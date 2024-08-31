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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

10 грошей 1826 года IB (Польша, Царство Польское)

Аверс монеты - 10 грошей 1826 года IB - цена серебряной монеты - Польша, Царство Польское Реверс монеты - 10 грошей 1826 года IB - цена серебряной монеты - Польша, Царство Польское

Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,194)
  • Вес 2,9 гр
  • Чистого серебра (0,0181 oz) 0,5626 гр
  • Диаметр 19 мм
  • Гурт Гладкий
  • Тираж UNC 750,000

Описание

  • Страна Польша
  • Период Царство Польское
  • Номинал 10 грошей
  • Год 1826
  • Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (14)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 10 грошей 1826 года со знаком IB. Это серебряная монета периода Царства Польского отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 235 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 4100 PLN. Торги состоялись 6 мая 2016.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Знак (1)
Польша 10 грошей 1826 IB на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Польша 10 грошей 1826 IB на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Продавец Numimarket
Дата 14 мая 2024
Сохранность F
Цена
5 $
Цена в валюте аукциона 20 PLN
Польша 10 грошей 1826 IB на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - April 26, 2024
Польша 10 грошей 1826 IB на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - April 26, 2024
Продавец Dom Aukcyjny Art Magnat
Дата 26 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
15 $
Цена в валюте аукциона 60 PLN
Польша 10 грошей 1826 IB на аукционе Wu-eL - April 11, 2024
Польша 10 грошей 1826 IB на аукционе Wu-eL - April 11, 2024
Продавец Wu-eL
Дата 11 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша 10 грошей 1826 IB на аукционе MARCINIAK - October 13, 2023
Польша 10 грошей 1826 IB на аукционе MARCINIAK - October 13, 2023
Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2023
Сохранность VF
Цена
Польша 10 грошей 1826 IB на аукционе Знак - July 14, 2023
Польша 10 грошей 1826 IB на аукционе Знак - July 14, 2023
Продавец Знак
Дата 14 июля 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Польша 10 грошей 1826 IB на аукционе WDA - MiM - June 21, 2023
Польша 10 грошей 1826 IB на аукционе WDA - MiM - June 21, 2023
Продавец WDA - MiM
Дата 21 июня 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша 10 грошей 1826 IB на аукционе MARCINIAK - June 1, 2023
Польша 10 грошей 1826 IB на аукционе MARCINIAK - June 1, 2023
Продавец MARCINIAK
Дата 1 июня 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша 10 грошей 1826 IB на аукционе Cieszyńskie CN - March 12, 2023
Польша 10 грошей 1826 IB на аукционе Cieszyńskie CN - March 12, 2023
Продавец Cieszyńskie CN
Дата 12 марта 2023
Сохранность VF
Цена
Польша 10 грошей 1826 IB на аукционе Numimarket - January 31, 2023
Польша 10 грошей 1826 IB на аукционе Numimarket - January 31, 2023
Продавец Numimarket
Дата 31 января 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша 10 грошей 1826 IB на аукционе WDA - MiM - October 23, 2021
Польша 10 грошей 1826 IB на аукционе WDA - MiM - October 23, 2021
Продавец WDA - MiM
Дата 23 октября 2021
Сохранность VF
Цена
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Польша 10 грошей 1826 IB на аукционе COINSNET - April 7, 2019
Польша 10 грошей 1826 IB на аукционе COINSNET - April 7, 2019
Продавец COINSNET
Дата 7 апреля 2019
Сохранность XF
Цена
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Польша 10 грошей 1826 IB на аукционе Niemczyk - May 6, 2016
Польша 10 грошей 1826 IB на аукционе Niemczyk - May 6, 2016
Продавец Niemczyk
Дата 6 мая 2016
Сохранность AU DETAILS PCGS
Цена
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Продавец WCN
Дата 2 декабря 2006
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 24 мая 2003
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи 10 грошей 1826 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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