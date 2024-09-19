5 грошей 1829 года FH (Польша, Царство Польское)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 5 грошей 1829 года со знаком FH. Это серебряная монета периода Царства Польского отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 447 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 1350 PLN. Торги состоялись 1 декабря 2007.

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