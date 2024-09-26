1 грош 1826 года IB "Z MIEDZI KRAIOWEY". Новодел (Польша, Царство Польское)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 1 грош 1826 года "Z MIEDZI KRAIOWEY" со знаком IB. Новодел. Это медная монета периода Царства Польского отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 144 проданному на аукционе Империя за 90000 RUB. Торги состоялись 14 сентября 2012.

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