Польша Период: 1506-2020 1506-2020
2 злотых 1825 года IB "Малая голова" (Польша, Царство Польское)
Фотография: MARCINIAK | DOM AUKCYJNY
Техническая информация
- Металл Серебро (0,593)
- Вес 9,09 гр
- Чистого серебра (0,1733 oz) 5,3904 гр
- Диаметр 25 мм
- Гурт Рубчатый
- Тираж UNC 228,908
Описание
- Страна Польша
- Период Царство Польское
- Номинал 2 злотых
- Год 1825
- Правитель Александр I (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Варшава
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (55)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты 2 злотых 1825 года "Малая голова" со знаком IB. Это серебряная монета периода Царства Польского отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 707 проданному на аукционе Spink UK за 3200 GBP. Торги состоялись 23 сентября 2008.
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Продавец Niemczyk
Дата 15 марта 2024
Сохранность VF
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Продавец Rzeszowski DA
Дата 18 января 2024
Сохранность UNC
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Дата 18 января 2024
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Дата 18 января 2024
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Продавец Niemczyk
Дата 8 декабря 2023
Сохранность VF
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Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2023
Сохранность MS63 NGC
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Продавец Rzeszowski DA
Дата 23 апреля 2023
Сохранность VF
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Сохранность XF
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Дата 12 марта 2023
Сохранность F
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Дата 13 ноября 2022
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Дата 24 июня 2022
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