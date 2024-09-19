Польша Период: 1506-2020 1506-2020
5 грошей 1829 года FH (Польша, Царство Польское)
Фотография: Stare Monety
Техническая информация
- Металл Серебро (0,194)
- Вес 1,45 гр
- Чистого серебра (0,009 oz) 0,2813 гр
- Диаметр 17 мм
- Гурт Гладкий
- Тираж UNC 713,581
Описание
- Страна Польша
- Период Царство Польское
- Номинал 5 грошей
- Год 1829
- Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Варшава
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (20) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты 5 грошей 1829 года со знаком FH. Это серебряная монета периода Царства Польского отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 447 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 1350 PLN. Торги состоялись 1 декабря 2007.
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Продавец Numimarket
Дата 14 мая 2024
Сохранность F
Цена
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Продавец WDA - MiM
Дата 26 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Монеты и Медали
Дата 29 июня 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Numimarket
Дата 8 ноября 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец WDA - MiM
Дата 8 апреля 2020
Сохранность XF
Цена
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Продавец Имперская монета
Дата 24 марта 2020
Сохранность VF35
Цена
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Продавец Stare Monety
Дата 6 декабря 2019
Сохранность VF
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 13 ноября 2017
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Продавец Rauch
Дата 22 апреля 2013
Сохранность VF
Цена
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Где продать?
Для продажи 5 грошей 1829 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
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