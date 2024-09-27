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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Монеты Польши 1824 года

Золотые монеты

Аверс
Реверс
25 злотых 1824 IB Малая голова
Средняя цена 15000 $
Продажи
0 19

Серебряные монеты

Аверс
Реверс
1 злотый 1824 IB Малая голова
Средняя цена 190 $
Продажи
1 21
Аверс
Реверс
10 злотых 1824 IB
Средняя цена 5800 $
Продажи
0 54
Аверс
Реверс
2 злотых 1824 IB Малая голова
Средняя цена 150 $
Продажи
0 57
Аверс
Реверс
5 грошей 1824 IB
Средняя цена 340 $
Продажи
0 19

Медные монеты

Аверс
Реверс
3 гроша 1824 IB Новодел
Средняя цена
Продажи
0 1
Аверс
Реверс
1 грош 1824 IB Z MIEDZI KRAIOWEY
Средняя цена 30 $
Продажи
0 56
Аверс
Реверс
1 грош 1824 IB Z MIEDZI KRAIOWEY Новодел
Средняя цена 480 $
Продажи
0 4
Аверс
Реверс
1 грош 1824 IB Новодел
Средняя цена
Продажи
0 1
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