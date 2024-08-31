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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

25 злотых 1819 года IB "Большая голова" (Польша, Царство Польское)

Аверс монеты - 25 злотых 1819 года IB "Большая голова" - цена золотой монеты - Польша, Царство Польское Реверс монеты - 25 злотых 1819 года IB "Большая голова" - цена золотой монеты - Польша, Царство Польское

Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal

Техническая информация

  • Металл Золото (0,917)
  • Вес 4,91 гр
  • Чистого золота (0,1448 oz) 4,5025 гр
  • Диаметр 19,2 мм
  • Гурт Шнуровидный
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)
  • Тираж UNC 86,218

Описание

  • Страна Польша
  • Период Царство Польское
  • Номинал 25 злотых
  • Год 1819
  • Правитель Александр I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (59)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 25 злотых 1819 года "Большая голова" со знаком IB. Это золотая монета периода Царства Польского отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 152 проданному на аукционе Александр за 10250 USD. Торги состоялись 30 октября 2009.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
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  • Александр (2)
  • Знак (1)
  • Империя (1)
Польша 25 злотых 1819 IB "Большая голова" на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Польша 25 злотых 1819 IB "Большая голова" на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность XF
Цена
4617 $
Цена в валюте аукциона 18500 PLN
Польша 25 злотых 1819 IB "Большая голова" на аукционе WDA - MiM - May 15, 2024
Польша 25 злотых 1819 IB "Большая голова" на аукционе WDA - MiM - May 15, 2024
Продавец WDA - MiM
Дата 15 мая 2024
Сохранность AU55 NGC
Цена
3611 $
Цена в валюте аукциона 14250 PLN
Польша 25 злотых 1819 IB "Большая голова" на аукционе Stary Sklep - February 12, 2023
Польша 25 злотых 1819 IB "Большая голова" на аукционе Stary Sklep - February 12, 2023
Продавец Stary Sklep
Дата 12 февраля 2023
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Продавец WCN
Дата 19 ноября 2022
Сохранность VF
Цена
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Польша 25 злотых 1819 IB "Большая голова" на аукционе Numimarket - May 11, 2022
Польша 25 злотых 1819 IB "Большая голова" на аукционе Numimarket - May 11, 2022
Продавец Numimarket
Дата 11 мая 2022
Сохранность XF
Цена
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Польша 25 злотых 1819 IB "Большая голова" на аукционе MARCINIAK - February 10, 2022
Польша 25 злотых 1819 IB "Большая голова" на аукционе MARCINIAK - February 10, 2022
Продавец MARCINIAK
Дата 10 февраля 2022
Сохранность XF
Цена
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Польша 25 злотых 1819 IB "Большая голова" на аукционе MARCINIAK - February 12, 2021
Польша 25 злотых 1819 IB "Большая голова" на аукционе MARCINIAK - February 12, 2021
Продавец MARCINIAK
Дата 12 февраля 2021
Сохранность VF
Цена
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Польша 25 злотых 1819 IB "Большая голова" на аукционе COINSNET - May 24, 2020
Польша 25 злотых 1819 IB "Большая голова" на аукционе COINSNET - May 24, 2020
Продавец COINSNET
Дата 24 мая 2020
Сохранность XF
Цена
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Продавец WCN
Дата 16 мая 2020
Сохранность XF
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Польша 25 злотых 1819 IB "Большая голова" на аукционе Hess Divo - May 28, 2019
Продавец Hess Divo
Дата 28 мая 2019
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 11 мая 2019
Сохранность XF
Цена
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Польша 25 злотых 1819 IB "Большая голова" на аукционе New York Sale - January 10, 2019
Продавец New York Sale
Дата 10 января 2019
Сохранность XF
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Продавец WCN
Дата 17 ноября 2018
Сохранность XF
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Польша 25 злотых 1819 IB "Большая голова" на аукционе Künker - October 12, 2018
Продавец Künker
Дата 12 октября 2018
Сохранность XF
Цена
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Польша 25 злотых 1819 IB "Большая голова" на аукционе Знак - May 25, 2018
Польша 25 злотых 1819 IB "Большая голова" на аукционе Знак - May 25, 2018
Продавец Знак
Дата 25 мая 2018
Сохранность Нет оценки
Цена
Продавец WCN
Дата 21 апреля 2018
Сохранность XF
Цена
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Продавец WCN
Дата 21 апреля 2018
Сохранность XF
Цена
Польша 25 злотых 1819 IB "Большая голова" на аукционе CNG - January 6, 2016
Продавец CNG
Дата 6 января 2016
Сохранность XF
Цена
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Польша 25 злотых 1819 IB "Большая голова" на аукционе Niemczyk - October 2, 2015
Польша 25 злотых 1819 IB "Большая голова" на аукционе Niemczyk - October 2, 2015
Продавец Niemczyk
Дата 2 октября 2015
Сохранность XF
Цена
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Продавец WCN
Дата 12 сентября 2015
Сохранность XF
Цена
Польша 25 злотых 1819 IB "Большая голова" на аукционе AB Philea & Myntkompaniet - May 2, 2015
Продавец AB Philea & Myntkompaniet
Дата 2 мая 2015
Сохранность XF
Цена

Где продать?

Для продажи 25 злотых 1819 "Большая голова" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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