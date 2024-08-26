Польша Период: 1506-2020 1506-2020
5 грошей 1821 года IB (Польша, Царство Польское)
Фотография: MARCINIAK | DOM AUKCYJNY
Техническая информация
- Металл Серебро (0,194)
- Вес 1,45 гр
- Чистого серебра (0,009 oz) 0,2813 гр
- Диаметр 17 мм
- Гурт Гладкий
- Тираж UNC 1,651,023
Описание
- Страна Польша
- Период Царство Польское
- Номинал 5 грошей
- Год 1821
- Правитель Александр I (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Варшава
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (14)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты 5 грошей 1821 года со знаком IB. Это серебряная монета периода Царства Польского отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 287 проданному на аукционе Dom Aukcyjny Numimarket.pl за 2500 PLN. Торги состоялись 29 ноября 2020.
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Продавец WDA - MiM
Дата 26 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 18 июня 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец Numimarket
Дата 30 ноября 2020
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Продавец Rzeszowski DA
Дата 28 мая 2020
Сохранность XF
Цена
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Продавец Имперская монета
Дата 5 мая 2020
Сохранность VF30
Цена
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Продавец Stare Monety
Дата 6 декабря 2019
Сохранность XF
Цена
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Продавец WDA - MiM
Дата 29 сентября 2018
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 13 ноября 2017
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Где продать?
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