25 злотых 1824 года IB "Малая голова" (Польша, Царство Польское)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 25 злотых 1824 года "Малая голова" со знаком IB. Это золотая монета периода Царства Польского отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 5265 проданному на аукционе Gorny & Mosch за 33000 EUR. Торги состоялись 13 октября 2010.

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