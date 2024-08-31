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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

1 грош 1825 года IB "Z MIEDZI KRAIOWEY" (Польша, Царство Польское)

Аверс монеты - 1 грош 1825 года IB "Z MIEDZI KRAIOWEY" - цена монеты - Польша, Царство Польское Реверс монеты - 1 грош 1825 года IB "Z MIEDZI KRAIOWEY" - цена монеты - Польша, Царство Польское

Фотография: Редкие Монеты

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 2,86 гр
  • Диаметр 20 мм
  • Гурт Гладкий
  • Тираж UNC 2,107,961

Описание

  • Страна Польша
  • Период Царство Польское
  • Номинал 1 грош
  • Год 1825
  • Правитель Александр I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (35) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 1 грош 1825 года "Z MIEDZI KRAIOWEY" со знаком IB. Это медная монета периода Царства Польского отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1426 проданному на аукционе MARCINIAK | DOM AUKCYJNY за 3800 PLN. Торги состоялись 4 февраля 2022.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Польша 1 грош 1825 IB "Z MIEDZI KRAIOWEY" на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Польша 1 грош 1825 IB "Z MIEDZI KRAIOWEY" на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Продавец Numimarket
Дата 14 мая 2024
Сохранность VF
Цена
13 $
Цена в валюте аукциона 50 PLN
Польша 1 грош 1825 IB "Z MIEDZI KRAIOWEY" на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Польша 1 грош 1825 IB "Z MIEDZI KRAIOWEY" на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Продавец Numimarket
Дата 14 мая 2024
Сохранность VF
Цена
18 $
Цена в валюте аукциона 70 PLN
Продавец WCN
Дата 14 марта 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша 1 грош 1825 IB "Z MIEDZI KRAIOWEY" на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Польша 1 грош 1825 IB "Z MIEDZI KRAIOWEY" на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Продавец Wójcicki
Дата 17 марта 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша 1 грош 1825 IB "Z MIEDZI KRAIOWEY" на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Польша 1 грош 1825 IB "Z MIEDZI KRAIOWEY" на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Продавец Wójcicki
Дата 17 марта 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша 1 грош 1825 IB "Z MIEDZI KRAIOWEY" на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Польша 1 грош 1825 IB "Z MIEDZI KRAIOWEY" на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Продавец Wójcicki
Дата 17 марта 2024
Сохранность F
Цена
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Польша 1 грош 1825 IB "Z MIEDZI KRAIOWEY" на аукционе Rare Coins - January 6, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 6 января 2024
Сохранность XF
Цена
Продавец WCN
Дата 28 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша 1 грош 1825 IB "Z MIEDZI KRAIOWEY" на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Польша 1 грош 1825 IB "Z MIEDZI KRAIOWEY" на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 7 октября 2023
Сохранность VF
Цена
Польша 1 грош 1825 IB "Z MIEDZI KRAIOWEY" на аукционе Niemczyk - September 15, 2023
Польша 1 грош 1825 IB "Z MIEDZI KRAIOWEY" на аукционе Niemczyk - September 15, 2023
Продавец Niemczyk
Дата 15 сентября 2023
Сохранность XF
Цена
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Польша 1 грош 1825 IB "Z MIEDZI KRAIOWEY" на аукционе AURORA - June 15, 2023
Продавец AURORA
Дата 15 июня 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша 1 грош 1825 IB "Z MIEDZI KRAIOWEY" на аукционе Wójcicki - June 6, 2023
Польша 1 грош 1825 IB "Z MIEDZI KRAIOWEY" на аукционе Wójcicki - June 6, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 6 июня 2023
Сохранность VF30 GCN
Цена
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Польша 1 грош 1825 IB "Z MIEDZI KRAIOWEY" на аукционе Wójcicki - June 6, 2023
Польша 1 грош 1825 IB "Z MIEDZI KRAIOWEY" на аукционе Wójcicki - June 6, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 6 июня 2023
Сохранность F
Цена
Польша 1 грош 1825 IB "Z MIEDZI KRAIOWEY" на аукционе Numisbalt - May 13, 2023
Продавец Numisbalt
Дата 13 мая 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец WCN
Дата 30 марта 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша 1 грош 1825 IB "Z MIEDZI KRAIOWEY" на аукционе Numimarket - January 31, 2023
Польша 1 грош 1825 IB "Z MIEDZI KRAIOWEY" на аукционе Numimarket - January 31, 2023
Продавец Numimarket
Дата 31 января 2023
Сохранность XF
Цена
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Польша 1 грош 1825 IB "Z MIEDZI KRAIOWEY" на аукционе Wójcicki - December 2, 2022
Польша 1 грош 1825 IB "Z MIEDZI KRAIOWEY" на аукционе Wójcicki - December 2, 2022
Продавец Wójcicki
Дата 2 декабря 2022
Сохранность F
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Польша 1 грош 1825 IB "Z MIEDZI KRAIOWEY" на аукционе WDA - MiM - June 22, 2022
Польша 1 грош 1825 IB "Z MIEDZI KRAIOWEY" на аукционе WDA - MiM - June 22, 2022
Продавец WDA - MiM
Дата 22 июня 2022
Сохранность XF
Цена
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Польша 1 грош 1825 IB "Z MIEDZI KRAIOWEY" на аукционе Денга1700 - June 18, 2022
Польша 1 грош 1825 IB "Z MIEDZI KRAIOWEY" на аукционе Денга1700 - June 18, 2022
Продавец Денга1700
Дата 18 июня 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
Польша 1 грош 1825 IB "Z MIEDZI KRAIOWEY" на аукционе MARCINIAK - June 9, 2022
Польша 1 грош 1825 IB "Z MIEDZI KRAIOWEY" на аукционе MARCINIAK - June 9, 2022
Продавец MARCINIAK
Дата 9 июня 2022
Сохранность VF
Цена
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Польша 1 грош 1825 IB "Z MIEDZI KRAIOWEY" на аукционе Wójcicki - April 27, 2022
Польша 1 грош 1825 IB "Z MIEDZI KRAIOWEY" на аукционе Wójcicki - April 27, 2022
Продавец Wójcicki
Дата 27 апреля 2022
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

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