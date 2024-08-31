Польша Период: 1506-2020 1506-2020
1 грош 1825 года IB "Z MIEDZI KRAIOWEY" (Польша, Царство Польское)
Цены на аукционах (35) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты 1 грош 1825 года "Z MIEDZI KRAIOWEY" со знаком IB. Это медная монета периода Царства Польского отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1426 проданному на аукционе MARCINIAK | DOM AUKCYJNY за 3800 PLN. Торги состоялись 4 февраля 2022.
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Продавец Wójcicki
Дата 17 марта 2024
Сохранность VF
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Продавец Wójcicki
Дата 17 марта 2024
Сохранность VF
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Продавец Wójcicki
Дата 17 марта 2024
Сохранность F
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Продавец Niemczyk
Дата 15 сентября 2023
Сохранность XF
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Продавец Wójcicki
Дата 6 июня 2023
Сохранность VF30 GCN
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 13 мая 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Numimarket
Дата 31 января 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Wójcicki
Дата 2 декабря 2022
Сохранность F
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Продавец WDA - MiM
Дата 22 июня 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 9 июня 2022
Сохранность VF
Цена
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Где продать?
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