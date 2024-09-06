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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

3 гроша 1826 года IB "Z MIEDZI KRAIOWEY" (Польша, Царство Польское)

Аверс монеты - 3 гроша 1826 года IB "Z MIEDZI KRAIOWEY" - цена монеты - Польша, Царство Польское Реверс монеты - 3 гроша 1826 года IB "Z MIEDZI KRAIOWEY" - цена монеты - Польша, Царство Польское

Фотография: Cieszyńskie Centrum Numizmatyczne

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 8,6 гр
  • Диаметр 25 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Тираж UNC 569,867

Описание

  • Страна Польша
  • Период Царство Польское
  • Номинал 3 гроша
  • Год 1826
  • Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (20) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 3 гроша 1826 года "Z MIEDZI KRAIOWEY" со знаком IB. Это медная монета периода Царства Польского отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1630 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 1200 EUR. Торги состоялись 2 февраля 2012.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Польша 3 гроша 1826 IB "Z MIEDZI KRAIOWEY" на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Польша 3 гроша 1826 IB "Z MIEDZI KRAIOWEY" на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Продавец Numimarket
Дата 14 мая 2024
Сохранность VF
Цена
25 $
Цена в валюте аукциона 100 PLN
Польша 3 гроша 1826 IB "Z MIEDZI KRAIOWEY" на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Польша 3 гроша 1826 IB "Z MIEDZI KRAIOWEY" на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Продавец Numimarket
Дата 14 мая 2024
Сохранность VF
Цена
25 $
Цена в валюте аукциона 100 PLN
Польша 3 гроша 1826 IB "Z MIEDZI KRAIOWEY" на аукционе Александр - April 17, 2024
Польша 3 гроша 1826 IB "Z MIEDZI KRAIOWEY" на аукционе Александр - April 17, 2024
Продавец Александр
Дата 17 апреля 2024
Сохранность F15
Цена
Продавец WCN
Дата 23 ноября 2023
Сохранность F
Цена
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Польша 3 гроша 1826 IB "Z MIEDZI KRAIOWEY" на аукционе MARCINIAK - October 13, 2023
Польша 3 гроша 1826 IB "Z MIEDZI KRAIOWEY" на аукционе MARCINIAK - October 13, 2023
Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша 3 гроша 1826 IB "Z MIEDZI KRAIOWEY" на аукционе Numision - December 10, 2022
Польша 3 гроша 1826 IB "Z MIEDZI KRAIOWEY" на аукционе Numision - December 10, 2022
Продавец Numision
Дата 10 декабря 2022
Сохранность XF
Цена
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Польша 3 гроша 1826 IB "Z MIEDZI KRAIOWEY" на аукционе Stare Monety - May 6, 2022
Польша 3 гроша 1826 IB "Z MIEDZI KRAIOWEY" на аукционе Stare Monety - May 6, 2022
Продавец Stare Monety
Дата 6 мая 2022
Сохранность VF
Цена
Польша 3 гроша 1826 IB "Z MIEDZI KRAIOWEY" на аукционе Cieszyńskie CN - April 23, 2022
Польша 3 гроша 1826 IB "Z MIEDZI KRAIOWEY" на аукционе Cieszyńskie CN - April 23, 2022
Продавец Cieszyńskie CN
Дата 23 апреля 2022
Сохранность VF
Цена
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Польша 3 гроша 1826 IB "Z MIEDZI KRAIOWEY" на аукционе Монеты и Медали - April 7, 2022
Польша 3 гроша 1826 IB "Z MIEDZI KRAIOWEY" на аукционе Монеты и Медали - April 7, 2022
Продавец Монеты и Медали
Дата 7 апреля 2022
Сохранность VF
Цена
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Польша 3 гроша 1826 IB "Z MIEDZI KRAIOWEY" на аукционе Русское Наследие - October 3, 2021
Продавец Русское Наследие
Дата 3 октября 2021
Сохранность G
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Польша 3 гроша 1826 IB "Z MIEDZI KRAIOWEY" на аукционе Имперская монета - October 28, 2021
Польша 3 гроша 1826 IB "Z MIEDZI KRAIOWEY" на аукционе Имперская монета - October 28, 2021
Продавец Имперская монета
Дата 28 октября 2021
Сохранность VF35
Цена
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Польша 3 гроша 1826 IB "Z MIEDZI KRAIOWEY" на аукционе Cieszyńskie CN - April 18, 2021
Польша 3 гроша 1826 IB "Z MIEDZI KRAIOWEY" на аукционе Cieszyńskie CN - April 18, 2021
Продавец Cieszyńskie CN
Дата 18 апреля 2021
Сохранность XF
Цена
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Польша 3 гроша 1826 IB "Z MIEDZI KRAIOWEY" на аукционе Имперская монета - February 23, 2021
Польша 3 гроша 1826 IB "Z MIEDZI KRAIOWEY" на аукционе Имперская монета - February 23, 2021
Продавец Имперская монета
Дата 23 февраля 2021
Сохранность XF40
Цена
Польша 3 гроша 1826 IB "Z MIEDZI KRAIOWEY" на аукционе Katz - October 4, 2020
Продавец Katz
Дата 4 октября 2020
Сохранность VF
Цена
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Польша 3 гроша 1826 IB "Z MIEDZI KRAIOWEY" на аукционе Имперская монета - December 4, 2018
Польша 3 гроша 1826 IB "Z MIEDZI KRAIOWEY" на аукционе Имперская монета - December 4, 2018
Продавец Имперская монета
Дата 4 декабря 2018
Сохранность VF20
Цена
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Польша 3 гроша 1826 IB "Z MIEDZI KRAIOWEY" на аукционе Katz - May 6, 2018
Продавец Katz
Дата 6 мая 2018
Сохранность Нет оценки
Цена
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Польша 3 гроша 1826 IB "Z MIEDZI KRAIOWEY" на аукционе La Galerie Numismatique - September 24, 2014
Продавец La Galerie Numismatique
Дата 24 сентября 2014
Сохранность XF
Цена
Польша 3 гроша 1826 IB "Z MIEDZI KRAIOWEY" на аукционе Rauch - April 22, 2013
Продавец Rauch
Дата 22 апреля 2013
Сохранность VF
Цена
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Польша 3 гроша 1826 IB "Z MIEDZI KRAIOWEY" на аукционе Künker - February 2, 2012
Продавец Künker
Дата 2 февраля 2012
Сохранность MS62 BN PCGS
Цена
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Продавец WCN
Дата 28 октября 2000
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?

Для продажи 3 гроша 1826 "Z MIEDZI KRAIOWEY" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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