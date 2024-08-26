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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

5 грошей 1821 года IB (Польша, Царство Польское)

Аверс монеты - 5 грошей 1821 года IB - цена серебряной монеты - Польша, Царство Польское Реверс монеты - 5 грошей 1821 года IB - цена серебряной монеты - Польша, Царство Польское

Фотография: MARCINIAK | DOM AUKCYJNY

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,194)
  • Вес 1,45 гр
  • Чистого серебра (0,009 oz) 0,2813 гр
  • Диаметр 17 мм
  • Гурт Гладкий
  • Тираж UNC 1,651,023

Описание

  • Страна Польша
  • Период Царство Польское
  • Номинал 5 грошей
  • Год 1821
  • Правитель Александр I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (14)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 5 грошей 1821 года со знаком IB. Это серебряная монета периода Царства Польского отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 287 проданному на аукционе Dom Aukcyjny Numimarket.pl за 2500 PLN. Торги состоялись 29 ноября 2020.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Польша 5 грошей 1821 IB на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Польша 5 грошей 1821 IB на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Продавец Numimarket
Дата 14 мая 2024
Сохранность VF
Цена
15 $
Цена в валюте аукциона 60 PLN
Польша 5 грошей 1821 IB на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Польша 5 грошей 1821 IB на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Продавец Numimarket
Дата 14 мая 2024
Сохранность XF
Цена
106 $
Цена в валюте аукциона 420 PLN
Польша 5 грошей 1821 IB на аукционе WDA - MiM - April 26, 2024
Польша 5 грошей 1821 IB на аукционе WDA - MiM - April 26, 2024
Продавец WDA - MiM
Дата 26 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша 5 грошей 1821 IB на аукционе Знак - July 14, 2023
Польша 5 грошей 1821 IB на аукционе Знак - July 14, 2023
Продавец Знак
Дата 14 июля 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Польша 5 грошей 1821 IB на аукционе MARCINIAK - June 18, 2021
Польша 5 грошей 1821 IB на аукционе MARCINIAK - June 18, 2021
Продавец MARCINIAK
Дата 18 июня 2021
Сохранность XF
Цена
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Польша 5 грошей 1821 IB на аукционе Numimarket - November 30, 2020
Польша 5 грошей 1821 IB на аукционе Numimarket - November 30, 2020
Продавец Numimarket
Дата 30 ноября 2020
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Польша 5 грошей 1821 IB на аукционе Rzeszowski DA - May 28, 2020
Польша 5 грошей 1821 IB на аукционе Rzeszowski DA - May 28, 2020
Продавец Rzeszowski DA
Дата 28 мая 2020
Сохранность XF
Цена
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Польша 5 грошей 1821 IB на аукционе Имперская монета - May 5, 2020
Польша 5 грошей 1821 IB на аукционе Имперская монета - May 5, 2020
Продавец Имперская монета
Дата 5 мая 2020
Сохранность VF30
Цена
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Польша 5 грошей 1821 IB на аукционе Stare Monety - December 6, 2019
Польша 5 грошей 1821 IB на аукционе Stare Monety - December 6, 2019
Продавец Stare Monety
Дата 6 декабря 2019
Сохранность XF
Цена
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Польша 5 грошей 1821 IB на аукционе Stare Monety - June 7, 2019
Польша 5 грошей 1821 IB на аукционе Stare Monety - June 7, 2019
Продавец Stare Monety
Дата 7 июня 2019
Сохранность XF
Цена
Польша 5 грошей 1821 IB на аукционе WDA - MiM - September 29, 2018
Польша 5 грошей 1821 IB на аукционе WDA - MiM - September 29, 2018
Продавец WDA - MiM
Дата 29 сентября 2018
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Польша 5 грошей 1821 IB на аукционе MARCINIAK - November 13, 2017
Польша 5 грошей 1821 IB на аукционе MARCINIAK - November 13, 2017
Продавец MARCINIAK
Дата 13 ноября 2017
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Продавец WCN
Дата 26 мая 2007
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 3 декабря 2005
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи 5 грошей 1821 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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