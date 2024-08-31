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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

5 грошей 1832 года KG (Польша, Царство Польское)

Аверс монеты - 5 грошей 1832 года KG - цена серебряной монеты - Польша, Царство Польское Реверс монеты - 5 грошей 1832 года KG - цена серебряной монеты - Польша, Царство Польское

Фотография: Dom Aukcyjny Numimarket.pl

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,194)
  • Вес 1,45 гр
  • Чистого серебра (0,009 oz) 0,2813 гр
  • Диаметр 17 мм
  • Гурт Гладкий
  • Тираж UNC 153,687

Описание

  • Страна Польша
  • Период Царство Польское
  • Номинал 5 грошей
  • Год 1832
  • Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (5) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 5 грошей 1832 года со знаком KG. Это серебряная монета периода Царства Польского отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 346 проданному на аукционе WDA - MiM за 3800 PLN. Торги состоялись 28 декабря 2023.

Сохранность
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  • WDA - MiM (2)
Польша 5 грошей 1832 KG на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Польша 5 грошей 1832 KG на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Продавец Numimarket
Дата 14 мая 2024
Сохранность VF
Цена
151 $
Цена в валюте аукциона 600 PLN
Польша 5 грошей 1832 KG на аукционе WDA - MiM - December 29, 2023
Польша 5 грошей 1832 KG на аукционе WDA - MiM - December 29, 2023
Продавец WDA - MiM
Дата 29 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
970 $
Цена в валюте аукциона 3800 PLN
Польша 5 грошей 1832 KG на аукционе WDA - MiM - November 30, 2023
Польша 5 грошей 1832 KG на аукционе WDA - MiM - November 30, 2023
Продавец WDA - MiM
Дата 30 ноября 2023
Сохранность F
Цена
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Польша 5 грошей 1832 KG на аукционе Stary Sklep - October 15, 2023
Польша 5 грошей 1832 KG на аукционе Stary Sklep - October 15, 2023
Продавец Stary Sklep
Дата 15 октября 2023
Сохранность VF
Цена
******
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Польша 5 грошей 1832 KG на аукционе Numimarket - March 30, 2021
Польша 5 грошей 1832 KG на аукционе Numimarket - March 30, 2021
Продавец Numimarket
Дата 30 марта 2021
Сохранность VG
Цена
******
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Где продать?

Для продажи 5 грошей 1832 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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