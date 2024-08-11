Польша Период: 1506-2020 1506-2020
25 злотых 1824 года IB "Малая голова" (Польша, Царство Польское)
Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann
Техническая информация
- Металл Золото (0,917)
- Вес 4,91 гр
- Чистого золота (0,1448 oz) 4,5025 гр
- Диаметр 18,2 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
- Тираж UNC 612
Описание
- Страна Польша
- Период Царство Польское
- Номинал 25 злотых
- Год 1824
- Правитель Александр I (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Варшава
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (19)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты 25 злотых 1824 года "Малая голова" со знаком IB. Это золотая монета периода Царства Польского отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 5265 проданному на аукционе Gorny & Mosch за 33000 EUR. Торги состоялись 13 октября 2010.
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Продавец Heritage
Дата 7 мая 2022
Сохранность MS61 NGC
Цена
24000 $
Цена в валюте аукциона 24000 USD
Продавец MARCINIAK
Дата 12 февраля 2021
Сохранность XF DETAILS NGC
Цена
5537 $
Цена в валюте аукциона 20500 PLN
Продавец Goldberg
Дата 18 февраля 2020
Сохранность VF
Цена
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Продавец Numimarket
Дата 23 сентября 2019
Сохранность XF
Цена
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Продавец Numimarket
Дата 25 февраля 2019
Сохранность AU53 NGC
Цена
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Продавец SINCONA
Дата 23 октября 2017
Сохранность XF DETAILS NGC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 12 сентября 2017
Сохранность XF DETAILS NGC
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 2 октября 2015
Сохранность XF
Цена
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Продавец Stack's
Дата 19 августа 2015
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Продавец Rauch
Дата 24 апреля 2013
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Продавец Gorny & Mosch
Дата 13 октября 2010
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Из коллекции Каролькевича
Продавец CNG
Дата 5 декабря 2000
Сохранность UNC PL
Цена
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Где продать?
Для продажи 25 злотых 1824 "Малая голова" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
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