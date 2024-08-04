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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

5 грошей 1823 года IB (Польша, Царство Польское)

Аверс монеты - 5 грошей 1823 года IB - цена серебряной монеты - Польша, Царство Польское Реверс монеты - 5 грошей 1823 года IB - цена серебряной монеты - Польша, Царство Польское

Фотография: MARCINIAK | DOM AUKCYJNY

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,194)
  • Вес 1,45 гр
  • Чистого серебра (0,009 oz) 0,2813 гр
  • Диаметр 17 мм
  • Гурт Гладкий
  • Тираж UNC 2,098,041

Описание

  • Страна Польша
  • Период Царство Польское
  • Номинал 5 грошей
  • Год 1823
  • Правитель Александр I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (28)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 5 грошей 1823 года со знаком IB. Это серебряная монета периода Царства Польского отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 95 проданному на аукционе MARCINIAK | DOM AUKCYJNY за 2500 PLN. Торги состоялись 1 октября 2021.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Польша 5 грошей 1823 IB на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - June 28, 2024
Польша 5 грошей 1823 IB на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - June 28, 2024
Продавец Dom Aukcyjny Art Magnat
Дата 28 июня 2024
Сохранность XF
Цена
50 $
Цена в валюте аукциона 200 PLN
Польша 5 грошей 1823 IB на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Польша 5 грошей 1823 IB на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность XF
Цена
105 $
Цена в валюте аукциона 420 PLN
Польша 5 грошей 1823 IB на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Польша 5 грошей 1823 IB на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Продавец Numimarket
Дата 14 мая 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша 5 грошей 1823 IB на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Польша 5 грошей 1823 IB на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Продавец Wójcicki
Дата 17 марта 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша 5 грошей 1823 IB на аукционе MARCINIAK - October 13, 2023
Польша 5 грошей 1823 IB на аукционе MARCINIAK - October 13, 2023
Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2023
Сохранность XF
Цена
Польша 5 грошей 1823 IB на аукционе MARCINIAK - October 13, 2023
Польша 5 грошей 1823 IB на аукционе MARCINIAK - October 13, 2023
Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец WCN
Дата 28 сентября 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 10 августа 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша 5 грошей 1823 IB на аукционе Знак - July 14, 2023
Польша 5 грошей 1823 IB на аукционе Знак - July 14, 2023
Продавец Знак
Дата 14 июля 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Польша 5 грошей 1823 IB на аукционе Wójcicki - June 6, 2023
Польша 5 грошей 1823 IB на аукционе Wójcicki - June 6, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 6 июня 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша 5 грошей 1823 IB на аукционе MARCINIAK - June 1, 2023
Польша 5 грошей 1823 IB на аукционе MARCINIAK - June 1, 2023
Продавец MARCINIAK
Дата 1 июня 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша 5 грошей 1823 IB на аукционе Монеты и Медали - January 19, 2023
Польша 5 грошей 1823 IB на аукционе Монеты и Медали - January 19, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 19 января 2023
Сохранность XF
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Польша 5 грошей 1823 IB на аукционе COINSNET - December 4, 2022
Польша 5 грошей 1823 IB на аукционе COINSNET - December 4, 2022
Продавец COINSNET
Дата 4 декабря 2022
Сохранность XF
Цена
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Польша 5 грошей 1823 IB на аукционе WDA - MiM - November 10, 2022
Польша 5 грошей 1823 IB на аукционе WDA - MiM - November 10, 2022
Продавец WDA - MiM
Дата 10 ноября 2022
Сохранность VF
Цена
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Польша 5 грошей 1823 IB на аукционе MARCINIAK - June 9, 2022
Польша 5 грошей 1823 IB на аукционе MARCINIAK - June 9, 2022
Продавец MARCINIAK
Дата 9 июня 2022
Сохранность MS63 PCGS
Цена
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Польша 5 грошей 1823 IB на аукционе WDA - MiM - April 13, 2022
Польша 5 грошей 1823 IB на аукционе WDA - MiM - April 13, 2022
Продавец WDA - MiM
Дата 13 апреля 2022
Сохранность XF
Цена
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Польша 5 грошей 1823 IB на аукционе WDA - MiM - April 13, 2022
Польша 5 грошей 1823 IB на аукционе WDA - MiM - April 13, 2022
Продавец WDA - MiM
Дата 13 апреля 2022
Сохранность VF
Цена
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Польша 5 грошей 1823 IB на аукционе Stare Monety - December 3, 2021
Польша 5 грошей 1823 IB на аукционе Stare Monety - December 3, 2021
Продавец Stare Monety
Дата 3 декабря 2021
Сохранность VF
Цена
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Польша 5 грошей 1823 IB на аукционе MARCINIAK - October 7, 2021
Польша 5 грошей 1823 IB на аукционе MARCINIAK - October 7, 2021
Продавец MARCINIAK
Дата 7 октября 2021
Сохранность AU
Цена
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Польша 5 грошей 1823 IB на аукционе Stare Monety - May 14, 2021
Польша 5 грошей 1823 IB на аукционе Stare Monety - May 14, 2021
Продавец Stare Monety
Дата 14 мая 2021
Сохранность VF
Цена
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Польша 5 грошей 1823 IB на аукционе WDA - MiM - May 8, 2021
Польша 5 грошей 1823 IB на аукционе WDA - MiM - May 8, 2021
Продавец WDA - MiM
Дата 8 мая 2021
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи 5 грошей 1823 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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