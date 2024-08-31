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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

1 злотый 1824 года IB "Малая голова" (Польша, Царство Польское)

Аверс монеты - 1 злотый 1824 года IB "Малая голова" - цена серебряной монеты - Польша, Царство Польское Реверс монеты - 1 злотый 1824 года IB "Малая голова" - цена серебряной монеты - Польша, Царство Польское

Фотография: WDA - MiM

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,593)
  • Вес 4,55 гр
  • Чистого серебра (0,0867 oz) 2,6981 гр
  • Диаметр 21 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Тираж UNC 118,582

Описание

  • Страна Польша
  • Период Царство Польское
  • Номинал 1 злотый
  • Год 1824
  • Правитель Александр I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (21)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 1 злотый 1824 года "Малая голова" со знаком IB. Это серебряная монета периода Царства Польского отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 531 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 3600 PLN. Торги состоялись 9 июня 2012.

Сохранность
  • Все фирмы
  • Bereska (1)
  • Cieszyńskie CN (1)
  • Coins.ee (1)
  • COINSNET (3)
  • Künker (2)
  • Niemczyk (2)
  • Numedux (1)
  • Numimarket (3)
  • WCN (3)
  • WDA - MiM (4)
Польша 1 злотый 1824 IB "Малая голова" на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Польша 1 злотый 1824 IB "Малая голова" на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Продавец Numimarket
Дата 14 мая 2024
Сохранность VF
Цена
126 $
Цена в валюте аукциона 500 PLN
Польша 1 злотый 1824 IB "Малая голова" на аукционе Coins.ee - February 12, 2023
Польша 1 злотый 1824 IB "Малая голова" на аукционе Coins.ee - February 12, 2023
Продавец Coins.ee
Дата 12 февраля 2023
Сохранность VF
Цена
107 $
Цена в валюте аукциона 100 EUR
Польша 1 злотый 1824 IB "Малая голова" на аукционе Numimarket - January 31, 2023
Польша 1 злотый 1824 IB "Малая голова" на аукционе Numimarket - January 31, 2023
Продавец Numimarket
Дата 31 января 2023
Сохранность F
Цена
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Польша 1 злотый 1824 IB "Малая голова" на аукционе WDA - MiM - November 26, 2022
Польша 1 злотый 1824 IB "Малая голова" на аукционе WDA - MiM - November 26, 2022
Продавец WDA - MiM
Дата 26 ноября 2022
Сохранность VF
Цена
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Польша 1 злотый 1824 IB "Малая голова" на аукционе Numedux - May 16, 2022
Польша 1 злотый 1824 IB "Малая голова" на аукционе Numedux - May 16, 2022
Продавец Numedux
Дата 16 мая 2022
Сохранность F
Цена
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Польша 1 злотый 1824 IB "Малая голова" на аукционе Cieszyńskie CN - April 23, 2022
Польша 1 злотый 1824 IB "Малая голова" на аукционе Cieszyńskie CN - April 23, 2022
Продавец Cieszyńskie CN
Дата 23 апреля 2022
Сохранность XF
Цена
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Польша 1 злотый 1824 IB "Малая голова" на аукционе WDA - MiM - December 29, 2021
Польша 1 злотый 1824 IB "Малая голова" на аукционе WDA - MiM - December 29, 2021
Продавец WDA - MiM
Дата 29 декабря 2021
Сохранность XF
Цена
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Польша 1 злотый 1824 IB "Малая голова" на аукционе WDA - MiM - December 16, 2021
Польша 1 злотый 1824 IB "Малая голова" на аукционе WDA - MiM - December 16, 2021
Продавец WDA - MiM
Дата 16 декабря 2021
Сохранность VF
Цена
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Польша 1 злотый 1824 IB "Малая голова" на аукционе WDA - MiM - March 25, 2021
Польша 1 злотый 1824 IB "Малая голова" на аукционе WDA - MiM - March 25, 2021
Продавец WDA - MiM
Дата 25 марта 2021
Сохранность VF
Цена
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Польша 1 злотый 1824 IB "Малая голова" на аукционе COINSNET - March 8, 2021
Польша 1 злотый 1824 IB "Малая голова" на аукционе COINSNET - March 8, 2021
Продавец COINSNET
Дата 8 марта 2021
Сохранность VF
Цена
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Польша 1 злотый 1824 IB "Малая голова" на аукционе COINSNET - May 24, 2020
Польша 1 злотый 1824 IB "Малая голова" на аукционе COINSNET - May 24, 2020
Продавец COINSNET
Дата 24 мая 2020
Сохранность VF
Цена
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Польша 1 злотый 1824 IB "Малая голова" на аукционе Bereska - January 18, 2020
Польша 1 злотый 1824 IB "Малая голова" на аукционе Bereska - January 18, 2020
Продавец Bereska
Дата 18 января 2020
Сохранность F
Цена
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Польша 1 злотый 1824 IB "Малая голова" на аукционе COINSNET - December 8, 2019
Польша 1 злотый 1824 IB "Малая голова" на аукционе COINSNET - December 8, 2019
Продавец COINSNET
Дата 8 декабря 2019
Сохранность VF
Цена
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Польша 1 злотый 1824 IB "Малая голова" на аукционе Numimarket - February 25, 2019
Польша 1 злотый 1824 IB "Малая голова" на аукционе Numimarket - February 25, 2019
Продавец Numimarket
Дата 25 февраля 2019
Сохранность VF
Цена
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Польша 1 злотый 1824 IB "Малая голова" на аукционе Niemczyk - September 7, 2018
Польша 1 злотый 1824 IB "Малая голова" на аукционе Niemczyk - September 7, 2018
Продавец Niemczyk
Дата 7 сентября 2018
Сохранность VF
Цена
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Польша 1 злотый 1824 IB "Малая голова" на аукционе Niemczyk - December 15, 2017
Польша 1 злотый 1824 IB "Малая голова" на аукционе Niemczyk - December 15, 2017
Продавец Niemczyk
Дата 15 декабря 2017
Сохранность VF
Цена
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Польша 1 злотый 1824 IB "Малая голова" на аукционе Künker - September 30, 2016
Продавец Künker
Дата 30 сентября 2016
Сохранность XF
Цена
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Польша 1 злотый 1824 IB "Малая голова" на аукционе Künker - April 3, 2014
Продавец Künker
Дата 3 апреля 2014
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 9 июня 2012
Сохранность XF
Цена
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Продавец WCN
Дата 11 июня 2011
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 23 ноября 1996
Сохранность VF
Цена
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Где купить?
Польша 1 злотый 1824 IB "Малая голова" на аукционе Heritage - August 1, 2024
Продавец Heritage
Дата 1 августа 2024
Сохранность AU50 PCGS
К аукциону

Где продать?

Для продажи 1 злотый 1824 "Малая голова" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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