Польша Период: 1506-2020 1506-2020
2 злотых 1824 года IB "Малая голова" (Польша, Царство Польское)
Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal
Техническая информация
- Металл Серебро (0,593)
- Вес 9,09 гр
- Чистого серебра (0,1733 oz) 5,3904 гр
- Диаметр 25 мм
- Гурт Рубчатый
- Тираж UNC 348,327
Описание
- Страна Польша
- Период Царство Польское
- Номинал 2 злотых
- Год 1824
- Правитель Александр I (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Варшава
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (57)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты 2 злотых 1824 года "Малая голова" со знаком IB. Это серебряная монета периода Царства Польского отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 31471 проданному на аукционе Heritage Auctions за 4700 USD. Торги состоялись 3 сентября 2014.
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Продавец Stare Monety
Дата 10 мая 2024
Сохранность VF
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Дата 15 марта 2024
Сохранность F
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Дата 8 декабря 2023
Сохранность VF
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Дата 19 мая 2023
Сохранность AU53 PCGS
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Сохранность AU50
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Дата 12 марта 2023
Сохранность F
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Дата 31 января 2023
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Дата 10 декабря 2022
Сохранность Нет оценки
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Дата 13 ноября 2022
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Дата 9 июня 2022
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