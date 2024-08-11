1 злотый 1819 года IB "Большая голова" (Польша, Царство Польское)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 1 злотый 1819 года "Большая голова" со знаком IB. Это серебряная монета периода Царства Польского отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 37961 проданному на аукционе Heritage Auctions за 1410 USD. Торги состоялись 17 января 2017.

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