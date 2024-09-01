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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

2 злотых 1826 года IB (Польша, Царство Польское)

Аверс монеты - 2 злотых 1826 года IB - цена серебряной монеты - Польша, Царство Польское Реверс монеты - 2 злотых 1826 года IB - цена серебряной монеты - Польша, Царство Польское

Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,593)
  • Вес 9,09 гр
  • Чистого серебра (0,1733 oz) 5,3904 гр
  • Диаметр 25 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Тираж UNC 65,134

Описание

  • Страна Польша
  • Период Царство Польское
  • Номинал 2 злотых
  • Год 1826
  • Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (24)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 2 злотых 1826 года со знаком IB. Это серебряная монета периода Царства Польского отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 221 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 15000 PLN. Торги состоялись 24 октября 2014.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Польша 2 злотых 1826 IB на аукционе COINSNET - September 3, 2023
Польша 2 злотых 1826 IB на аукционе COINSNET - September 3, 2023
Продавец COINSNET
Дата 3 сентября 2023
Сохранность XF
Цена
579 $
Цена в валюте аукциона 2400 PLN
Польша 2 злотых 1826 IB на аукционе WAG - May 14, 2023
Продавец WAG
Дата 14 мая 2023
Сохранность VF
Цена
284 $
Цена в валюте аукциона 260 EUR
Польша 2 злотых 1826 IB на аукционе Numimarket - January 31, 2023
Польша 2 злотых 1826 IB на аукционе Numimarket - January 31, 2023
Продавец Numimarket
Дата 31 января 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша 2 злотых 1826 IB на аукционе MARCINIAK - October 13, 2022
Польша 2 злотых 1826 IB на аукционе MARCINIAK - October 13, 2022
Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2022
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
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Польша 2 злотых 1826 IB на аукционе MARCINIAK - October 13, 2022
Польша 2 злотых 1826 IB на аукционе MARCINIAK - October 13, 2022
Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец WCN
Дата 15 мая 2021
Сохранность UNC
Цена
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Польша 2 злотых 1826 IB на аукционе Numisbalt - December 12, 2020
Продавец Numisbalt
Дата 12 декабря 2020
Сохранность Нет оценки
Цена
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Польша 2 злотых 1826 IB на аукционе Wójcicki - October 21, 2020
Польша 2 злотых 1826 IB на аукционе Wójcicki - October 21, 2020
Продавец Wójcicki
Дата 21 октября 2020
Сохранность VF
Цена
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Польша 2 злотых 1826 IB на аукционе WDA - MiM - May 30, 2020
Польша 2 злотых 1826 IB на аукционе WDA - MiM - May 30, 2020
Продавец WDA - MiM
Дата 30 мая 2020
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Польша 2 злотых 1826 IB на аукционе Numisbalt - May 22, 2020
Продавец Numisbalt
Дата 22 мая 2020
Сохранность Нет оценки
Цена
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Польша 2 злотых 1826 IB на аукционе Знак - February 14, 2020
Польша 2 злотых 1826 IB на аукционе Знак - February 14, 2020
Продавец Знак
Дата 14 февраля 2020
Сохранность Нет оценки
Цена
Польша 2 злотых 1826 IB на аукционе HIRSCH - September 27, 2019
Продавец HIRSCH
Дата 27 сентября 2019
Сохранность VF
Цена
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Польша 2 злотых 1826 IB на аукционе Niemczyk - December 14, 2018
Польша 2 злотых 1826 IB на аукционе Niemczyk - December 14, 2018
Продавец Niemczyk
Дата 14 декабря 2018
Сохранность VF
Цена
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Польша 2 злотых 1826 IB на аукционе Niemczyk - October 20, 2017
Польша 2 злотых 1826 IB на аукционе Niemczyk - October 20, 2017
Продавец Niemczyk
Дата 20 октября 2017
Сохранность XF
Цена
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Польша 2 злотых 1826 IB на аукционе Niemczyk - May 6, 2016
Польша 2 злотых 1826 IB на аукционе Niemczyk - May 6, 2016
Продавец Niemczyk
Дата 6 мая 2016
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Польша 2 злотых 1826 IB на аукционе Niemczyk - October 24, 2014
Польша 2 злотых 1826 IB на аукционе Niemczyk - October 24, 2014
Продавец Niemczyk
Дата 24 октября 2014
Сохранность UNC
Цена
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Польша 2 злотых 1826 IB на аукционе Rauch - April 22, 2013
Продавец Rauch
Дата 22 апреля 2013
Сохранность XF
Цена
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Польша 2 злотых 1826 IB на аукционе Niemczyk - October 20, 2012
Польша 2 злотых 1826 IB на аукционе Niemczyk - October 20, 2012
Продавец Niemczyk
Дата 20 октября 2012
Сохранность XF
Цена
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Продавец WCN
Дата 9 июня 2012
Сохранность VF
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Польша 2 злотых 1826 IB на аукционе Niemczyk - May 14, 2011
Польша 2 злотых 1826 IB на аукционе Niemczyk - May 14, 2011
Продавец Niemczyk
Дата 14 мая 2011
Сохранность XF
Цена
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Продавец WCN
Дата 2 декабря 2006
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи 2 злотых 1826 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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