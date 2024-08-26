5 грошей 1826 года IB (Польша, Царство Польское)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 5 грошей 1826 года со знаком IB. Это серебряная монета периода Царства Польского отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 467 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 1250 PLN. Торги состоялись 14 ноября 2009.

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