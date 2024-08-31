Польша Период: 1506-2020 1506-2020
10 злотых 1825 года IB (Польша, Царство Польское)
Фотография: Русский Нумизматический Дом
Техническая информация
- Металл Серебро (0,868)
- Вес 31,1 гр
- Чистого серебра (0,8679 oz) 26,9948 гр
- Диаметр 39,2 мм
- Гурт Гладкий
Описание
- Страна Польша
- Период Царство Польское
- Номинал 10 злотых
- Год 1825
- Правитель Александр I (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Варшава
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (41)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты 10 злотых 1825 года со знаком IB. Это серебряная монета периода Царства Польского отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 920 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 18000 EUR. Торги состоялись 29 января 2015.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Rzeszowski DA
Дата 22 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
3463 $
Цена в валюте аукциона 14000 PLN
Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
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Продавец SINCONA
Дата 17 мая 2022
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 10 февраля 2022
Сохранность F
Цена
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Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 2 октября 2020
Сохранность XF
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 20 ноября 2019
Сохранность AU
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 25 октября 2019
Сохранность VF
Цена
******
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Продавец Felzmann
Дата 6 марта 2019
Сохранность VF
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 16 июня 2018
Сохранность AU55
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 9 марта 2018
Сохранность VF
Цена
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Продавец WDA - MiM
Дата 28 декабря 2017
Сохранность VF
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 11 ноября 2017
Сохранность AU55
Цена
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Где продать?
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