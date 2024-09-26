3 гроша 1826 года IB "Z MIEDZI KRAIOWEY". Новодел (Польша, Царство Польское)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 3 гроша 1826 года "Z MIEDZI KRAIOWEY" со знаком IB. Новодел. Это медная монета периода Царства Польского отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 5349 проданному на аукционе MARCINIAK | DOM AUKCYJNY за 13500 PLN. Торги состоялись 23 мая 2023.

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