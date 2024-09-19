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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

25 злотых 1825 года IB "Малая голова" (Польша, Царство Польское)

Аверс монеты - 25 злотых 1825 года IB "Малая голова" - цена золотой монеты - Польша, Царство Польское Реверс монеты - 25 злотых 1825 года IB "Малая голова" - цена золотой монеты - Польша, Царство Польское

Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal

Техническая информация

  • Металл Золото (0,917)
  • Вес 4,91 гр
  • Чистого золота (0,1448 oz) 4,5025 гр
  • Диаметр 18,2 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)
  • Тираж UNC 1,155

Описание

  • Страна Польша
  • Период Царство Польское
  • Номинал 25 злотых
  • Год 1825
  • Правитель Александр I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (33)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 25 злотых 1825 года "Малая голова" со знаком IB. Это золотая монета периода Царства Польского отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 5266 проданному на аукционе Gorny & Mosch за 22000 EUR. Торги состоялись 13 октября 2010.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Польша 25 злотых 1825 IB "Малая голова" на аукционе Sonntag - November 28, 2022
Продавец Sonntag
Дата 28 ноября 2022
Сохранность AU58 NGC
Цена
15550 $
Цена в валюте аукциона 15000 EUR
Польша 25 злотых 1825 IB "Малая голова" на аукционе Niemczyk - June 19, 2020
Польша 25 злотых 1825 IB "Малая голова" на аукционе Niemczyk - June 19, 2020
Продавец Niemczyk
Дата 19 июня 2020
Сохранность UNC
Цена
8562 $
Цена в валюте аукциона 34000 PLN
Польша 25 злотых 1825 IB "Малая голова" на аукционе Rare Coins - April 4, 2020
Продавец Rare Coins
Дата 4 апреля 2020
Сохранность AU55 NGC
Цена
Польша 25 злотых 1825 IB "Малая голова" на аукционе Русское Наследие - October 12, 2019
Продавец Русское Наследие
Дата 12 октября 2019
Сохранность MS60 RNGA
Цена
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Польша 25 злотых 1825 IB "Малая голова" на аукционе Stack's - August 16, 2019
Польша 25 злотых 1825 IB "Малая голова" на аукционе Stack's - August 16, 2019
Продавец Stack's
Дата 16 августа 2019
Сохранность AU55 PCGS
Цена
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Польша 25 злотых 1825 IB "Малая голова" на аукционе Русское Наследие - April 20, 2019
Продавец Русское Наследие
Дата 20 апреля 2019
Сохранность AU58 RNGA
Цена
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Польша 25 злотых 1825 IB "Малая голова" на аукционе Русское Наследие - December 15, 2018
Продавец Русское Наследие
Дата 15 декабря 2018
Сохранность AU53
Цена
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Польша 25 злотых 1825 IB "Малая голова" на аукционе Русское Наследие - April 21, 2018
Продавец Русское Наследие
Дата 21 апреля 2018
Сохранность AU53 RNGA
Цена
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Польша 25 злотых 1825 IB "Малая голова" на аукционе SINCONA - October 23, 2017
Продавец SINCONA
Дата 23 октября 2017
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Польша 25 злотых 1825 IB "Малая голова" на аукционе Александр - April 2, 2016
Польша 25 злотых 1825 IB "Малая голова" на аукционе Александр - April 2, 2016
Продавец Александр
Дата 2 апреля 2016
Сохранность AU58
Цена
Польша 25 злотых 1825 IB "Малая голова" на аукционе Александр - September 19, 2015
Польша 25 злотых 1825 IB "Малая голова" на аукционе Александр - September 19, 2015
Продавец Александр
Дата 19 сентября 2015
Сохранность AU58
Цена
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Польша 25 злотых 1825 IB "Малая голова" на аукционе Künker - June 25, 2015
Продавец Künker
Дата 25 июня 2015
Сохранность XF
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Польша 25 злотых 1825 IB "Малая голова" на аукционе Александр - March 27, 2015
Польша 25 злотых 1825 IB "Малая голова" на аукционе Александр - March 27, 2015
Продавец Александр
Дата 27 марта 2015
Сохранность AU58
Цена
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Продавец WCN
Дата 8 ноября 2014
Сохранность XF
Цена
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Польша 25 злотых 1825 IB "Малая голова" на аукционе Александр - September 19, 2014
Польша 25 злотых 1825 IB "Малая голова" на аукционе Александр - September 19, 2014
Продавец Александр
Дата 19 сентября 2014
Сохранность MS61
Цена
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Польша 25 злотых 1825 IB "Малая голова" на аукционе Künker - February 6, 2014
Продавец Künker
Дата 6 февраля 2014
Сохранность XF
Цена
Польша 25 злотых 1825 IB "Малая голова" на аукционе Александр - December 14, 2013
Польша 25 злотых 1825 IB "Малая голова" на аукционе Александр - December 14, 2013
Продавец Александр
Дата 14 декабря 2013
Сохранность MS61
Цена
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Польша 25 злотых 1825 IB "Малая голова" на аукционе Niemczyk - October 18, 2013
Польша 25 злотых 1825 IB "Малая голова" на аукционе Niemczyk - October 18, 2013
Продавец Niemczyk
Дата 18 октября 2013
Сохранность UNC
Цена
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Польша 25 злотых 1825 IB "Малая голова" на аукционе Gorny & Mosch - October 18, 2013
Продавец Gorny & Mosch
Дата 18 октября 2013
Сохранность XF
Цена
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Польша 25 злотых 1825 IB "Малая голова" на аукционе Gorny & Mosch - March 7, 2013
Продавец Gorny & Mosch
Дата 7 марта 2013
Сохранность XF
Цена
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Польша 25 злотых 1825 IB "Малая голова" на аукционе Baldwin's of St. James's - February 4, 2013
Продавец Baldwin's of St. James's
Дата 4 февраля 2013
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Где продать?

Для продажи 25 злотых 1825 "Малая голова" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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