Польша Период: 1506-2020 1506-2020
3 гроша 1826 года IB "Z MIEDZI KRAIOWEY" (Польша, Царство Польское)
Фотография: Cieszyńskie Centrum Numizmatyczne
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 8,6 гр
- Диаметр 25 мм
- Гурт Рубчатый
- Тираж UNC 569,867
Описание
- Страна Польша
- Период Царство Польское
- Номинал 3 гроша
- Год 1826
- Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Варшава
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (20) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты 3 гроша 1826 года "Z MIEDZI KRAIOWEY" со знаком IB. Это медная монета периода Царства Польского отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1630 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 1200 EUR. Торги состоялись 2 февраля 2012.
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Сохранность (слабы)
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Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2023
Сохранность VF
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Продавец Numision
Дата 10 декабря 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Cieszyńskie CN
Дата 23 апреля 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Монеты и Медали
Дата 7 апреля 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Русское Наследие
Дата 3 октября 2021
Сохранность G
Цена
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Продавец Имперская монета
Дата 28 октября 2021
Сохранность VF35
Цена
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Продавец Cieszyńskie CN
Дата 18 апреля 2021
Сохранность XF
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Продавец Имперская монета
Дата 4 декабря 2018
Сохранность VF20
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Продавец Katz
Дата 6 мая 2018
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Rauch
Дата 22 апреля 2013
Сохранность VF
Цена
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Продавец Künker
Дата 2 февраля 2012
Сохранность MS62 BN PCGS
Цена
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Где продать?
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