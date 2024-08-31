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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

5 грошей 1824 года IB (Польша, Царство Польское)

Аверс монеты - 5 грошей 1824 года IB - цена серебряной монеты - Польша, Царство Польское Реверс монеты - 5 грошей 1824 года IB - цена серебряной монеты - Польша, Царство Польское

Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,194)
  • Вес 1,45 гр
  • Чистого серебра (0,009 oz) 0,2813 гр
  • Диаметр 17 мм
  • Гурт Гладкий
  • Тираж UNC 234,591

Описание

  • Страна Польша
  • Период Царство Польское
  • Номинал 5 грошей
  • Год 1824
  • Правитель Александр I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (19)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 5 грошей 1824 года со знаком IB. Это серебряная монета периода Царства Польского отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 248 проданному на аукционе Dom Aukcyjny Numimarket.pl за 4200 PLN. Торги состоялись 28 марта 2021.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Польша 5 грошей 1824 IB на аукционе Frühwald - June 30, 2024
Продавец Frühwald
Дата 30 июня 2024
Сохранность VF
Цена
29 $
Цена в валюте аукциона 27 EUR
Польша 5 грошей 1824 IB на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Польша 5 грошей 1824 IB на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Продавец Numimarket
Дата 14 мая 2024
Сохранность F
Цена
53 $
Цена в валюте аукциона 210 PLN
Продавец WCN
Дата 21 марта 2024
Сохранность F
Цена
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Польша 5 грошей 1824 IB на аукционе Niemczyk - March 15, 2024
Польша 5 грошей 1824 IB на аукционе Niemczyk - March 15, 2024
Продавец Niemczyk
Дата 15 марта 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша 5 грошей 1824 IB на аукционе WDA - MiM - June 21, 2023
Польша 5 грошей 1824 IB на аукционе WDA - MiM - June 21, 2023
Продавец WDA - MiM
Дата 21 июня 2023
Сохранность XF
Цена
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Польша 5 грошей 1824 IB на аукционе Numimarket - May 16, 2023
Польша 5 грошей 1824 IB на аукционе Numimarket - May 16, 2023
Продавец Numimarket
Дата 16 мая 2023
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Польша 5 грошей 1824 IB на аукционе Stare Monety - December 3, 2021
Польша 5 грошей 1824 IB на аукционе Stare Monety - December 3, 2021
Продавец Stare Monety
Дата 3 декабря 2021
Сохранность VF
Цена
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Польша 5 грошей 1824 IB на аукционе Александр - August 28, 2021
Польша 5 грошей 1824 IB на аукционе Александр - August 28, 2021
Продавец Александр
Дата 28 августа 2021
Сохранность XF45
Цена
Польша 5 грошей 1824 IB на аукционе Александр - April 7, 2021
Польша 5 грошей 1824 IB на аукционе Александр - April 7, 2021
Продавец Александр
Дата 7 апреля 2021
Сохранность XF45
Цена
Польша 5 грошей 1824 IB на аукционе Numimarket - March 30, 2021
Польша 5 грошей 1824 IB на аукционе Numimarket - March 30, 2021
Продавец Numimarket
Дата 30 марта 2021
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Польша 5 грошей 1824 IB на аукционе MARCINIAK - June 9, 2020
Польша 5 грошей 1824 IB на аукционе MARCINIAK - June 9, 2020
Продавец MARCINIAK
Дата 9 июня 2020
Сохранность VF
Цена
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Польша 5 грошей 1824 IB на аукционе Имперская монета - June 25, 2019
Польша 5 грошей 1824 IB на аукционе Имперская монета - June 25, 2019
Продавец Имперская монета
Дата 25 июня 2019
Сохранность F
Цена
Польша 5 грошей 1824 IB на аукционе WDA - MiM - June 1, 2019
Польша 5 грошей 1824 IB на аукционе WDA - MiM - June 1, 2019
Продавец WDA - MiM
Дата 1 июня 2019
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Польша 5 грошей 1824 IB на аукционе Niemczyk - December 15, 2017
Польша 5 грошей 1824 IB на аукционе Niemczyk - December 15, 2017
Продавец Niemczyk
Дата 15 декабря 2017
Сохранность VF
Цена
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Польша 5 грошей 1824 IB на аукционе MARCINIAK - November 13, 2017
Польша 5 грошей 1824 IB на аукционе MARCINIAK - November 13, 2017
Продавец MARCINIAK
Дата 13 ноября 2017
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Польша 5 грошей 1824 IB на аукционе Künker - February 11, 2016
Продавец Künker
Дата 11 февраля 2016
Сохранность XF
Цена
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Продавец WCN
Дата 3 декабря 2005
Сохранность F
Цена
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Продавец WCN
Дата 11 июня 2005
Сохранность XF
Цена
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Продавец WCN
Дата 24 мая 2003
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи 5 грошей 1824 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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