Польша Период: 1506-2020 1506-2020
1 грош 1826 года IB "Z MIEDZI KRAIOWEY". Новодел (Польша, Царство Польское)
Разновидность: Новодел
Цены на аукционах (10)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты 1 грош 1826 года "Z MIEDZI KRAIOWEY" со знаком IB. Новодел. Это медная монета периода Царства Польского отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 144 проданному на аукционе Империя за 90000 RUB. Торги состоялись 14 сентября 2012.
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Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2022
Сохранность MS64 RB NGC
Цена
1803 $
Цена в валюте аукциона 9000 PLN
Продавец MARCINIAK
Дата 2 сентября 2017
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 21 апреля 2017
Сохранность MS64 RB NGC
Цена
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Продавец Империя
Дата 14 сентября 2012
Сохранность AU
Цена
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Продавец Künker
Дата 18 марта 2011
Сохранность AU
Цена
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Из коллекции Каролькевича
Продавец CNG
Дата 5 декабря 2000
Сохранность Нет оценки
Цена
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Где продать?
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