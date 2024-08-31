1 грош 1825 года IB "Z MIEDZI KRAIOWEY" (Польша, Царство Польское)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 1 грош 1825 года "Z MIEDZI KRAIOWEY" со знаком IB. Это медная монета периода Царства Польского отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1426 проданному на аукционе MARCINIAK | DOM AUKCYJNY за 3800 PLN. Торги состоялись 4 февраля 2022.

Сохранность UNC (1) AU (3) XF (7) VF (18) F (3) Нет оценки (3) Сохранность (слабы) MS62 (1) AU50 (2) XF45 (2) VF35 (1) VF30 (1) BN (1) Сервис GCN (1) NGC (1)

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