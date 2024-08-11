Польша Период: 1506-2020 1506-2020
1 злотый 1825 года IB "Малая голова" (Польша, Царство Польское)
Фотография: Katz Auction
Техническая информация
- Металл Серебро (0,593)
- Вес 4,55 гр
- Чистого серебра (0,0867 oz) 2,6981 гр
- Диаметр 21 мм
- Гурт Рубчатый
- Тираж UNC 84,000
Описание
- Страна Польша
- Период Царство Польское
- Номинал 1 злотый
- Год 1825
- Правитель Александр I (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Варшава
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (36)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты 1 злотый 1825 года "Малая голова" со знаком IB. Это серебряная монета периода Царства Польского отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 504 проданному на аукционе WDA - MiM за 13500 PLN. Торги состоялись 8 мая 2021.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Numimarket
Дата 16 мая 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Numimarket
Дата 31 января 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Rzeszowski DA
Дата 13 ноября 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 9 июня 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 9 июня 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Stare Monety
Дата 6 мая 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 7 октября 2021
Сохранность XF
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Продавец WDA - MiM
Дата 8 мая 2021
Сохранность MS62 PCGS
Цена
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Продавец Cieszyńskie CN
Дата 18 апреля 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец Александр
Дата 7 апреля 2021
Сохранность XF45
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Продавец COINSNET
Дата 24 мая 2020
Сохранность VF
Цена
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Продавец Александр
Дата 6 мая 2020
Сохранность XF45
Цена
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Где продать?
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