5 грошей 1827 года FH (Польша, Царство Польское)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 5 грошей 1827 года со знаком FH. Это серебряная монета периода Царства Польского отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 204 проданному на аукционе Империя за 60000 RUB. Торги состоялись 4 октября 2013.

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