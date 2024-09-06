Польша Период: 1506-2020 1506-2020
10 злотых 1824 года IB (Польша, Царство Польское)
Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal
Техническая информация
- Металл Серебро (0,868)
- Вес 31,1 гр
- Чистого серебра (0,8679 oz) 26,9948 гр
- Диаметр 39,2 мм
- Гурт Гладкий
- Тираж UNC 513
Описание
- Страна Польша
- Период Царство Польское
- Номинал 10 злотых
- Год 1824
- Правитель Александр I (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Варшава
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (54)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты 10 злотых 1824 года со знаком IB. Это серебряная монета периода Царства Польского отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 533 проданному на аукционе WÓJCICKI - Polski Dom Aukcyjny за 200000 PLN. Торги состоялись 14 сентября 2019.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Numisbalt
Дата 12 мая 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
4423 $
Цена в валюте аукциона 4100 EUR
Продавец Monety i Medale
Дата 6 декабря 2023
Сохранность UNC
Цена
4494 $
Цена в валюте аукциона 18000 PLN
Продавец Niemczyk
Дата 15 сентября 2023
Сохранность AU
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 1 июня 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 21 мая 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 18 марта 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Wójcicki
Дата 2 марта 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Stack's
Дата 17 января 2022
Сохранность UNC DETAILS PCGS
Цена
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Продавец Numimarket
Дата 10 ноября 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец Русское Наследие
Дата 13 июня 2021
Сохранность AU53 RNGA
Цена
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Продавец Имперская монета
Дата 27 апреля 2021
Сохранность AU50
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 3 октября 2020
Сохранность XF45
Цена
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Продавец Auction World
Дата 19 июля 2020
Сохранность XF45 PCGS
Цена
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Где продать?
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