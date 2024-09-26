Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Польша Период: 1506-2020 1506-2020

3 гроша 1826 года IB "Z MIEDZI KRAIOWEY". Новодел (Польша, Царство Польское)

Разновидность: Новодел

Аверс монеты - 3 гроша 1826 года IB "Z MIEDZI KRAIOWEY" Новодел - цена монеты - Польша, Царство Польское Реверс монеты - 3 гроша 1826 года IB "Z MIEDZI KRAIOWEY" Новодел - цена монеты - Польша, Царство Польское

Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 8,6 гр
  • Диаметр 25 мм
  • Гурт Рубчатый

Описание

  • Страна Польша
  • Период Царство Польское
  • Номинал 3 гроша
  • Год 1826
  • Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (16) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 3 гроша 1826 года "Z MIEDZI KRAIOWEY" со знаком IB. Новодел. Это медная монета периода Царства Польского отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 5349 проданному на аукционе MARCINIAK | DOM AUKCYJNY за 13500 PLN. Торги состоялись 23 мая 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • MARCINIAK (5)
  • Niemczyk (5)
  • Numimarket (2)
  • WCN (3)
  • WDA - MiM (1)
Польша 3 гроша 1826 IB "Z MIEDZI KRAIOWEY" на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Польша 3 гроша 1826 IB "Z MIEDZI KRAIOWEY" на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Продавец Numimarket
Дата 14 мая 2024
Сохранность F
Цена
15 $
Цена в валюте аукциона 60 PLN
Польша 3 гроша 1826 IB "Z MIEDZI KRAIOWEY" на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Польша 3 гроша 1826 IB "Z MIEDZI KRAIOWEY" на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Продавец Numimarket
Дата 14 мая 2024
Сохранность VF
Цена
33 $
Цена в валюте аукциона 130 PLN
Польша 3 гроша 1826 IB "Z MIEDZI KRAIOWEY" на аукционе Niemczyk - March 15, 2024
Польша 3 гроша 1826 IB "Z MIEDZI KRAIOWEY" на аукционе Niemczyk - March 15, 2024
Продавец Niemczyk
Дата 15 марта 2024
Сохранность MS64 BN PCGS
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 3 гроша 1826 IB "Z MIEDZI KRAIOWEY" на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Польша 3 гроша 1826 IB "Z MIEDZI KRAIOWEY" на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2024
Сохранность MS62 BN NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 3 гроша 1826 IB "Z MIEDZI KRAIOWEY" на аукционе WDA - MiM - December 29, 2023
Польша 3 гроша 1826 IB "Z MIEDZI KRAIOWEY" на аукционе WDA - MiM - December 29, 2023
Продавец WDA - MiM
Дата 29 декабря 2023
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 3 гроша 1826 IB "Z MIEDZI KRAIOWEY" на аукционе MARCINIAK - June 1, 2023
Польша 3 гроша 1826 IB "Z MIEDZI KRAIOWEY" на аукционе MARCINIAK - June 1, 2023
Продавец MARCINIAK
Дата 1 июня 2023
Сохранность MS64 BN PCGS
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 3 гроша 1826 IB "Z MIEDZI KRAIOWEY" на аукционе MARCINIAK - February 8, 2023
Польша 3 гроша 1826 IB "Z MIEDZI KRAIOWEY" на аукционе MARCINIAK - February 8, 2023
Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2023
Сохранность MS63 RB NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 3 гроша 1826 IB "Z MIEDZI KRAIOWEY" на аукционе MARCINIAK - October 13, 2022
Польша 3 гроша 1826 IB "Z MIEDZI KRAIOWEY" на аукционе MARCINIAK - October 13, 2022
Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2022
Сохранность MS63 BN NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 3 гроша 1826 IB "Z MIEDZI KRAIOWEY" на аукционе MARCINIAK - June 18, 2021
Польша 3 гроша 1826 IB "Z MIEDZI KRAIOWEY" на аукционе MARCINIAK - June 18, 2021
Продавец MARCINIAK
Дата 18 июня 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 3 гроша 1826 IB "Z MIEDZI KRAIOWEY" на аукционе Niemczyk - May 6, 2016
Польша 3 гроша 1826 IB "Z MIEDZI KRAIOWEY" на аукционе Niemczyk - May 6, 2016
Продавец Niemczyk
Дата 6 мая 2016
Сохранность MS64 BN NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 3 гроша 1826 IB "Z MIEDZI KRAIOWEY" на аукционе Niemczyk - October 24, 2014
Польша 3 гроша 1826 IB "Z MIEDZI KRAIOWEY" на аукционе Niemczyk - October 24, 2014
Продавец Niemczyk
Дата 24 октября 2014
Сохранность MS63 RB NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 3 гроша 1826 IB "Z MIEDZI KRAIOWEY" на аукционе Niemczyk - October 18, 2013
Польша 3 гроша 1826 IB "Z MIEDZI KRAIOWEY" на аукционе Niemczyk - October 18, 2013
Продавец Niemczyk
Дата 18 октября 2013
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 3 гроша 1826 IB "Z MIEDZI KRAIOWEY" на аукционе Niemczyk - October 18, 2013
Польша 3 гроша 1826 IB "Z MIEDZI KRAIOWEY" на аукционе Niemczyk - October 18, 2013
Продавец Niemczyk
Дата 18 октября 2013
Сохранность MS64 BN PCGS
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец WCN
Дата 23 ноября 1996
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец WCN
Дата 18 мая 1996
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец WCN
Дата 19 ноября 1994
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка

Где продать?

Для продажи 3 гроша 1826 "Z MIEDZI KRAIOWEY" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 421
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет Польши Каталог монет Царства Польского Монеты Польши 1826 года Все польские монеты польские медные монеты польские монеты номиналом 3 гроша Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
ibercoin
Аукцион 26 сент. 2024
Top lot
Top lot
ACM Aste srl
Аукцион 19 сент. 2024
Top lot
Top lot
Katz Auction
Аукцион 26 авг. 2024
Категория
Год
Поиск