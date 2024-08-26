5 грошей 1821 года IB (Польша, Царство Польское)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 5 грошей 1821 года со знаком IB. Это серебряная монета периода Царства Польского отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 287 проданному на аукционе Dom Aukcyjny Numimarket.pl за 2500 PLN. Торги состоялись 29 ноября 2020.

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