Польша Период: 1506-2020 1506-2020
5 грошей 1817 года IB (Польша, Царство Польское)
Техническая информация
- Металл Серебро (0,194)
- Вес 1,45 гр
- Чистого серебра (0,009 oz) 0,2813 гр
- Диаметр 17 мм
- Гурт Шнуровидный
Описание
- Страна Польша
- Период Царство Польское
- Номинал 5 грошей
- Год 1817
- Правитель Александр I (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Варшава
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (0)
Цены на аукционах
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