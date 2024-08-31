Польша Период: 1506-2020 1506-2020
25 злотых 1819 года IB "Большая голова" (Польша, Царство Польское)
Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal
Техническая информация
- Металл Золото (0,917)
- Вес 4,91 гр
- Чистого золота (0,1448 oz) 4,5025 гр
- Диаметр 19,2 мм
- Гурт Шнуровидный
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
- Тираж UNC 86,218
Описание
- Страна Польша
- Период Царство Польское
- Номинал 25 злотых
- Год 1819
- Правитель Александр I (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Варшава
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (59)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты 25 злотых 1819 года "Большая голова" со знаком IB. Это золотая монета периода Царства Польского отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 152 проданному на аукционе Александр за 10250 USD. Торги состоялись 30 октября 2009.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец WDA - MiM
Дата 15 мая 2024
Сохранность AU55 NGC
Цена
3611 $
Цена в валюте аукциона 14250 PLN
Продавец Stary Sklep
Дата 12 февраля 2023
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Продавец Numimarket
Дата 11 мая 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 10 февраля 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 12 февраля 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец COINSNET
Дата 24 мая 2020
Сохранность XF
Цена
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Продавец Hess Divo
Дата 28 мая 2019
Сохранность VF
Цена
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Продавец New York Sale
Дата 10 января 2019
Сохранность XF
Цена
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Продавец Künker
Дата 12 октября 2018
Сохранность XF
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 2 октября 2015
Сохранность XF
Цена
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Где продать?
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