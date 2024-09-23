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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Монеты Польши 1825 года

Золотые монеты

Аверс
Реверс
25 злотых 1825 IB Малая голова
Средняя цена 16000 $
Продажи
0 33

Серебряные монеты

Аверс
Реверс
1 злотый 1825 IB Малая голова
Средняя цена 390 $
Продажи
0 36
Аверс
Реверс
10 грошей 1825 IB
Средняя цена 380 $
Продажи
0 21
Аверс
Реверс
10 злотых 1825 IB
Средняя цена 4600 $
Продажи
0 41
Аверс
Реверс
2 злотых 1825 IB Малая голова
Средняя цена 420 $
Продажи
0 55
Аверс
Реверс
5 грошей 1825 IB
Средняя цена 110 $
Продажи
0 20

Медные монеты

Аверс
Реверс
1 грош 1825 IB Z MIEDZI KRAIOWEY
Средняя цена 100 $
Продажи
0 35
Аверс
Реверс
1 грош 1825 IB Z MIEDZI KRAIOWEY Новодел
Средняя цена 590 $
Продажи
0 4
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