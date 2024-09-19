Польша Период: 1506-2020 1506-2020
3 гроша 1824 года IB. Новодел (Польша, Царство Польское)
Разновидность: Новодел
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 8,57 гр
- Диаметр 25 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
Описание
- Страна Польша
- Период Царство Польское
- Номинал 3 гроша
- Год 1824
- Правитель Александр I (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Варшава
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (1)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты 3 гроша 1824 года со знаком IB. Новодел. Это медная монета периода Царства Польского отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2964 проданному на аукционе Adolph Hess Nachfolger за 280 Mark. Торги состоялись 9 марта 1913.
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