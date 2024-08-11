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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

1 злотый 1825 года IB "Малая голова" (Польша, Царство Польское)

Аверс монеты - 1 злотый 1825 года IB "Малая голова" - цена серебряной монеты - Польша, Царство Польское Реверс монеты - 1 злотый 1825 года IB "Малая голова" - цена серебряной монеты - Польша, Царство Польское

Фотография: Katz Auction

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,593)
  • Вес 4,55 гр
  • Чистого серебра (0,0867 oz) 2,6981 гр
  • Диаметр 21 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Тираж UNC 84,000

Описание

  • Страна Польша
  • Период Царство Польское
  • Номинал 1 злотый
  • Год 1825
  • Правитель Александр I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (36)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 1 злотый 1825 года "Малая голова" со знаком IB. Это серебряная монета периода Царства Польского отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 504 проданному на аукционе WDA - MiM за 13500 PLN. Торги состоялись 8 мая 2021.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Польша 1 злотый 1825 IB "Малая голова" на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Польша 1 злотый 1825 IB "Малая голова" на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Продавец Numimarket
Дата 14 мая 2024
Сохранность F
Цена
31 $
Цена в валюте аукциона 125 PLN
Польша 1 злотый 1825 IB "Малая голова" на аукционе Numision - November 25, 2023
Польша 1 злотый 1825 IB "Малая голова" на аукционе Numision - November 25, 2023
Продавец Numision
Дата 25 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
726 $
Цена в валюте аукциона 2900 PLN
Польша 1 злотый 1825 IB "Малая голова" на аукционе MARCINIAK - October 13, 2023
Польша 1 злотый 1825 IB "Малая голова" на аукционе MARCINIAK - October 13, 2023
Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша 1 злотый 1825 IB "Малая голова" на аукционе Numimarket - May 16, 2023
Польша 1 злотый 1825 IB "Малая голова" на аукционе Numimarket - May 16, 2023
Продавец Numimarket
Дата 16 мая 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша 1 злотый 1825 IB "Малая голова" на аукционе RedSquare - May 14, 2023
Польша 1 злотый 1825 IB "Малая голова" на аукционе RedSquare - May 14, 2023
Продавец RedSquare
Дата 14 мая 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Продавец WCN
Дата 13 мая 2023
Сохранность XF
Цена
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Польша 1 злотый 1825 IB "Малая голова" на аукционе Знак - March 10, 2023
Польша 1 злотый 1825 IB "Малая голова" на аукционе Знак - March 10, 2023
Продавец Знак
Дата 10 марта 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Польша 1 злотый 1825 IB "Малая голова" на аукционе Numimarket - January 31, 2023
Польша 1 злотый 1825 IB "Малая голова" на аукционе Numimarket - January 31, 2023
Продавец Numimarket
Дата 31 января 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша 1 злотый 1825 IB "Малая голова" на аукционе Rzeszowski DA - November 13, 2022
Польша 1 злотый 1825 IB "Малая голова" на аукционе Rzeszowski DA - November 13, 2022
Продавец Rzeszowski DA
Дата 13 ноября 2022
Сохранность XF
Цена
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Польша 1 злотый 1825 IB "Малая голова" на аукционе MARCINIAK - June 9, 2022
Польша 1 злотый 1825 IB "Малая голова" на аукционе MARCINIAK - June 9, 2022
Продавец MARCINIAK
Дата 9 июня 2022
Сохранность VF
Цена
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Польша 1 злотый 1825 IB "Малая голова" на аукционе MARCINIAK - June 9, 2022
Польша 1 злотый 1825 IB "Малая голова" на аукционе MARCINIAK - June 9, 2022
Продавец MARCINIAK
Дата 9 июня 2022
Сохранность VF
Цена
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Польша 1 злотый 1825 IB "Малая голова" на аукционе Stare Monety - May 6, 2022
Польша 1 злотый 1825 IB "Малая голова" на аукционе Stare Monety - May 6, 2022
Продавец Stare Monety
Дата 6 мая 2022
Сохранность VF
Цена
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Польша 1 злотый 1825 IB "Малая голова" на аукционе Stare Monety - March 4, 2022
Польша 1 злотый 1825 IB "Малая голова" на аукционе Stare Monety - March 4, 2022
Продавец Stare Monety
Дата 4 марта 2022
Сохранность VF
Цена
Польша 1 злотый 1825 IB "Малая голова" на аукционе MARCINIAK - October 7, 2021
Польша 1 злотый 1825 IB "Малая голова" на аукционе MARCINIAK - October 7, 2021
Продавец MARCINIAK
Дата 7 октября 2021
Сохранность XF
Цена
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Польша 1 злотый 1825 IB "Малая голова" на аукционе WDA - MiM - May 8, 2021
Польша 1 злотый 1825 IB "Малая голова" на аукционе WDA - MiM - May 8, 2021
Продавец WDA - MiM
Дата 8 мая 2021
Сохранность MS62 PCGS
Цена
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Польша 1 злотый 1825 IB "Малая голова" на аукционе Cieszyńskie CN - April 18, 2021
Польша 1 злотый 1825 IB "Малая голова" на аукционе Cieszyńskie CN - April 18, 2021
Продавец Cieszyńskie CN
Дата 18 апреля 2021
Сохранность VF
Цена
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Польша 1 злотый 1825 IB "Малая голова" на аукционе Александр - April 7, 2021
Польша 1 злотый 1825 IB "Малая голова" на аукционе Александр - April 7, 2021
Продавец Александр
Дата 7 апреля 2021
Сохранность XF45
Цена
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Польша 1 злотый 1825 IB "Малая голова" на аукционе COINSNET - May 24, 2020
Польша 1 злотый 1825 IB "Малая голова" на аукционе COINSNET - May 24, 2020
Продавец COINSNET
Дата 24 мая 2020
Сохранность VF
Цена
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Польша 1 злотый 1825 IB "Малая голова" на аукционе Александр - May 6, 2020
Польша 1 злотый 1825 IB "Малая голова" на аукционе Александр - May 6, 2020
Продавец Александр
Дата 6 мая 2020
Сохранность XF45
Цена
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Польша 1 злотый 1825 IB "Малая голова" на аукционе Александр - March 20, 2020
Польша 1 злотый 1825 IB "Малая голова" на аукционе Александр - March 20, 2020
Продавец Александр
Дата 20 марта 2020
Сохранность XF45
Цена
Польша 1 злотый 1825 IB "Малая голова" на аукционе Имперская монета - December 17, 2019
Польша 1 злотый 1825 IB "Малая голова" на аукционе Имперская монета - December 17, 2019
Продавец Имперская монета
Дата 17 декабря 2019
Сохранность AU50
Цена
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Где продать?

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