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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

1 грош 1824 года IB. Новодел (Польша, Царство Польское)

Разновидность: Новодел

Аверс монеты - 1 грош 1824 года IB Новодел - цена монеты - Польша, Царство Польское Реверс монеты - 1 грош 1824 года IB Новодел - цена монеты - Польша, Царство Польское

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 2,86 гр
  • Диаметр 20 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Царство Польское
  • Номинал 1 грош
  • Год 1824
  • Правитель Александр I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (1)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 1 грош 1824 года со знаком IB. Новодел. Это медная монета периода Царства Польского отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2967 проданному на аукционе Adolph Hess Nachfolger за 280 Mark. Торги состоялись 9 марта 1913.

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Польша 1 грош 1824 IB на аукционе Adolph Hess Nachfolger - March 9, 1913
Польша 1 грош 1824 IB на аукционе Adolph Hess Nachfolger - March 9, 1913
Из коллекции Толстого
Продавец Adolph Hess Nachfolger
Дата 9 марта 1913
Сохранность UNC
Цена
******
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Где продать?

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