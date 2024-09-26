Польша Период: 1506-2020 1506-2020
3 гроша 1826 года IB "Z MIEDZI KRAIOWEY". Новодел (Польша, Царство Польское)
Разновидность: Новодел
Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 8,6 гр
- Диаметр 25 мм
- Гурт Рубчатый
Описание
- Страна Польша
- Период Царство Польское
- Номинал 3 гроша
- Год 1826
- Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Варшава
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (16) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты 3 гроша 1826 года "Z MIEDZI KRAIOWEY" со знаком IB. Новодел. Это медная монета периода Царства Польского отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 5349 проданному на аукционе MARCINIAK | DOM AUKCYJNY за 13500 PLN. Торги состоялись 23 мая 2023.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Niemczyk
Дата 15 марта 2024
Сохранность MS64 BN PCGS
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2024
Сохранность MS62 BN NGC
Цена
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Продавец WDA - MiM
Дата 29 декабря 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 1 июня 2023
Сохранность MS64 BN PCGS
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2023
Сохранность MS63 RB NGC
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2022
Сохранность MS63 BN NGC
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 18 июня 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 6 мая 2016
Сохранность MS64 BN NGC
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 24 октября 2014
Сохранность MS63 RB NGC
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 18 октября 2013
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 18 октября 2013
Сохранность MS64 BN PCGS
Цена
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Где продать?
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