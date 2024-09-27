2 злотых 1825 года IB "Малая голова" (Польша, Царство Польское)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 2 злотых 1825 года "Малая голова" со знаком IB. Это серебряная монета периода Царства Польского отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 707 проданному на аукционе Spink UK за 3200 GBP. Торги состоялись 23 сентября 2008.

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