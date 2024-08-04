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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

1 грош 1825 года IB "Z MIEDZI KRAIOWEY". Новодел (Польша, Царство Польское)

Разновидность: Новодел

Аверс монеты - 1 грош 1825 года IB "Z MIEDZI KRAIOWEY" Новодел - цена монеты - Польша, Царство Польское Реверс монеты - 1 грош 1825 года IB "Z MIEDZI KRAIOWEY" Новодел - цена монеты - Польша, Царство Польское

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 2,86 гр
  • Диаметр 20 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Царство Польское
  • Номинал 1 грош
  • Год 1825
  • Правитель Александр I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (4) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 1 грош 1825 года "Z MIEDZI KRAIOWEY" со знаком IB. Новодел. Это медная монета периода Царства Польского отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 617 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 4800 PLN. Торги состоялись 13 мая 2017.

Сохранность
  • Все фирмы
  • Niemczyk (1)
  • Numimarket (1)
  • Rzeszowski DA (1)
  • WCN (1)
Польша 1 грош 1825 IB "Z MIEDZI KRAIOWEY" на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Польша 1 грош 1825 IB "Z MIEDZI KRAIOWEY" на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Продавец Numimarket
Дата 14 мая 2024
Сохранность VF
Цена
20 $
Цена в валюте аукциона 80 PLN
Польша 1 грош 1825 IB "Z MIEDZI KRAIOWEY" на аукционе Rzeszowski DA - October 1, 2020
Польша 1 грош 1825 IB "Z MIEDZI KRAIOWEY" на аукционе Rzeszowski DA - October 1, 2020
Продавец Rzeszowski DA
Дата 1 октября 2020
Сохранность VF
Цена
12 $
Цена в валюте аукциона 46 PLN
Польша 1 грош 1825 IB "Z MIEDZI KRAIOWEY" на аукционе Niemczyk - October 20, 2017
Польша 1 грош 1825 IB "Z MIEDZI KRAIOWEY" на аукционе Niemczyk - October 20, 2017
Продавец Niemczyk
Дата 20 октября 2017
Сохранность UNC
Цена
******
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Продавец WCN
Дата 13 мая 2017
Сохранность UNC
Цена
******
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Где продать?

Для продажи 1 грош 1825 "Z MIEDZI KRAIOWEY" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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