2 злотых 1824 года IB "Малая голова" (Польша, Царство Польское)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 2 злотых 1824 года "Малая голова" со знаком IB. Это серебряная монета периода Царства Польского отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 31471 проданному на аукционе Heritage Auctions за 4700 USD. Торги состоялись 3 сентября 2014.

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