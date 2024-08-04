1 грош 1825 года IB "Z MIEDZI KRAIOWEY". Новодел (Польша, Царство Польское)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 1 грош 1825 года "Z MIEDZI KRAIOWEY" со знаком IB. Новодел. Это медная монета периода Царства Польского отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 617 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 4800 PLN. Торги состоялись 13 мая 2017.

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