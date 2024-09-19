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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

5 грошей 1829 года FH (Польша, Царство Польское)

Аверс монеты - 5 грошей 1829 года FH - цена серебряной монеты - Польша, Царство Польское Реверс монеты - 5 грошей 1829 года FH - цена серебряной монеты - Польша, Царство Польское

Фотография: Stare Monety

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,194)
  • Вес 1,45 гр
  • Чистого серебра (0,009 oz) 0,2813 гр
  • Диаметр 17 мм
  • Гурт Гладкий
  • Тираж UNC 713,581

Описание

  • Страна Польша
  • Период Царство Польское
  • Номинал 5 грошей
  • Год 1829
  • Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (20) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 5 грошей 1829 года со знаком FH. Это серебряная монета периода Царства Польского отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 447 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 1350 PLN. Торги состоялись 1 декабря 2007.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Польша 5 грошей 1829 FH на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Польша 5 грошей 1829 FH на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Продавец Numimarket
Дата 14 мая 2024
Сохранность F
Цена
8 $
Цена в валюте аукциона 30 PLN
Польша 5 грошей 1829 FH на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Польша 5 грошей 1829 FH на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Продавец Numimarket
Дата 14 мая 2024
Сохранность VF
Цена
13 $
Цена в валюте аукциона 50 PLN
Польша 5 грошей 1829 FH на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Польша 5 грошей 1829 FH на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Продавец Numimarket
Дата 14 мая 2024
Сохранность F
Цена
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Польша 5 грошей 1829 FH на аукционе WDA - MiM - April 26, 2024
Польша 5 грошей 1829 FH на аукционе WDA - MiM - April 26, 2024
Продавец WDA - MiM
Дата 26 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
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Польша 5 грошей 1829 FH на аукционе MARCINIAK - October 13, 2023
Польша 5 грошей 1829 FH на аукционе MARCINIAK - October 13, 2023
Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша 5 грошей 1829 FH на аукционе MARCINIAK - October 13, 2023
Польша 5 грошей 1829 FH на аукционе MARCINIAK - October 13, 2023
Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша 5 грошей 1829 FH на аукционе Знак - July 14, 2023
Польша 5 грошей 1829 FH на аукционе Знак - July 14, 2023
Продавец Знак
Дата 14 июля 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Польша 5 грошей 1829 FH на аукционе Монеты и Медали - June 29, 2023
Польша 5 грошей 1829 FH на аукционе Монеты и Медали - June 29, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 29 июня 2023
Сохранность XF
Цена
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Польша 5 грошей 1829 FH на аукционе Numimarket - November 8, 2022
Польша 5 грошей 1829 FH на аукционе Numimarket - November 8, 2022
Продавец Numimarket
Дата 8 ноября 2022
Сохранность VF
Цена
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Польша 5 грошей 1829 FH на аукционе WDA - MiM - April 8, 2020
Польша 5 грошей 1829 FH на аукционе WDA - MiM - April 8, 2020
Продавец WDA - MiM
Дата 8 апреля 2020
Сохранность XF
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Польша 5 грошей 1829 FH на аукционе Имперская монета - March 24, 2020
Польша 5 грошей 1829 FH на аукционе Имперская монета - March 24, 2020
Продавец Имперская монета
Дата 24 марта 2020
Сохранность VF35
Цена
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Польша 5 грошей 1829 FH на аукционе Имперская монета - January 28, 2020
Польша 5 грошей 1829 FH на аукционе Имперская монета - January 28, 2020
Продавец Имперская монета
Дата 28 января 2020
Сохранность VF35
Цена
Польша 5 грошей 1829 FH на аукционе Имперская монета - December 17, 2019
Польша 5 грошей 1829 FH на аукционе Имперская монета - December 17, 2019
Продавец Имперская монета
Дата 17 декабря 2019
Сохранность VF35
Цена
Польша 5 грошей 1829 FH на аукционе Stare Monety - December 6, 2019
Польша 5 грошей 1829 FH на аукционе Stare Monety - December 6, 2019
Продавец Stare Monety
Дата 6 декабря 2019
Сохранность VF
Цена
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Польша 5 грошей 1829 FH на аукционе Katz - July 4, 2019
Продавец Katz
Дата 4 июля 2019
Сохранность XF
Цена
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Польша 5 грошей 1829 FH на аукционе MARCINIAK - November 13, 2017
Польша 5 грошей 1829 FH на аукционе MARCINIAK - November 13, 2017
Продавец MARCINIAK
Дата 13 ноября 2017
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Польша 5 грошей 1829 FH на аукционе Rauch - April 22, 2013
Продавец Rauch
Дата 22 апреля 2013
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 1 декабря 2007
Сохранность XF
Цена
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Продавец WCN
Дата 2 декабря 2006
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 24 мая 2003
Сохранность VF
Цена

Где продать?

Для продажи 5 грошей 1829 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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