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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

2 злотых 1825 года IB "Малая голова" (Польша, Царство Польское)

Аверс монеты - 2 злотых 1825 года IB "Малая голова" - цена серебряной монеты - Польша, Царство Польское Реверс монеты - 2 злотых 1825 года IB "Малая голова" - цена серебряной монеты - Польша, Царство Польское

Фотография: MARCINIAK | DOM AUKCYJNY

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,593)
  • Вес 9,09 гр
  • Чистого серебра (0,1733 oz) 5,3904 гр
  • Диаметр 25 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Тираж UNC 228,908

Описание

  • Страна Польша
  • Период Царство Польское
  • Номинал 2 злотых
  • Год 1825
  • Правитель Александр I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (55)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 2 злотых 1825 года "Малая голова" со знаком IB. Это серебряная монета периода Царства Польского отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 707 проданному на аукционе Spink UK за 3200 GBP. Торги состоялись 23 сентября 2008.

Сохранность
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Польша 2 злотых 1825 IB "Малая голова" на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Польша 2 злотых 1825 IB "Малая голова" на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Продавец Numimarket
Дата 14 мая 2024
Сохранность F
Цена
25 $
Цена в валюте аукциона 100 PLN
Польша 2 злотых 1825 IB "Малая голова" на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Польша 2 злотых 1825 IB "Малая голова" на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Продавец Numimarket
Дата 14 мая 2024
Сохранность VF
Цена
71 $
Цена в валюте аукциона 280 PLN
Польша 2 злотых 1825 IB "Малая голова" на аукционе Niemczyk - March 15, 2024
Польша 2 злотых 1825 IB "Малая голова" на аукционе Niemczyk - March 15, 2024
Продавец Niemczyk
Дата 15 марта 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша 2 злотых 1825 IB "Малая голова" на аукционе Rzeszowski DA - January 18, 2024
Польша 2 злотых 1825 IB "Малая голова" на аукционе Rzeszowski DA - January 18, 2024
Продавец Rzeszowski DA
Дата 18 января 2024
Сохранность UNC
Цена
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Польша 2 злотых 1825 IB "Малая голова" на аукционе Rzeszowski DA - January 18, 2024
Польша 2 злотых 1825 IB "Малая голова" на аукционе Rzeszowski DA - January 18, 2024
Продавец Rzeszowski DA
Дата 18 января 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша 2 злотых 1825 IB "Малая голова" на аукционе Rzeszowski DA - January 18, 2024
Польша 2 злотых 1825 IB "Малая голова" на аукционе Rzeszowski DA - January 18, 2024
Продавец Rzeszowski DA
Дата 18 января 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша 2 злотых 1825 IB "Малая голова" на аукционе Rare Coins - January 6, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 6 января 2024
Сохранность VG
Цена
Польша 2 злотых 1825 IB "Малая голова" на аукционе Niemczyk - December 8, 2023
Польша 2 злотых 1825 IB "Малая голова" на аукционе Niemczyk - December 8, 2023
Продавец Niemczyk
Дата 8 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша 2 злотых 1825 IB "Малая голова" на аукционе MARCINIAK - October 13, 2023
Польша 2 злотых 1825 IB "Малая голова" на аукционе MARCINIAK - October 13, 2023
Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2023
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Польша 2 злотых 1825 IB "Малая голова" на аукционе Rzeszowski DA - April 23, 2023
Польша 2 злотых 1825 IB "Малая голова" на аукционе Rzeszowski DA - April 23, 2023
Продавец Rzeszowski DA
Дата 23 апреля 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша 2 злотых 1825 IB "Малая голова" на аукционе COINSNET - April 2, 2023
Польша 2 злотых 1825 IB "Малая голова" на аукционе COINSNET - April 2, 2023
Продавец COINSNET
Дата 2 апреля 2023
Сохранность XF
Цена
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Польша 2 злотых 1825 IB "Малая голова" на аукционе Cieszyńskie CN - March 12, 2023
Польша 2 злотых 1825 IB "Малая голова" на аукционе Cieszyńskie CN - March 12, 2023
Продавец Cieszyńskie CN
Дата 12 марта 2023
Сохранность F
Цена
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Польша 2 злотых 1825 IB "Малая голова" на аукционе Cieszyńskie CN - March 12, 2023
Польша 2 злотых 1825 IB "Малая голова" на аукционе Cieszyńskie CN - March 12, 2023
Продавец Cieszyńskie CN
Дата 12 марта 2023
Сохранность F
Цена
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Польша 2 злотых 1825 IB "Малая голова" на аукционе Numimarket - January 31, 2023
Польша 2 злотых 1825 IB "Малая голова" на аукционе Numimarket - January 31, 2023
Продавец Numimarket
Дата 31 января 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша 2 злотых 1825 IB "Малая голова" на аукционе Rzeszowski DA - January 26, 2023
Польша 2 злотых 1825 IB "Малая голова" на аукционе Rzeszowski DA - January 26, 2023
Продавец Rzeszowski DA
Дата 26 января 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша 2 злотых 1825 IB "Малая голова" на аукционе Rzeszowski DA - November 13, 2022
Польша 2 злотых 1825 IB "Малая голова" на аукционе Rzeszowski DA - November 13, 2022
Продавец Rzeszowski DA
Дата 13 ноября 2022
Сохранность UNC
Цена
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Польша 2 злотых 1825 IB "Малая голова" на аукционе MARCINIAK - October 13, 2022
Польша 2 злотых 1825 IB "Малая голова" на аукционе MARCINIAK - October 13, 2022
Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2022
Сохранность VF
Цена
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Польша 2 злотых 1825 IB "Малая голова" на аукционе Niemczyk - September 16, 2022
Польша 2 злотых 1825 IB "Малая голова" на аукционе Niemczyk - September 16, 2022
Продавец Niemczyk
Дата 16 сентября 2022
Сохранность UNC
Цена
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Польша 2 злотых 1825 IB "Малая голова" на аукционе Stare Monety - September 9, 2022
Польша 2 злотых 1825 IB "Малая голова" на аукционе Stare Monety - September 9, 2022
Продавец Stare Monety
Дата 9 сентября 2022
Сохранность VF
Цена
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Польша 2 злотых 1825 IB "Малая голова" на аукционе Niemczyk - June 24, 2022
Польша 2 злотых 1825 IB "Малая голова" на аукционе Niemczyk - June 24, 2022
Продавец Niemczyk
Дата 24 июня 2022
Сохранность F
Цена
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Польша 2 злотых 1825 IB "Малая голова" на аукционе Русское Наследие - June 19, 2022
Продавец Русское Наследие
Дата 19 июня 2022
Сохранность VF
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