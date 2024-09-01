1 грош 1824 года IB. Новодел (Польша, Царство Польское)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 1 грош 1824 года со знаком IB. Новодел. Это медная монета периода Царства Польского отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2967 проданному на аукционе Adolph Hess Nachfolger за 280 Mark. Торги состоялись 9 марта 1913.

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