Польша Период: 1506-2020 1506-2020
5 грошей 1832 года KG (Польша, Царство Польское)
Фотография: Dom Aukcyjny Numimarket.pl
Техническая информация
- Металл Серебро (0,194)
- Вес 1,45 гр
- Чистого серебра (0,009 oz) 0,2813 гр
- Диаметр 17 мм
- Гурт Гладкий
- Тираж UNC 153,687
Описание
- Страна Польша
- Период Царство Польское
- Номинал 5 грошей
- Год 1832
- Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Варшава
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (5) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты 5 грошей 1832 года со знаком KG. Это серебряная монета периода Царства Польского отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 346 проданному на аукционе WDA - MiM за 3800 PLN. Торги состоялись 28 декабря 2023.
Сохранность
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- WDA - MiM (2)
Продавец WDA - MiM
Дата 30 ноября 2023
Сохранность F
Цена
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Продавец Stary Sklep
Дата 15 октября 2023
Сохранность VF
Цена
******
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