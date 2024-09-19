3 гроша 1824 года IB. Новодел (Польша, Царство Польское)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 3 гроша 1824 года со знаком IB. Новодел. Это медная монета периода Царства Польского отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2964 проданному на аукционе Adolph Hess Nachfolger за 280 Mark. Торги состоялись 9 марта 1913.

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