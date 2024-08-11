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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

1 злотый 1819 года IB "Большая голова" (Польша, Царство Польское)

Аверс монеты - 1 злотый 1819 года IB "Большая голова" - цена серебряной монеты - Польша, Царство Польское Реверс монеты - 1 злотый 1819 года IB "Большая голова" - цена серебряной монеты - Польша, Царство Польское

Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,593)
  • Вес 4,55 гр
  • Чистого серебра (0,0867 oz) 2,6981 гр
  • Диаметр 23 мм
  • Гурт Шнуровидный
  • Тираж UNC 1,208,278

Описание

  • Страна Польша
  • Период Царство Польское
  • Номинал 1 злотый
  • Год 1819
  • Правитель Александр I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (27)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 1 злотый 1819 года "Большая голова" со знаком IB. Это серебряная монета периода Царства Польского отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 37961 проданному на аукционе Heritage Auctions за 1410 USD. Торги состоялись 17 января 2017.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Знак (1)
Польша 1 злотый 1819 IB "Большая голова" на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Польша 1 злотый 1819 IB "Большая голова" на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Продавец Numimarket
Дата 14 мая 2024
Сохранность VF
Цена
227 $
Цена в валюте аукциона 900 PLN
Польша 1 злотый 1819 IB "Большая голова" на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Польша 1 злотый 1819 IB "Большая голова" на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
248 $
Цена в валюте аукциона 1000 PLN
Польша 1 злотый 1819 IB "Большая голова" на аукционе WDA - MiM - December 29, 2023
Польша 1 злотый 1819 IB "Большая голова" на аукционе WDA - MiM - December 29, 2023
Продавец WDA - MiM
Дата 29 декабря 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша 1 злотый 1819 IB "Большая голова" на аукционе Stack's - October 21, 2023
Польша 1 злотый 1819 IB "Большая голова" на аукционе Stack's - October 21, 2023
Продавец Stack's
Дата 21 октября 2023
Сохранность AU53 PCGS
Цена
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Польша 1 злотый 1819 IB "Большая голова" на аукционе Niemczyk - September 15, 2023
Польша 1 злотый 1819 IB "Большая голова" на аукционе Niemczyk - September 15, 2023
Продавец Niemczyk
Дата 15 сентября 2023
Сохранность XF
Цена
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Польша 1 злотый 1819 IB "Большая голова" на аукционе Niemczyk - March 17, 2023
Польша 1 злотый 1819 IB "Большая голова" на аукционе Niemczyk - March 17, 2023
Продавец Niemczyk
Дата 17 марта 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша 1 злотый 1819 IB "Большая голова" на аукционе Numimarket - January 31, 2023
Польша 1 злотый 1819 IB "Большая голова" на аукционе Numimarket - January 31, 2023
Продавец Numimarket
Дата 31 января 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша 1 злотый 1819 IB "Большая голова" на аукционе Знак - October 7, 2022
Продавец Знак
Дата 7 октября 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
Польша 1 злотый 1819 IB "Большая голова" на аукционе Cieszyńskie CN - April 23, 2022
Польша 1 злотый 1819 IB "Большая голова" на аукционе Cieszyńskie CN - April 23, 2022
Продавец Cieszyńskie CN
Дата 23 апреля 2022
Сохранность VF
Цена
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Польша 1 злотый 1819 IB "Большая голова" на аукционе Niemczyk - December 10, 2021
Польша 1 злотый 1819 IB "Большая голова" на аукционе Niemczyk - December 10, 2021
Продавец Niemczyk
Дата 10 декабря 2021
Сохранность VF
Цена
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Польша 1 злотый 1819 IB "Большая голова" на аукционе MARCINIAK - June 18, 2021
Польша 1 злотый 1819 IB "Большая голова" на аукционе MARCINIAK - June 18, 2021
Продавец MARCINIAK
Дата 18 июня 2021
Сохранность VF
Цена
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Польша 1 злотый 1819 IB "Большая голова" на аукционе WDA - MiM - May 30, 2020
Польша 1 злотый 1819 IB "Большая голова" на аукционе WDA - MiM - May 30, 2020
Продавец WDA - MiM
Дата 30 мая 2020
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Польша 1 злотый 1819 IB "Большая голова" на аукционе Niemczyk - October 20, 2017
Польша 1 злотый 1819 IB "Большая голова" на аукционе Niemczyk - October 20, 2017
Продавец Niemczyk
Дата 20 октября 2017
Сохранность XF
Цена
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Польша 1 злотый 1819 IB "Большая голова" на аукционе Heritage - January 18, 2017
Польша 1 злотый 1819 IB "Большая голова" на аукционе Heritage - January 18, 2017
Продавец Heritage
Дата 18 января 2017
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Польша 1 злотый 1819 IB "Большая голова" на аукционе Niemczyk - May 6, 2016
Польша 1 злотый 1819 IB "Большая голова" на аукционе Niemczyk - May 6, 2016
Продавец Niemczyk
Дата 6 мая 2016
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Продавец WCN
Дата 8 ноября 2014
Сохранность UNC
Цена
Продавец WCN
Дата 7 июня 2014
Сохранность UNC
Цена
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Польша 1 злотый 1819 IB "Большая голова" на аукционе Goldberg - January 27, 2014
Польша 1 злотый 1819 IB "Большая голова" на аукционе Goldberg - January 27, 2014
Продавец Goldberg
Дата 27 января 2014
Сохранность VF30 NGC
Цена
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Польша 1 злотый 1819 IB "Большая голова" на аукционе Goldberg - September 24, 2013
Польша 1 злотый 1819 IB "Большая голова" на аукционе Goldberg - September 24, 2013
Продавец Goldberg
Дата 24 сентября 2013
Сохранность VF30 NGC
Цена
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Польша 1 злотый 1819 IB "Большая голова" на аукционе Künker - February 7, 2013
Продавец Künker
Дата 7 февраля 2013
Сохранность VF
Цена
Продавец WCN
Дата 14 ноября 2009
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 злотый 1819 "Большая голова" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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