Польша Период: 1506-2020 1506-2020
1 грош 1825 года IB "Z MIEDZI KRAIOWEY". Новодел (Польша, Царство Польское)
Разновидность: Новодел
Цены на аукционах (4) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты 1 грош 1825 года "Z MIEDZI KRAIOWEY" со знаком IB. Новодел. Это медная монета периода Царства Польского отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 617 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 4800 PLN. Торги состоялись 13 мая 2017.
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Продавец Niemczyk
Дата 20 октября 2017
Сохранность UNC
Цена
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