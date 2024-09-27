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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

1 грош 1824 года IB "Z MIEDZI KRAIOWEY". Новодел (Польша, Царство Польское)

Разновидность: Новодел

Аверс монеты - 1 грош 1824 года IB "Z MIEDZI KRAIOWEY" Новодел - цена монеты - Польша, Царство Польское Реверс монеты - 1 грош 1824 года IB "Z MIEDZI KRAIOWEY" Новодел - цена монеты - Польша, Царство Польское

Фотография: Fritz Rudolf Künker - Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 2,86 гр
  • Диаметр 20 мм
  • Гурт Гладкий
  • Тираж UNC 5,412,794

Описание

  • Страна Польша
  • Период Царство Польское
  • Номинал 1 грош
  • Год 1824
  • Правитель Александр I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (4) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 1 грош 1824 года "Z MIEDZI KRAIOWEY" со знаком IB. Новодел. Это медная монета периода Царства Польского отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 434 проданному на аукционе WDA - MiM за 4300 PLN. Торги состоялись 17 марта 2018.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • WDA - MiM (1)
Польша 1 грош 1824 IB "Z MIEDZI KRAIOWEY" на аукционе Stare Monety - March 10, 2023
Польша 1 грош 1824 IB "Z MIEDZI KRAIOWEY" на аукционе Stare Monety - March 10, 2023
Продавец Stare Monety
Дата 10 марта 2023
Сохранность VF
Цена
14 $
Цена в валюте аукциона 60 PLN
Польша 1 грош 1824 IB "Z MIEDZI KRAIOWEY" на аукционе Stare Monety - May 6, 2022
Польша 1 грош 1824 IB "Z MIEDZI KRAIOWEY" на аукционе Stare Monety - May 6, 2022
Продавец Stare Monety
Дата 6 мая 2022
Сохранность XF
Цена
49 $
Цена в валюте аукциона 220 PLN
Польша 1 грош 1824 IB "Z MIEDZI KRAIOWEY" на аукционе WDA - MiM - March 17, 2018
Польша 1 грош 1824 IB "Z MIEDZI KRAIOWEY" на аукционе WDA - MiM - March 17, 2018
Продавец WDA - MiM
Дата 17 марта 2018
Сохранность MS63 BN NGC
Цена
******
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Продавец WCN
Дата 13 мая 2017
Сохранность UNC
Цена
******
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Где продать?

Для продажи 1 грош 1824 "Z MIEDZI KRAIOWEY" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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