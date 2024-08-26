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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

5 грошей 1827 года FH (Польша, Царство Польское)

Аверс монеты - 5 грошей 1827 года FH - цена серебряной монеты - Польша, Царство Польское Реверс монеты - 5 грошей 1827 года FH - цена серебряной монеты - Польша, Царство Польское

Фотография: MARCINIAK | DOM AUKCYJNY

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,194)
  • Вес 1,45 гр
  • Чистого серебра (0,009 oz) 0,2813 гр
  • Диаметр 17 мм
  • Гурт Гладкий
  • Тираж UNC 1,904,020

Описание

  • Страна Польша
  • Период Царство Польское
  • Номинал 5 грошей
  • Год 1827
  • Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (44) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 5 грошей 1827 года со знаком FH. Это серебряная монета периода Царства Польского отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 204 проданному на аукционе Империя за 60000 RUB. Торги состоялись 4 октября 2013.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Польша 5 грошей 1827 FH на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Польша 5 грошей 1827 FH на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Продавец Numimarket
Дата 14 мая 2024
Сохранность VF
Цена
55 $
Цена в валюте аукциона 220 PLN
Польша 5 грошей 1827 FH на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Польша 5 грошей 1827 FH на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Продавец Numimarket
Дата 14 мая 2024
Сохранность VF
Цена
18 $
Цена в валюте аукциона 70 PLN
Польша 5 грошей 1827 FH на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Польша 5 грошей 1827 FH на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Продавец Numimarket
Дата 14 мая 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша 5 грошей 1827 FH на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Польша 5 грошей 1827 FH на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Продавец Numimarket
Дата 14 мая 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша 5 грошей 1827 FH на аукционе Stare Monety - March 15, 2024
Польша 5 грошей 1827 FH на аукционе Stare Monety - March 15, 2024
Продавец Stare Monety
Дата 15 марта 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша 5 грошей 1827 FH на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Польша 5 грошей 1827 FH на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Продавец Wójcicki
Дата 17 марта 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша 5 грошей 1827 FH на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Польша 5 грошей 1827 FH на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 7 октября 2023
Сохранность VF
Цена
Продавец WCN
Дата 10 августа 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша 5 грошей 1827 FH на аукционе MARCINIAK - June 1, 2023
Польша 5 грошей 1827 FH на аукционе MARCINIAK - June 1, 2023
Продавец MARCINIAK
Дата 1 июня 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша 5 грошей 1827 FH на аукционе Wójcicki - December 2, 2022
Польша 5 грошей 1827 FH на аукционе Wójcicki - December 2, 2022
Продавец Wójcicki
Дата 2 декабря 2022
Сохранность VF
Цена
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Польша 5 грошей 1827 FH на аукционе WDA - MiM - November 26, 2022
Польша 5 грошей 1827 FH на аукционе WDA - MiM - November 26, 2022
Продавец WDA - MiM
Дата 26 ноября 2022
Сохранность VF
Цена
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Польша 5 грошей 1827 FH на аукционе WDA - MiM - November 10, 2022
Польша 5 грошей 1827 FH на аукционе WDA - MiM - November 10, 2022
Продавец WDA - MiM
Дата 10 ноября 2022
Сохранность VF
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Польша 5 грошей 1827 FH на аукционе Знак - October 7, 2022
Продавец Знак
Дата 7 октября 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
Польша 5 грошей 1827 FH на аукционе WDA - MiM - June 22, 2022
Польша 5 грошей 1827 FH на аукционе WDA - MiM - June 22, 2022
Продавец WDA - MiM
Дата 22 июня 2022
Сохранность XF
Цена
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Польша 5 грошей 1827 FH на аукционе MARCINIAK - February 10, 2022
Польша 5 грошей 1827 FH на аукционе MARCINIAK - February 10, 2022
Продавец MARCINIAK
Дата 10 февраля 2022
Сохранность XF
Цена
Польша 5 грошей 1827 FH на аукционе Wójcicki - November 5, 2021
Польша 5 грошей 1827 FH на аукционе Wójcicki - November 5, 2021
Продавец Wójcicki
Дата 5 ноября 2021
Сохранность VF
Цена
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Польша 5 грошей 1827 FH на аукционе MARCINIAK - October 7, 2021
Польша 5 грошей 1827 FH на аукционе MARCINIAK - October 7, 2021
Продавец MARCINIAK
Дата 7 октября 2021
Сохранность UNC
Цена
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Польша 5 грошей 1827 FH на аукционе MARCINIAK - October 7, 2021
Польша 5 грошей 1827 FH на аукционе MARCINIAK - October 7, 2021
Продавец MARCINIAK
Дата 7 октября 2021
Сохранность AU58 NGC
Цена
Польша 5 грошей 1827 FH на аукционе Niemczyk - September 25, 2021
Польша 5 грошей 1827 FH на аукционе Niemczyk - September 25, 2021
Продавец Niemczyk
Дата 25 сентября 2021
Сохранность VF
Цена
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Польша 5 грошей 1827 FH на аукционе Wójcicki - July 6, 2021
Польша 5 грошей 1827 FH на аукционе Wójcicki - July 6, 2021
Продавец Wójcicki
Дата 6 июля 2021
Сохранность VF
Цена
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Польша 5 грошей 1827 FH на аукционе Rzeszowski DA - June 22, 2021
Польша 5 грошей 1827 FH на аукционе Rzeszowski DA - June 22, 2021
Продавец Rzeszowski DA
Дата 22 июня 2021
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?

Для продажи 5 грошей 1827 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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