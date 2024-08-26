Польша Период: 1506-2020 1506-2020
5 грошей 1825 года IB (Польша, Царство Польское)
Фотография: H.D. Rauch
Техническая информация
- Металл Серебро (0,194)
- Вес 1,45 гр
- Чистого серебра (0,009 oz) 0,2813 гр
- Диаметр 17 мм
- Гурт Гладкий
- Тираж UNC 349,978
Описание
- Страна Польша
- Период Царство Польское
- Номинал 5 грошей
- Год 1825
- Правитель Александр I (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Варшава
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (20)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты 5 грошей 1825 года со знаком IB. Это серебряная монета периода Царства Польского отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 420 проданному на аукционе WÓJCICKI - Polski Dom Aukcyjny за 2900 PLN. Торги состоялись 1 октября 2022.
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Сохранность (слабы)
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Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Wójcicki
Дата 6 октября 2022
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Продавец Wójcicki
Дата 5 ноября 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец Rzeszowski DA
Дата 15 сентября 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец Wójcicki
Дата 6 июля 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 18 июня 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 9 мая 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Александр
Дата 5 мая 2021
Сохранность VF20
Цена
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Продавец Александр
Дата 9 декабря 2020
Сохранность AU55
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 26 октября 2018
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Продавец Janas
Дата 10 марта 2018
Сохранность MS63 PCGS
Цена
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Продавец Rauch
Дата 22 апреля 2013
Сохранность VF
Цена
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Где продать?
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