Длинный хвост" на аукционе Numimarket - January 31, 2023
Польша 1 грош 1819 IB "Длинный хвост" на аукционе Numimarket - January 31, 2023
Продавец Numimarket
Дата 31 января 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша 1 грош 1819 IB "Длинный хвост" на аукционе MARCINIAK - June 9, 2022
Польша 1 грош 1819 IB "Длинный хвост" на аукционе MARCINIAK - June 9, 2022
Продавец MARCINIAK
Дата 9 июня 2022
Сохранность VF
Цена
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Польша 1 грош 1819 IB "Длинный хвост" на аукционе Wójcicki - April 27, 2022
Польша 1 грош 1819 IB "Длинный хвост" на аукционе Wójcicki - April 27, 2022
Продавец Wójcicki
Дата 27 апреля 2022
Сохранность VF
Цена
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Польша 1 грош 1819 IB "Длинный хвост" на аукционе WDA - MiM - December 16, 2021
Польша 1 грош 1819 IB "Длинный хвост" на аукционе WDA - MiM - December 16, 2021
Продавец WDA - MiM
Дата 16 декабря 2021
Сохранность VF
Цена
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Польша 1 грош 1819 IB "Длинный хвост" на аукционе Stare Monety - December 3, 2021
Польша 1 грош 1819 IB "Длинный хвост" на аукционе Stare Monety - December 3, 2021
Продавец Stare Monety
Дата 3 декабря 2021
Сохранность VF
Цена
Польша 1 грош 1819 IB "Длинный хвост" на аукционе WDA - MiM - October 19, 2019
Польша 1 грош 1819 IB "Длинный хвост" на аукционе WDA - MiM - October 19, 2019
Продавец WDA - MiM
Дата 19 октября 2019
Сохранность VF
Цена
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Польша 1 грош 1819 IB "Длинный хвост" на аукционе Niemczyk - March 25, 2018
Польша 1 грош 1819 IB "Длинный хвост" на аукционе Niemczyk - March 25, 2018
Продавец Niemczyk
Дата 25 марта 2018
Сохранность VF
Цена
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Польша 1 грош 1819 IB "Длинный хвост" на аукционе Niemczyk - December 15, 2017
Польша 1 грош 1819 IB "Длинный хвост" на аукционе Niemczyk - December 15, 2017
Продавец Niemczyk
Дата 15 декабря 2017
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 7 июня 2014
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 грош 1819 "Длинный хвост" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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