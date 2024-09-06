10 злотых 1824 года IB (Польша, Царство Польское)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 10 злотых 1824 года со знаком IB. Это серебряная монета периода Царства Польского отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 533 проданному на аукционе WÓJCICKI - Polski Dom Aukcyjny за 200000 PLN. Торги состоялись 14 сентября 2019.

Сохранность PROOF (4) UNC (5) AU (8) XF (24) VF (10) Нет оценки (3) Сохранность (слабы) MS62 (2) AU55 (1) AU53 (1) AU50 (4) XF45 (3) PF62 (1) DETAILS (1) Сервис PCGS (2) RNGA (1) NGC (7)

Продавец Все фирмы

Auction World (1)

Cayón (1)

Gorny & Mosch (1)

Heritage (4)

HERVERA (1)

Katz (1)

Künker (4)

MARCINIAK (4)

Monety i Medale (1)

New York Sale (1)

Niemczyk (6)

Numimarket (1)

Numisbalt (2)

Rare Coins (2)

Rauch (1)

SINCONA (4)

Sonntag (1)

Stack's (1)

WCN (9)

Wójcicki (1)

Знак (1)

Имперская монета (1)

Монеты и Медали (3)

Русское Наследие (2)