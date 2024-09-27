Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Польша Период: 1506-2020 1506-2020

1 грош 1824 года IB "Z MIEDZI KRAIOWEY" (Польша, Царство Польское)

Аверс монеты - 1 грош 1824 года IB "Z MIEDZI KRAIOWEY" - цена монеты - Польша, Царство Польское Реверс монеты - 1 грош 1824 года IB "Z MIEDZI KRAIOWEY" - цена монеты - Польша, Царство Польское

Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 2,86 гр
  • Диаметр 20 мм
  • Гурт Гладкий
  • Тираж UNC 5,412,794

Описание

  • Страна Польша
  • Период Царство Польское
  • Номинал 1 грош
  • Год 1824
  • Правитель Александр I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (56) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 1 грош 1824 года "Z MIEDZI KRAIOWEY" со знаком IB. Это медная монета периода Царства Польского отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 925 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 1600 EUR. Торги состоялись 29 января 2015.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • AURORA (2)
  • Cieszyńskie CN (2)
  • COINSNET (3)
  • Dom Aukcyjny Art Magnat (1)
  • Heritage (1)
  • Janas (1)
  • Künker (1)
  • MARCINIAK (7)
  • Niemczyk (7)
  • Numimarket (4)
  • Numis Poland (2)
  • Numisbalt (1)
  • Numision (1)
  • PDA & PGN (1)
  • Rare Coins (1)
  • Russiancoin (2)
  • Rzeszowski DA (1)
  • WCN (8)
  • WDA - MiM (5)
  • Wójcicki (1)
  • Wu-eL (2)
  • Имперская монета (1)
  • Русское Наследие (1)
Польша 1 грош 1824 IB "Z MIEDZI KRAIOWEY" на аукционе Russiancoin - July 25, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 25 июля 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
12 $
Цена в валюте аукциона 1050 RUB
Польша 1 грош 1824 IB "Z MIEDZI KRAIOWEY" на аукционе Niemczyk - June 21, 2024
Польша 1 грош 1824 IB "Z MIEDZI KRAIOWEY" на аукционе Niemczyk - June 21, 2024
Продавец Niemczyk
Дата 21 июня 2024
Сохранность VF
Цена
20 $
Цена в валюте аукциона 80 PLN
Польша 1 грош 1824 IB "Z MIEDZI KRAIOWEY" на аукционе Russiancoin - June 13, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 13 июня 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Польша 1 грош 1824 IB "Z MIEDZI KRAIOWEY" на аукционе AURORA - May 28, 2024
Продавец AURORA
Дата 28 мая 2024
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 1 грош 1824 IB "Z MIEDZI KRAIOWEY" на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Польша 1 грош 1824 IB "Z MIEDZI KRAIOWEY" на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Продавец Numimarket
Дата 14 мая 2024
Сохранность VF
Цена
Польша 1 грош 1824 IB "Z MIEDZI KRAIOWEY" на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Польша 1 грош 1824 IB "Z MIEDZI KRAIOWEY" на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Продавец Numimarket
Дата 14 мая 2024
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец WCN
Дата 9 мая 2024
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 1 грош 1824 IB "Z MIEDZI KRAIOWEY" на аукционе Wu-eL - April 11, 2024
Польша 1 грош 1824 IB "Z MIEDZI KRAIOWEY" на аукционе Wu-eL - April 11, 2024
Продавец Wu-eL
Дата 11 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 1 грош 1824 IB "Z MIEDZI KRAIOWEY" на аукционе Wu-eL - April 11, 2024
Польша 1 грош 1824 IB "Z MIEDZI KRAIOWEY" на аукционе Wu-eL - April 11, 2024
Продавец Wu-eL
Дата 11 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 1 грош 1824 IB "Z MIEDZI KRAIOWEY" на аукционе Numision - April 5, 2024
Польша 1 грош 1824 IB "Z MIEDZI KRAIOWEY" на аукционе Numision - April 5, 2024
Продавец Numision
Дата 5 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 1 грош 1824 IB "Z MIEDZI KRAIOWEY" на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - March 22, 2024
Польша 1 грош 1824 IB "Z MIEDZI KRAIOWEY" на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - March 22, 2024
Продавец Dom Aukcyjny Art Magnat
Дата 22 марта 2024
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 1 грош 1824 IB "Z MIEDZI KRAIOWEY" на аукционе Niemczyk - March 15, 2024
Польша 1 грош 1824 IB "Z MIEDZI KRAIOWEY" на аукционе Niemczyk - March 15, 2024
Продавец Niemczyk
Дата 15 марта 2024
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец WCN
Дата 15 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец WCN
Дата 21 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец WCN
Дата 14 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 1 грош 1824 IB "Z MIEDZI KRAIOWEY" на аукционе WDA - MiM - November 30, 2023
Польша 1 грош 1824 IB "Z MIEDZI KRAIOWEY" на аукционе WDA - MiM - November 30, 2023
Продавец WDA - MiM
Дата 30 ноября 2023
Сохранность F
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 1 грош 1824 IB "Z MIEDZI KRAIOWEY" на аукционе MARCINIAK - October 13, 2023
Польша 1 грош 1824 IB "Z MIEDZI KRAIOWEY" на аукционе MARCINIAK - October 13, 2023
Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2023
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 1 грош 1824 IB "Z MIEDZI KRAIOWEY" на аукционе MARCINIAK - October 13, 2023
Польша 1 грош 1824 IB "Z MIEDZI KRAIOWEY" на аукционе MARCINIAK - October 13, 2023
Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2023
Сохранность F
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 1 грош 1824 IB "Z MIEDZI KRAIOWEY" на аукционе MARCINIAK - October 13, 2023
Польша 1 грош 1824 IB "Z MIEDZI KRAIOWEY" на аукционе MARCINIAK - October 13, 2023
Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2023
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 1 грош 1824 IB "Z MIEDZI KRAIOWEY" на аукционе Numimarket - May 16, 2023
Польша 1 грош 1824 IB "Z MIEDZI KRAIOWEY" на аукционе Numimarket - May 16, 2023
Продавец Numimarket
Дата 16 мая 2023
Сохранность AU58 BN NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 1 грош 1824 IB "Z MIEDZI KRAIOWEY" на аукционе Numisbalt - May 13, 2023
Продавец Numisbalt
Дата 13 мая 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка

Где продать?

Для продажи 1 грош 1824 "Z MIEDZI KRAIOWEY" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 421
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет Польши Каталог монет Царства Польского Монеты Польши 1824 года Все польские монеты польские медные монеты польские монеты номиналом 1 грош Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Varesi
Аукцион 27 сент. 2024
Top lot
Top lot
Numismatik Zöttl
Аукцион 4 авг. 2024
Top lot
Top lot
Nomisma Spa
Аукцион 31 авг. 2024
Категория
Год
Поиск