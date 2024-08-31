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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Монеты Польши 1826 года

Серебряные монеты

Аверс
Реверс
10 грошей 1826 IB
Средняя цена 30 $
Продажи
0 14
Аверс
Реверс
2 злотых 1826 IB
Средняя цена 1400 $
Продажи
0 24
Аверс
Реверс
5 грошей 1826 IB
Средняя цена 25 $
Продажи
0 14

Медные монеты

Аверс
Реверс
3 гроша 1826 IB Z MIEDZI KRAIOWEY
Средняя цена 85 $
Продажи
0 20
Аверс
Реверс
3 гроша 1826 IB Z MIEDZI KRAIOWEY Новодел
Средняя цена 1800 $
Продажи
0 16
Аверс
Реверс
1 грош 1826 IB Z MIEDZI KRAIOWEY Новодел
Средняя цена 1800 $
Продажи
0 10
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