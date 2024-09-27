Польша Период: 1506-2020 1506-2020
1 грош 1824 года IB "Z MIEDZI KRAIOWEY". Новодел (Польша, Царство Польское)
Разновидность: Новодел
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 2,86 гр
- Диаметр 20 мм
- Гурт Гладкий
- Тираж UNC 5,412,794
Описание
- Страна Польша
- Период Царство Польское
- Номинал 1 грош
- Год 1824
- Правитель Александр I (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Варшава
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (4) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты 1 грош 1824 года "Z MIEDZI KRAIOWEY" со знаком IB. Новодел. Это медная монета периода Царства Польского отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 434 проданному на аукционе WDA - MiM за 4300 PLN. Торги состоялись 17 марта 2018.
Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
- Все фирмы
- Stare Monety (2)
- WCN (1)
- WDA - MiM (1)
Продавец WDA - MiM
Дата 17 марта 2018
Сохранность MS63 BN NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Где продать?
Для продажи 1 грош 1824 "Z MIEDZI KRAIOWEY" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск