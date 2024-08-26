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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

5 грошей 1825 года IB (Польша, Царство Польское)

Аверс монеты - 5 грошей 1825 года IB - цена серебряной монеты - Польша, Царство Польское Реверс монеты - 5 грошей 1825 года IB - цена серебряной монеты - Польша, Царство Польское

Фотография: H.D. Rauch

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,194)
  • Вес 1,45 гр
  • Чистого серебра (0,009 oz) 0,2813 гр
  • Диаметр 17 мм
  • Гурт Гладкий
  • Тираж UNC 349,978

Описание

  • Страна Польша
  • Период Царство Польское
  • Номинал 5 грошей
  • Год 1825
  • Правитель Александр I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (20)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 5 грошей 1825 года со знаком IB. Это серебряная монета периода Царства Польского отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 420 проданному на аукционе WÓJCICKI - Polski Dom Aukcyjny за 2900 PLN. Торги состоялись 1 октября 2022.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Польша 5 грошей 1825 IB на аукционе Stare Monety - March 15, 2024
Польша 5 грошей 1825 IB на аукционе Stare Monety - March 15, 2024
Продавец Stare Monety
Дата 15 марта 2024
Сохранность VF
Цена
41 $
Цена в валюте аукциона 160 PLN
Продавец WCN
Дата 7 декабря 2023
Сохранность F
Цена
8 $
Цена в валюте аукциона 34 PLN
Польша 5 грошей 1825 IB на аукционе MARCINIAK - October 13, 2023
Польша 5 грошей 1825 IB на аукционе MARCINIAK - October 13, 2023
Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Польша 5 грошей 1825 IB на аукционе Знак - July 14, 2023
Польша 5 грошей 1825 IB на аукционе Знак - July 14, 2023
Продавец Знак
Дата 14 июля 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Польша 5 грошей 1825 IB на аукционе Wójcicki - October 6, 2022
Польша 5 грошей 1825 IB на аукционе Wójcicki - October 6, 2022
Продавец Wójcicki
Дата 6 октября 2022
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Польша 5 грошей 1825 IB на аукционе Wójcicki - November 5, 2021
Польша 5 грошей 1825 IB на аукционе Wójcicki - November 5, 2021
Продавец Wójcicki
Дата 5 ноября 2021
Сохранность VF
Цена
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Польша 5 грошей 1825 IB на аукционе Rzeszowski DA - September 15, 2021
Польша 5 грошей 1825 IB на аукционе Rzeszowski DA - September 15, 2021
Продавец Rzeszowski DA
Дата 15 сентября 2021
Сохранность VF
Цена
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Польша 5 грошей 1825 IB на аукционе Wójcicki - July 6, 2021
Польша 5 грошей 1825 IB на аукционе Wójcicki - July 6, 2021
Продавец Wójcicki
Дата 6 июля 2021
Сохранность VF
Цена
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Польша 5 грошей 1825 IB на аукционе MARCINIAK - June 18, 2021
Польша 5 грошей 1825 IB на аукционе MARCINIAK - June 18, 2021
Продавец MARCINIAK
Дата 18 июня 2021
Сохранность VF
Цена
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Польша 5 грошей 1825 IB на аукционе Numisbalt - May 9, 2021
Продавец Numisbalt
Дата 9 мая 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
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Польша 5 грошей 1825 IB на аукционе Александр - May 5, 2021
Польша 5 грошей 1825 IB на аукционе Александр - May 5, 2021
Продавец Александр
Дата 5 мая 2021
Сохранность VF20
Цена
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Польша 5 грошей 1825 IB на аукционе Александр - December 9, 2020
Польша 5 грошей 1825 IB на аукционе Александр - December 9, 2020
Продавец Александр
Дата 9 декабря 2020
Сохранность AU55
Цена
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Польша 5 грошей 1825 IB на аукционе Numisbalt - July 9, 2020
Продавец Numisbalt
Дата 9 июля 2020
Сохранность Нет оценки
Цена
Польша 5 грошей 1825 IB на аукционе Имперская монета - December 4, 2018
Польша 5 грошей 1825 IB на аукционе Имперская монета - December 4, 2018
Продавец Имперская монета
Дата 4 декабря 2018
Сохранность F
Цена
Польша 5 грошей 1825 IB на аукционе Niemczyk - October 26, 2018
Польша 5 грошей 1825 IB на аукционе Niemczyk - October 26, 2018
Продавец Niemczyk
Дата 26 октября 2018
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Польша 5 грошей 1825 IB на аукционе Janas - March 10, 2018
Польша 5 грошей 1825 IB на аукционе Janas - March 10, 2018
Продавец Janas
Дата 10 марта 2018
Сохранность MS63 PCGS
Цена
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Польша 5 грошей 1825 IB на аукционе Империя - October 4, 2013
Продавец Империя
Дата 4 октября 2013
Сохранность XF
Цена
Польша 5 грошей 1825 IB на аукционе Rauch - April 22, 2013
Продавец Rauch
Дата 22 апреля 2013
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 1 декабря 2007
Сохранность VF
Цена
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Польша 5 грошей 1825 IB на аукционе GGN - April 23, 2005
Польша 5 грошей 1825 IB на аукционе GGN - April 23, 2005
Продавец GGN
Дата 23 апреля 2005
Сохранность Нет оценки
Цена
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Где продать?

Для продажи 5 грошей 1825 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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