Польша Период: 1506-2020 1506-2020
25 злотых 1825 года IB "Малая голова" (Польша, Царство Польское)
Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal
Техническая информация
- Металл Золото (0,917)
- Вес 4,91 гр
- Чистого золота (0,1448 oz) 4,5025 гр
- Диаметр 18,2 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
- Тираж UNC 1,155
Описание
- Страна Польша
- Период Царство Польское
- Номинал 25 злотых
- Год 1825
- Правитель Александр I (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Варшава
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (33)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты 25 злотых 1825 года "Малая голова" со знаком IB. Это золотая монета периода Царства Польского отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 5266 проданному на аукционе Gorny & Mosch за 22000 EUR. Торги состоялись 13 октября 2010.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Sonntag
Дата 28 ноября 2022
Сохранность AU58 NGC
Цена
15550 $
Цена в валюте аукциона 15000 EUR
Продавец Русское Наследие
Дата 12 октября 2019
Сохранность MS60 RNGA
Цена
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Продавец Stack's
Дата 16 августа 2019
Сохранность AU55 PCGS
Цена
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Продавец Русское Наследие
Дата 20 апреля 2019
Сохранность AU58 RNGA
Цена
******
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Продавец Русское Наследие
Дата 15 декабря 2018
Сохранность AU53
Цена
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Продавец Русское Наследие
Дата 21 апреля 2018
Сохранность AU53 RNGA
Цена
******
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Продавец SINCONA
Дата 23 октября 2017
Сохранность AU58 NGC
Цена
******
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Продавец Александр
Дата 19 сентября 2015
Сохранность AU58
Цена
******
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Продавец Александр
Дата 27 марта 2015
Сохранность AU58
Цена
******
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Продавец Александр
Дата 19 сентября 2014
Сохранность MS61
Цена
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Продавец Александр
Дата 14 декабря 2013
Сохранность MS61
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 18 октября 2013
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Gorny & Mosch
Дата 18 октября 2013
Сохранность XF
Цена
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Продавец Gorny & Mosch
Дата 7 марта 2013
Сохранность XF
Цена
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Где продать?
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