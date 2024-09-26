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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

1 грош 1826 года IB "Z MIEDZI KRAIOWEY". Новодел (Польша, Царство Польское)

Разновидность: Новодел

Аверс монеты - 1 грош 1826 года IB "Z MIEDZI KRAIOWEY" Новодел - цена монеты - Польша, Царство Польское Реверс монеты - 1 грош 1826 года IB "Z MIEDZI KRAIOWEY" Новодел - цена монеты - Польша, Царство Польское

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 2,86 гр
  • Диаметр 20 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Царство Польское
  • Номинал 1 грош
  • Год 1826
  • Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (10)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 1 грош 1826 года "Z MIEDZI KRAIOWEY" со знаком IB. Новодел. Это медная монета периода Царства Польского отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 144 проданному на аукционе Империя за 90000 RUB. Торги состоялись 14 сентября 2012.

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Польша 1 грош 1826 IB "Z MIEDZI KRAIOWEY" на аукционе MARCINIAK - June 1, 2023
Польша 1 грош 1826 IB "Z MIEDZI KRAIOWEY" на аукционе MARCINIAK - June 1, 2023
Продавец MARCINIAK
Дата 1 июня 2023
Сохранность UNC
Цена
2598 $
Цена в валюте аукциона 11000 PLN
Польша 1 грош 1826 IB "Z MIEDZI KRAIOWEY" на аукционе MARCINIAK - October 13, 2022
Польша 1 грош 1826 IB "Z MIEDZI KRAIOWEY" на аукционе MARCINIAK - October 13, 2022
Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2022
Сохранность MS64 RB NGC
Цена
1803 $
Цена в валюте аукциона 9000 PLN
Польша 1 грош 1826 IB "Z MIEDZI KRAIOWEY" на аукционе MARCINIAK - September 2, 2017
Польша 1 грош 1826 IB "Z MIEDZI KRAIOWEY" на аукционе MARCINIAK - September 2, 2017
Продавец MARCINIAK
Дата 2 сентября 2017
Сохранность UNC
Цена
******
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Польша 1 грош 1826 IB "Z MIEDZI KRAIOWEY" на аукционе Niemczyk - April 21, 2017
Польша 1 грош 1826 IB "Z MIEDZI KRAIOWEY" на аукционе Niemczyk - April 21, 2017
Продавец Niemczyk
Дата 21 апреля 2017
Сохранность MS64 RB NGC
Цена
******
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Польша 1 грош 1826 IB "Z MIEDZI KRAIOWEY" на аукционе Империя - March 15, 2013
Продавец Империя
Дата 15 марта 2013
Сохранность AU
Цена
Польша 1 грош 1826 IB "Z MIEDZI KRAIOWEY" на аукционе Империя - September 14, 2012
Продавец Империя
Дата 14 сентября 2012
Сохранность AU
Цена
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Польша 1 грош 1826 IB "Z MIEDZI KRAIOWEY" на аукционе Künker - March 18, 2011
Продавец Künker
Дата 18 марта 2011
Сохранность AU
Цена
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Польша 1 грош 1826 IB "Z MIEDZI KRAIOWEY" на аукционе CNG - December 5, 2000
Польша 1 грош 1826 IB "Z MIEDZI KRAIOWEY" на аукционе CNG - December 5, 2000
Из коллекции Каролькевича
Продавец CNG
Дата 5 декабря 2000
Сохранность Нет оценки
Цена
******
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Продавец WCN
Дата 20 мая 1995
Сохранность XF
Цена
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Польша 1 грош 1826 IB "Z MIEDZI KRAIOWEY" на аукционе Adolph Hess Nachfolger - May 29, 1910
Польша 1 грош 1826 IB "Z MIEDZI KRAIOWEY" на аукционе Adolph Hess Nachfolger - May 29, 1910
Продавец Adolph Hess Nachfolger
Дата 29 мая 1910
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 грош 1826 "Z MIEDZI KRAIOWEY" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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