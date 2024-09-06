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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

10 злотых 1824 года IB (Польша, Царство Польское)

Аверс монеты - 10 злотых 1824 года IB - цена серебряной монеты - Польша, Царство Польское Реверс монеты - 10 злотых 1824 года IB - цена серебряной монеты - Польша, Царство Польское

Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,868)
  • Вес 31,1 гр
  • Чистого серебра (0,8679 oz) 26,9948 гр
  • Диаметр 39,2 мм
  • Гурт Гладкий
  • Тираж UNC 513

Описание

  • Страна Польша
  • Период Царство Польское
  • Номинал 10 злотых
  • Год 1824
  • Правитель Александр I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (54)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 10 злотых 1824 года со знаком IB. Это серебряная монета периода Царства Польского отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 533 проданному на аукционе WÓJCICKI - Polski Dom Aukcyjny за 200000 PLN. Торги состоялись 14 сентября 2019.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Польша 10 злотых 1824 IB на аукционе Numisbalt - May 12, 2024
Продавец Numisbalt
Дата 12 мая 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
4423 $
Цена в валюте аукциона 4100 EUR
Польша 10 злотых 1824 IB на аукционе Monety i Medale - December 6, 2023
Польша 10 злотых 1824 IB на аукционе Monety i Medale - December 6, 2023
Продавец Monety i Medale
Дата 6 декабря 2023
Сохранность UNC
Цена
4494 $
Цена в валюте аукциона 18000 PLN
Польша 10 злотых 1824 IB на аукционе Монеты и Медали - October 13, 2023
Польша 10 злотых 1824 IB на аукционе Монеты и Медали - October 13, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 13 октября 2023
Сохранность PROOF
Цена
Польша 10 злотых 1824 IB на аукционе Niemczyk - September 15, 2023
Польша 10 злотых 1824 IB на аукционе Niemczyk - September 15, 2023
Продавец Niemczyk
Дата 15 сентября 2023
Сохранность AU
Цена
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Польша 10 злотых 1824 IB на аукционе MARCINIAK - June 1, 2023
Польша 10 злотых 1824 IB на аукционе MARCINIAK - June 1, 2023
Продавец MARCINIAK
Дата 1 июня 2023
Сохранность XF
Цена
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Польша 10 злотых 1824 IB на аукционе Монеты и Медали - April 7, 2023
Польша 10 злотых 1824 IB на аукционе Монеты и Медали - April 7, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 7 апреля 2023
Сохранность PROOF
Цена
Польша 10 злотых 1824 IB на аукционе MARCINIAK - February 8, 2023
Польша 10 злотых 1824 IB на аукционе MARCINIAK - February 8, 2023
Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2023
Сохранность XF
Цена
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Польша 10 злотых 1824 IB на аукционе Монеты и Медали - October 7, 2022
Польша 10 злотых 1824 IB на аукционе Монеты и Медали - October 7, 2022
Продавец Монеты и Медали
Дата 7 октября 2022
Сохранность PROOF
Цена
Польша 10 злотых 1824 IB на аукционе Numisbalt - May 21, 2022
Продавец Numisbalt
Дата 21 мая 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Польша 10 злотых 1824 IB на аукционе Niemczyk - March 18, 2022
Польша 10 злотых 1824 IB на аукционе Niemczyk - March 18, 2022
Продавец Niemczyk
Дата 18 марта 2022
Сохранность XF
Цена
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Польша 10 злотых 1824 IB на аукционе Wójcicki - March 2, 2022
Польша 10 злотых 1824 IB на аукционе Wójcicki - March 2, 2022
Продавец Wójcicki
Дата 2 марта 2022
Сохранность XF
Цена
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Польша 10 злотых 1824 IB на аукционе Stack's - January 17, 2022
Польша 10 злотых 1824 IB на аукционе Stack's - January 17, 2022
Продавец Stack's
Дата 17 января 2022
Сохранность UNC DETAILS PCGS
Цена
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Польша 10 злотых 1824 IB на аукционе SINCONA - November 21, 2021
Продавец SINCONA
Дата 21 ноября 2021
Сохранность XF
Цена
Польша 10 злотых 1824 IB на аукционе Numimarket - November 10, 2021
Польша 10 злотых 1824 IB на аукционе Numimarket - November 10, 2021
Продавец Numimarket
Дата 10 ноября 2021
Сохранность XF
Цена
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Польша 10 злотых 1824 IB на аукционе Katz - August 1, 2021
Продавец Katz
Дата 1 августа 2021
Сохранность AU
Цена
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Польша 10 злотых 1824 IB на аукционе Русское Наследие - June 13, 2021
Продавец Русское Наследие
Дата 13 июня 2021
Сохранность AU53 RNGA
Цена
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Польша 10 злотых 1824 IB на аукционе Имперская монета - April 27, 2021
Польша 10 злотых 1824 IB на аукционе Имперская монета - April 27, 2021
Продавец Имперская монета
Дата 27 апреля 2021
Сохранность AU50
Цена
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Польша 10 злотых 1824 IB на аукционе Rare Coins - October 3, 2020
Продавец Rare Coins
Дата 3 октября 2020
Сохранность XF45
Цена
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Польша 10 злотых 1824 IB на аукционе Auction World - July 19, 2020
Продавец Auction World
Дата 19 июля 2020
Сохранность XF45 PCGS
Цена
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Польша 10 злотых 1824 IB на аукционе Знак - May 28, 2020
Продавец Знак
Дата 28 мая 2020
Сохранность Нет оценки
Цена
Польша 10 злотых 1824 IB на аукционе SINCONA - October 21, 2019
Продавец SINCONA
Дата 21 октября 2019
Сохранность XF
Цена

Где продать?

Для продажи 10 злотых 1824 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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