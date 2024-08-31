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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

10 злотых 1825 года IB (Польша, Царство Польское)

Аверс монеты - 10 злотых 1825 года IB - цена серебряной монеты - Польша, Царство Польское Реверс монеты - 10 злотых 1825 года IB - цена серебряной монеты - Польша, Царство Польское

Фотография: Русский Нумизматический Дом

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,868)
  • Вес 31,1 гр
  • Чистого серебра (0,8679 oz) 26,9948 гр
  • Диаметр 39,2 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Царство Польское
  • Номинал 10 злотых
  • Год 1825
  • Правитель Александр I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (41)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 10 злотых 1825 года со знаком IB. Это серебряная монета периода Царства Польского отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 920 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 18000 EUR. Торги состоялись 29 января 2015.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Польша 10 злотых 1825 IB на аукционе Rzeszowski DA - April 22, 2024
Польша 10 злотых 1825 IB на аукционе Rzeszowski DA - April 22, 2024
Продавец Rzeszowski DA
Дата 22 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
3463 $
Цена в валюте аукциона 14000 PLN
Польша 10 злотых 1825 IB на аукционе Numimarket - April 16, 2024
Польша 10 злотых 1825 IB на аукционе Numimarket - April 16, 2024
Продавец Numimarket
Дата 16 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
3825 $
Цена в валюте аукциона 15500 PLN
Польша 10 злотых 1825 IB на аукционе Империя - February 15, 2024
Продавец Империя
Дата 15 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
Польша 10 злотых 1825 IB на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Польша 10 злотых 1825 IB на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша 10 злотых 1825 IB на аукционе Александр - July 5, 2023
Польша 10 злотых 1825 IB на аукционе Александр - July 5, 2023
Продавец Александр
Дата 5 июля 2023
Сохранность VF35
Цена
Продавец WCN
Дата 24 ноября 2022
Сохранность VF
Цена
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Польша 10 злотых 1825 IB на аукционе SINCONA - May 17, 2022
Продавец SINCONA
Дата 17 мая 2022
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Польша 10 злотых 1825 IB на аукционе MARCINIAK - February 10, 2022
Польша 10 злотых 1825 IB на аукционе MARCINIAK - February 10, 2022
Продавец MARCINIAK
Дата 10 февраля 2022
Сохранность F
Цена
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Продавец WCN
Дата 13 ноября 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец WCN
Дата 15 мая 2021
Сохранность VF
Цена
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Польша 10 злотых 1825 IB на аукционе Русский Нумизматический Дом - October 2, 2020
Польша 10 злотых 1825 IB на аукционе Русский Нумизматический Дом - October 2, 2020
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 2 октября 2020
Сохранность XF
Цена
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Польша 10 злотых 1825 IB на аукционе AURORA - June 1, 2020
Продавец AURORA
Дата 1 июня 2020
Сохранность AU
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Польша 10 злотых 1825 IB на аукционе Rare Coins - November 20, 2019
Продавец Rare Coins
Дата 20 ноября 2019
Сохранность AU
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Польша 10 злотых 1825 IB на аукционе Niemczyk - October 25, 2019
Польша 10 злотых 1825 IB на аукционе Niemczyk - October 25, 2019
Продавец Niemczyk
Дата 25 октября 2019
Сохранность VF
Цена
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Польша 10 злотых 1825 IB на аукционе Felzmann - March 6, 2019
Продавец Felzmann
Дата 6 марта 2019
Сохранность VF
Цена
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Польша 10 злотых 1825 IB на аукционе Künker - June 18, 2018
Продавец Künker
Дата 18 июня 2018
Сохранность VF
Цена
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Польша 10 злотых 1825 IB на аукционе Rare Coins - June 16, 2018
Продавец Rare Coins
Дата 16 июня 2018
Сохранность AU55
Цена
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Польша 10 злотых 1825 IB на аукционе Niemczyk - March 9, 2018
Польша 10 злотых 1825 IB на аукционе Niemczyk - March 9, 2018
Продавец Niemczyk
Дата 9 марта 2018
Сохранность VF
Цена
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Польша 10 злотых 1825 IB на аукционе WDA - MiM - December 28, 2017
Польша 10 злотых 1825 IB на аукционе WDA - MiM - December 28, 2017
Продавец WDA - MiM
Дата 28 декабря 2017
Сохранность VF
Цена
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Польша 10 злотых 1825 IB на аукционе Rare Coins - November 11, 2017
Продавец Rare Coins
Дата 11 ноября 2017
Сохранность AU55
Цена
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Польша 10 злотых 1825 IB на аукционе Niemczyk - October 20, 2017
Польша 10 злотых 1825 IB на аукционе Niemczyk - October 20, 2017
Продавец Niemczyk
Дата 20 октября 2017
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи 10 злотых 1825 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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