Польша Период: 1506-2020 1506-2020
2 злотых 1826 года IB (Польша, Царство Польское)
Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal
Техническая информация
- Металл Серебро (0,593)
- Вес 9,09 гр
- Чистого серебра (0,1733 oz) 5,3904 гр
- Диаметр 25 мм
- Гурт Рубчатый
- Тираж UNC 65,134
Описание
- Страна Польша
- Период Царство Польское
- Номинал 2 злотых
- Год 1826
- Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Варшава
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (24)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты 2 злотых 1826 года со знаком IB. Это серебряная монета периода Царства Польского отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 221 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 15000 PLN. Торги состоялись 24 октября 2014.
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Продавец Numimarket
Дата 31 января 2023
Сохранность VF
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Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2022
Сохранность UNC DETAILS NGC
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Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2022
Сохранность XF
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Продавец Numisbalt
Дата 12 декабря 2020
Сохранность Нет оценки
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Продавец Wójcicki
Дата 21 октября 2020
Сохранность VF
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Продавец WDA - MiM
Дата 30 мая 2020
Сохранность MS61 NGC
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Продавец Numisbalt
Дата 22 мая 2020
Сохранность Нет оценки
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Продавец HIRSCH
Дата 27 сентября 2019
Сохранность VF
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Продавец Niemczyk
Дата 14 декабря 2018
Сохранность VF
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Продавец Niemczyk
Дата 20 октября 2017
Сохранность XF
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Дата 6 мая 2016
Сохранность MS63 NGC
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Дата 24 октября 2014
Сохранность UNC
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Продавец Rauch
Дата 22 апреля 2013
Сохранность XF
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Дата 20 октября 2012
Сохранность XF
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Дата 14 мая 2011
Сохранность XF
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