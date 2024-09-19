25 злотых 1825 года IB "Малая голова" (Польша, Царство Польское)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 25 злотых 1825 года "Малая голова" со знаком IB. Это золотая монета периода Царства Польского отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 5266 проданному на аукционе Gorny & Mosch за 22000 EUR. Торги состоялись 13 октября 2010.

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