Польша Период: 1506-2020 1506-2020
1 грош 1824 года IB. Новодел (Польша, Царство Польское)
Разновидность: Новодел
Цены на аукционах (1)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты 1 грош 1824 года со знаком IB. Новодел. Это медная монета периода Царства Польского отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2967 проданному на аукционе Adolph Hess Nachfolger за 280 Mark. Торги состоялись 9 марта 1913.
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