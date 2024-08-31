5 грошей 1824 года IB (Польша, Царство Польское)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 5 грошей 1824 года со знаком IB. Это серебряная монета периода Царства Польского отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 248 проданному на аукционе Dom Aukcyjny Numimarket.pl за 4200 PLN. Торги состоялись 28 марта 2021.

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