5 грошей 1825 года IB (Польша, Царство Польское)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 5 грошей 1825 года со знаком IB. Это серебряная монета периода Царства Польского отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 420 проданному на аукционе WÓJCICKI - Polski Dom Aukcyjny за 2900 PLN. Торги состоялись 1 октября 2022.

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