Польша Период: 1506-2020 1506-2020
1 злотый 1824 года IB "Малая голова" (Польша, Царство Польское)
Фотография: WDA - MiM
Техническая информация
- Металл Серебро (0,593)
- Вес 4,55 гр
- Чистого серебра (0,0867 oz) 2,6981 гр
- Диаметр 21 мм
- Гурт Рубчатый
- Тираж UNC 118,582
Описание
- Страна Польша
- Период Царство Польское
- Номинал 1 злотый
- Год 1824
- Правитель Александр I (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Варшава
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (21)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты 1 злотый 1824 года "Малая голова" со знаком IB. Это серебряная монета периода Царства Польского отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 531 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 3600 PLN. Торги состоялись 9 июня 2012.
Сохранность
- Все фирмы
- Bereska (1)
- Cieszyńskie CN (1)
- Coins.ee (1)
- COINSNET (3)
- Künker (2)
- Niemczyk (2)
- Numedux (1)
- Numimarket (3)
- WCN (3)
- WDA - MiM (4)
Продавец Numimarket
Дата 31 января 2023
Сохранность F
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец WDA - MiM
Дата 26 ноября 2022
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Cieszyńskie CN
Дата 23 апреля 2022
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец WDA - MiM
Дата 29 декабря 2021
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец WDA - MiM
Дата 16 декабря 2021
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец WDA - MiM
Дата 25 марта 2021
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец COINSNET
Дата 8 марта 2021
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец COINSNET
Дата 24 мая 2020
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Bereska
Дата 18 января 2020
Сохранность F
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец COINSNET
Дата 8 декабря 2019
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Numimarket
Дата 25 февраля 2019
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Niemczyk
Дата 7 сентября 2018
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Niemczyk
Дата 15 декабря 2017
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Künker
Дата 30 сентября 2016
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Künker
Дата 3 апреля 2014
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Где купить?
Где продать?
Для продажи 1 злотый 1824 "Малая голова" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск