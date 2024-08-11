1 злотый 1825 года IB "Малая голова" (Польша, Царство Польское)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 1 злотый 1825 года "Малая голова" со знаком IB. Это серебряная монета периода Царства Польского отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 504 проданному на аукционе WDA - MiM за 13500 PLN. Торги состоялись 8 мая 2021.

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