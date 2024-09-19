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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

2 злотых 1824 года IB "Малая голова" (Польша, Царство Польское)

Аверс монеты - 2 злотых 1824 года IB "Малая голова" - цена серебряной монеты - Польша, Царство Польское Реверс монеты - 2 злотых 1824 года IB "Малая голова" - цена серебряной монеты - Польша, Царство Польское

Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,593)
  • Вес 9,09 гр
  • Чистого серебра (0,1733 oz) 5,3904 гр
  • Диаметр 25 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Тираж UNC 348,327

Описание

  • Страна Польша
  • Период Царство Польское
  • Номинал 2 злотых
  • Год 1824
  • Правитель Александр I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (57)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 2 злотых 1824 года "Малая голова" со знаком IB. Это серебряная монета периода Царства Польского отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 31471 проданному на аукционе Heritage Auctions за 4700 USD. Торги состоялись 3 сентября 2014.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Польша 2 злотых 1824 IB "Малая голова" на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Польша 2 злотых 1824 IB "Малая голова" на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Продавец Numimarket
Дата 14 мая 2024
Сохранность F
Цена
38 $
Цена в валюте аукциона 150 PLN
Польша 2 злотых 1824 IB "Малая голова" на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Польша 2 злотых 1824 IB "Малая голова" на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Продавец Numimarket
Дата 14 мая 2024
Сохранность VF
Цена
106 $
Цена в валюте аукциона 420 PLN
Польша 2 злотых 1824 IB "Малая голова" на аукционе Stare Monety - May 10, 2024
Польша 2 злотых 1824 IB "Малая голова" на аукционе Stare Monety - May 10, 2024
Продавец Stare Monety
Дата 10 мая 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша 2 злотых 1824 IB "Малая голова" на аукционе Niemczyk - March 15, 2024
Польша 2 злотых 1824 IB "Малая голова" на аукционе Niemczyk - March 15, 2024
Продавец Niemczyk
Дата 15 марта 2024
Сохранность F
Цена
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Польша 2 злотых 1824 IB "Малая голова" на аукционе Numisbalt - December 10, 2023
Продавец Numisbalt
Дата 10 декабря 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Польша 2 злотых 1824 IB "Малая голова" на аукционе Stare Monety - December 8, 2023
Польша 2 злотых 1824 IB "Малая голова" на аукционе Stare Monety - December 8, 2023
Продавец Stare Monety
Дата 8 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 6 июля 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша 2 злотых 1824 IB "Малая голова" на аукционе Stack's - May 19, 2023
Польша 2 злотых 1824 IB "Малая голова" на аукционе Stack's - May 19, 2023
Продавец Stack's
Дата 19 мая 2023
Сохранность AU53 PCGS
Цена
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Польша 2 злотых 1824 IB "Малая голова" на аукционе Rare Coins - March 25, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 25 марта 2023
Сохранность AU50
Цена
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Польша 2 злотых 1824 IB "Малая голова" на аукционе Cieszyńskie CN - March 12, 2023
Польша 2 злотых 1824 IB "Малая голова" на аукционе Cieszyńskie CN - March 12, 2023
Продавец Cieszyńskie CN
Дата 12 марта 2023
Сохранность F
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Польша 2 злотых 1824 IB "Малая голова" на аукционе Numimarket - January 31, 2023
Польша 2 злотых 1824 IB "Малая голова" на аукционе Numimarket - January 31, 2023
Продавец Numimarket
Дата 31 января 2023
Сохранность F
Цена
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Польша 2 злотых 1824 IB "Малая голова" на аукционе Numisbalt - December 10, 2022
Продавец Numisbalt
Дата 10 декабря 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Польша 2 злотых 1824 IB "Малая голова" на аукционе Rzeszowski DA - November 13, 2022
Польша 2 злотых 1824 IB "Малая голова" на аукционе Rzeszowski DA - November 13, 2022
Продавец Rzeszowski DA
Дата 13 ноября 2022
Сохранность XF
Цена
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Польша 2 злотых 1824 IB "Малая голова" на аукционе Numedux - September 24, 2022
Польша 2 злотых 1824 IB "Малая голова" на аукционе Numedux - September 24, 2022
Продавец Numedux
Дата 24 сентября 2022
Сохранность VF
Цена
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Польша 2 злотых 1824 IB "Малая голова" на аукционе Stare Monety - September 9, 2022
Польша 2 злотых 1824 IB "Малая голова" на аукционе Stare Monety - September 9, 2022
Продавец Stare Monety
Дата 9 сентября 2022
Сохранность F
Цена
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Польша 2 злотых 1824 IB "Малая голова" на аукционе MARCINIAK - June 9, 2022
Польша 2 злотых 1824 IB "Малая голова" на аукционе MARCINIAK - June 9, 2022
Продавец MARCINIAK
Дата 9 июня 2022
Сохранность XF
Цена
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Польша 2 злотых 1824 IB "Малая голова" на аукционе Stare Monety - May 6, 2022
Польша 2 злотых 1824 IB "Малая голова" на аукционе Stare Monety - May 6, 2022
Продавец Stare Monety
Дата 6 мая 2022
Сохранность F
Цена
Польша 2 злотых 1824 IB "Малая голова" на аукционе Stare Monety - March 4, 2022
Польша 2 злотых 1824 IB "Малая голова" на аукционе Stare Monety - March 4, 2022
Продавец Stare Monety
Дата 4 марта 2022
Сохранность F
Цена
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Польша 2 злотых 1824 IB "Малая голова" на аукционе Numisbalt - February 13, 2022
Продавец Numisbalt
Дата 13 февраля 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
Польша 2 злотых 1824 IB "Малая голова" на аукционе Rare Coins - October 13, 2021
Продавец Rare Coins
Дата 13 октября 2021
Сохранность VG
Цена
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Польша 2 злотых 1824 IB "Малая голова" на аукционе MARCINIAK - June 18, 2021
Польша 2 злотых 1824 IB "Малая голова" на аукционе MARCINIAK - June 18, 2021
Продавец MARCINIAK
Дата 18 июня 2021
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи 2 злотых 1824 "Малая голова" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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