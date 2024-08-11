Польша Период: 1506-2020 1506-2020
1 злотый 1819 года IB "Большая голова" (Польша, Царство Польское)
Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal
Техническая информация
- Металл Серебро (0,593)
- Вес 4,55 гр
- Чистого серебра (0,0867 oz) 2,6981 гр
- Диаметр 23 мм
- Гурт Шнуровидный
- Тираж UNC 1,208,278
Описание
- Страна Польша
- Период Царство Польское
- Номинал 1 злотый
- Год 1819
- Правитель Александр I (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Варшава
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (27)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты 1 злотый 1819 года "Большая голова" со знаком IB. Это серебряная монета периода Царства Польского отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 37961 проданному на аукционе Heritage Auctions за 1410 USD. Торги состоялись 17 января 2017.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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- Знак (1)
Продавец WDA - MiM
Дата 29 декабря 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Stack's
Дата 21 октября 2023
Сохранность AU53 PCGS
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 15 сентября 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 17 марта 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Numimarket
Дата 31 января 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Cieszyńskie CN
Дата 23 апреля 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 10 декабря 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 18 июня 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец WDA - MiM
Дата 30 мая 2020
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 20 октября 2017
Сохранность XF
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Продавец Heritage
Дата 18 января 2017
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 6 мая 2016
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Продавец Goldberg
Дата 27 января 2014
Сохранность VF30 NGC
Цена
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Продавец Goldberg
Дата 24 сентября 2013
Сохранность VF30 NGC
Цена
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Где продать?
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