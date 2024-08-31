10 злотых 1825 года IB (Польша, Царство Польское)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 10 злотых 1825 года со знаком IB. Это серебряная монета периода Царства Польского отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 920 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 18000 EUR. Торги состоялись 29 января 2015.

Сохранность AU (10) XF (11) VF (19) F (1) Сохранность (слабы) AU58 (2) AU55 (4) XF45 (1) XF40 (1) VF35 (1) DETAILS (1) Сервис NGC (5)

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