Польша Период: 1506-2020 1506-2020
5 грошей 1824 года IB (Польша, Царство Польское)
Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann
Техническая информация
- Металл Серебро (0,194)
- Вес 1,45 гр
- Чистого серебра (0,009 oz) 0,2813 гр
- Диаметр 17 мм
- Гурт Гладкий
- Тираж UNC 234,591
Описание
- Страна Польша
- Период Царство Польское
- Номинал 5 грошей
- Год 1824
- Правитель Александр I (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Варшава
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (19)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты 5 грошей 1824 года со знаком IB. Это серебряная монета периода Царства Польского отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 248 проданному на аукционе Dom Aukcyjny Numimarket.pl за 4200 PLN. Торги состоялись 28 марта 2021.
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Продавец Niemczyk
Дата 15 марта 2024
Сохранность VF
Цена
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Продавец WDA - MiM
Дата 21 июня 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Numimarket
Дата 16 мая 2023
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Продавец Stare Monety
Дата 3 декабря 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец Numimarket
Дата 30 марта 2021
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 9 июня 2020
Сохранность VF
Цена
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Продавец WDA - MiM
Дата 1 июня 2019
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 15 декабря 2017
Сохранность VF
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 13 ноября 2017
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Продавец Künker
Дата 11 февраля 2016
Сохранность XF
Цена
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Где продать?
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