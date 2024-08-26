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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

5 грошей 1826 года IB (Польша, Царство Польское)

Аверс монеты - 5 грошей 1826 года IB - цена серебряной монеты - Польша, Царство Польское Реверс монеты - 5 грошей 1826 года IB - цена серебряной монеты - Польша, Царство Польское

Фотография: Dom Aukcyjny Numimarket.pl

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,194)
  • Вес 1,45 гр
  • Чистого серебра (0,009 oz) 0,2813 гр
  • Диаметр 17 мм
  • Гурт Гладкий
  • Тираж UNC 2,079,136

Описание

  • Страна Польша
  • Период Царство Польское
  • Номинал 5 грошей
  • Год 1826
  • Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (14)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 5 грошей 1826 года со знаком IB. Это серебряная монета периода Царства Польского отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 467 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 1250 PLN. Торги состоялись 14 ноября 2009.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • WCN (2)
Польша 5 грошей 1826 IB на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Польша 5 грошей 1826 IB на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Продавец Numimarket
Дата 14 мая 2024
Сохранность VF
Цена
13 $
Цена в валюте аукциона 50 PLN
Польша 5 грошей 1826 IB на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Польша 5 грошей 1826 IB на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Продавец Numimarket
Дата 14 мая 2024
Сохранность VF
Цена
8 $
Цена в валюте аукциона 30 PLN
Польша 5 грошей 1826 IB на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Польша 5 грошей 1826 IB на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Продавец Numimarket
Дата 14 мая 2024
Сохранность XF
Цена
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Польша 5 грошей 1826 IB на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - April 26, 2024
Польша 5 грошей 1826 IB на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - April 26, 2024
Продавец Dom Aukcyjny Art Magnat
Дата 26 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша 5 грошей 1826 IB на аукционе MARCINIAK - October 13, 2023
Польша 5 грошей 1826 IB на аукционе MARCINIAK - October 13, 2023
Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Польша 5 грошей 1826 IB на аукционе MARCINIAK - June 1, 2023
Польша 5 грошей 1826 IB на аукционе MARCINIAK - June 1, 2023
Продавец MARCINIAK
Дата 1 июня 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 16 марта 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша 5 грошей 1826 IB на аукционе Numimarket - January 31, 2023
Польша 5 грошей 1826 IB на аукционе Numimarket - January 31, 2023
Продавец Numimarket
Дата 31 января 2023
Сохранность XF
Цена
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Польша 5 грошей 1826 IB на аукционе Niemczyk - September 17, 2022
Польша 5 грошей 1826 IB на аукционе Niemczyk - September 17, 2022
Продавец Niemczyk
Дата 17 сентября 2022
Сохранность XF
Цена
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Польша 5 грошей 1826 IB на аукционе MARCINIAK - June 9, 2022
Польша 5 грошей 1826 IB на аукционе MARCINIAK - June 9, 2022
Продавец MARCINIAK
Дата 9 июня 2022
Сохранность XF
Цена
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Польша 5 грошей 1826 IB на аукционе Rare Coins - October 13, 2021
Продавец Rare Coins
Дата 13 октября 2021
Сохранность VF
Цена
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Польша 5 грошей 1826 IB на аукционе MARCINIAK - June 18, 2021
Польша 5 грошей 1826 IB на аукционе MARCINIAK - June 18, 2021
Продавец MARCINIAK
Дата 18 июня 2021
Сохранность XF
Цена
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Польша 5 грошей 1826 IB на аукционе Rauch - April 16, 2015
Продавец Rauch
Дата 16 апреля 2015
Сохранность AU58 PCGS
Цена
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Продавец WCN
Дата 14 ноября 2009
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи 5 грошей 1826 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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