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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

25 злотых 1824 года IB "Малая голова" (Польша, Царство Польское)

Аверс монеты - 25 злотых 1824 года IB "Малая голова" - цена золотой монеты - Польша, Царство Польское Реверс монеты - 25 злотых 1824 года IB "Малая голова" - цена золотой монеты - Польша, Царство Польское

Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Золото (0,917)
  • Вес 4,91 гр
  • Чистого золота (0,1448 oz) 4,5025 гр
  • Диаметр 18,2 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)
  • Тираж UNC 612

Описание

  • Страна Польша
  • Период Царство Польское
  • Номинал 25 злотых
  • Год 1824
  • Правитель Александр I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (19)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 25 злотых 1824 года "Малая голова" со знаком IB. Это золотая монета периода Царства Польского отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 5265 проданному на аукционе Gorny & Mosch за 33000 EUR. Торги состоялись 13 октября 2010.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Польша 25 злотых 1824 IB "Малая голова" на аукционе Heritage - May 7, 2022
Продавец Heritage
Дата 7 мая 2022
Сохранность MS61 NGC
Цена
24000 $
Цена в валюте аукциона 24000 USD
Польша 25 злотых 1824 IB "Малая голова" на аукционе MARCINIAK - February 12, 2021
Польша 25 злотых 1824 IB "Малая голова" на аукционе MARCINIAK - February 12, 2021
Продавец MARCINIAK
Дата 12 февраля 2021
Сохранность XF DETAILS NGC
Цена
5537 $
Цена в валюте аукциона 20500 PLN
Польша 25 злотых 1824 IB "Малая голова" на аукционе Aureo & Calicó - October 22, 2020
Продавец Aureo & Calicó
Дата 22 октября 2020
Сохранность XF
Цена
Польша 25 злотых 1824 IB "Малая голова" на аукционе Goldberg - February 18, 2020
Польша 25 злотых 1824 IB "Малая голова" на аукционе Goldberg - February 18, 2020
Продавец Goldberg
Дата 18 февраля 2020
Сохранность VF
Цена
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Польша 25 злотых 1824 IB "Малая голова" на аукционе Numimarket - September 23, 2019
Польша 25 злотых 1824 IB "Малая голова" на аукционе Numimarket - September 23, 2019
Продавец Numimarket
Дата 23 сентября 2019
Сохранность XF
Цена
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Польша 25 злотых 1824 IB "Малая голова" на аукционе Numimarket - February 25, 2019
Польша 25 злотых 1824 IB "Малая голова" на аукционе Numimarket - February 25, 2019
Продавец Numimarket
Дата 25 февраля 2019
Сохранность AU53 NGC
Цена
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Польша 25 злотых 1824 IB "Малая голова" на аукционе Империя - September 29, 2018
Продавец Империя
Дата 29 сентября 2018
Сохранность XF
Цена
Польша 25 злотых 1824 IB "Малая голова" на аукционе SINCONA - October 23, 2017
Продавец SINCONA
Дата 23 октября 2017
Сохранность XF DETAILS NGC
Цена
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Польша 25 злотых 1824 IB "Малая голова" на аукционе Heritage - September 12, 2017
Польша 25 злотых 1824 IB "Малая голова" на аукционе Heritage - September 12, 2017
Продавец Heritage
Дата 12 сентября 2017
Сохранность XF DETAILS NGC
Цена
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Польша 25 злотых 1824 IB "Малая голова" на аукционе Künker - February 2, 2017
Продавец Künker
Дата 2 февраля 2017
Сохранность AU
Цена
Польша 25 злотых 1824 IB "Малая голова" на аукционе Niemczyk - October 2, 2015
Польша 25 злотых 1824 IB "Малая голова" на аукционе Niemczyk - October 2, 2015
Продавец Niemczyk
Дата 2 октября 2015
Сохранность XF
Цена
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Польша 25 злотых 1824 IB "Малая голова" на аукционе Stack's - August 19, 2015
Польша 25 злотых 1824 IB "Малая голова" на аукционе Stack's - August 19, 2015
Продавец Stack's
Дата 19 августа 2015
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Польша 25 злотых 1824 IB "Малая голова" на аукционе Rauch - April 24, 2013
Продавец Rauch
Дата 24 апреля 2013
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Польша 25 злотых 1824 IB "Малая голова" на аукционе Gorny & Mosch - October 13, 2010
Продавец Gorny & Mosch
Дата 13 октября 2010
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Продавец WCN
Дата 10 июня 2006
Сохранность AU
Цена
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Польша 25 злотых 1824 IB "Малая голова" на аукционе UBS - January 28, 2002
Продавец UBS
Дата 28 января 2002
Сохранность AU
Цена
Польша 25 злотых 1824 IB "Малая голова" на аукционе CNG - December 5, 2000
Польша 25 злотых 1824 IB "Малая голова" на аукционе CNG - December 5, 2000
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Дата 5 декабря 2000
Сохранность UNC PL
Цена
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Сохранность XF
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Продавец WCN
Дата 20 ноября 1992
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи 25 злотых 1824 "Малая голова" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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