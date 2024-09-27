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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

10 грошей 1825 года IB (Польша, Царство Польское)

Аверс монеты - 10 грошей 1825 года IB - цена серебряной монеты - Польша, Царство Польское Реверс монеты - 10 грошей 1825 года IB - цена серебряной монеты - Польша, Царство Польское

Фотография: Dom Aukcyjny Numimarket.pl

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,194)
  • Вес 2,9 гр
  • Чистого серебра (0,0181 oz) 0,5626 гр
  • Диаметр 19 мм
  • Гурт Гладкий
  • Тираж UNC 750,000

Описание

  • Страна Польша
  • Период Царство Польское
  • Номинал 10 грошей
  • Год 1825
  • Правитель Александр I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (21)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 10 грошей 1825 года со знаком IB. Это серебряная монета периода Царства Польского отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 272 проданному на аукционе Редкие Монеты за 90000 RUB. Торги состоялись 4 декабря 2021.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Знак (1)
Польша 10 грошей 1825 IB на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Польша 10 грошей 1825 IB на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Продавец Numimarket
Дата 14 мая 2024
Сохранность VF
Цена
81 $
Цена в валюте аукциона 320 PLN
Продавец WCN
Дата 28 сентября 2023
Сохранность VF
Цена
32 $
Цена в валюте аукциона 140 PLN
Польша 10 грошей 1825 IB на аукционе MARCINIAK - June 1, 2023
Польша 10 грошей 1825 IB на аукционе MARCINIAK - June 1, 2023
Продавец MARCINIAK
Дата 1 июня 2023
Сохранность XF
Цена
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Польша 10 грошей 1825 IB на аукционе Numimarket - May 16, 2023
Польша 10 грошей 1825 IB на аукционе Numimarket - May 16, 2023
Продавец Numimarket
Дата 16 мая 2023
Сохранность XF
Цена
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Польша 10 грошей 1825 IB на аукционе MARCINIAK - October 13, 2022
Польша 10 грошей 1825 IB на аукционе MARCINIAK - October 13, 2022
Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2022
Сохранность MS63 PCGS
Цена
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Польша 10 грошей 1825 IB на аукционе Stare Monety - September 9, 2022
Польша 10 грошей 1825 IB на аукционе Stare Monety - September 9, 2022
Продавец Stare Monety
Дата 9 сентября 2022
Сохранность VF
Цена
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Польша 10 грошей 1825 IB на аукционе Rare Coins - December 4, 2021
Продавец Rare Coins
Дата 4 декабря 2021
Сохранность MS64 ННР
Цена
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Польша 10 грошей 1825 IB на аукционе Stare Monety - December 3, 2021
Польша 10 грошей 1825 IB на аукционе Stare Monety - December 3, 2021
Продавец Stare Monety
Дата 3 декабря 2021
Сохранность VF
Цена
Польша 10 грошей 1825 IB на аукционе Numimarket - November 10, 2021
Польша 10 грошей 1825 IB на аукционе Numimarket - November 10, 2021
Продавец Numimarket
Дата 10 ноября 2021
Сохранность VF
Цена
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Польша 10 грошей 1825 IB на аукционе MARCINIAK - October 7, 2021
Польша 10 грошей 1825 IB на аукционе MARCINIAK - October 7, 2021
Продавец MARCINIAK
Дата 7 октября 2021
Сохранность AU
Цена
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Польша 10 грошей 1825 IB на аукционе Rzeszowski DA - April 11, 2021
Польша 10 грошей 1825 IB на аукционе Rzeszowski DA - April 11, 2021
Продавец Rzeszowski DA
Дата 11 апреля 2021
Сохранность AU55 PCGS
Цена
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Польша 10 грошей 1825 IB на аукционе Numimarket - March 30, 2021
Польша 10 грошей 1825 IB на аукционе Numimarket - March 30, 2021
Продавец Numimarket
Дата 30 марта 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец WCN
Дата 14 ноября 2020
Сохранность XF
Цена
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Польша 10 грошей 1825 IB на аукционе Niemczyk - June 19, 2020
Польша 10 грошей 1825 IB на аукционе Niemczyk - June 19, 2020
Продавец Niemczyk
Дата 19 июня 2020
Сохранность XF
Цена
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Польша 10 грошей 1825 IB на аукционе Знак - May 28, 2020
Продавец Знак
Дата 28 мая 2020
Сохранность Нет оценки
Цена
Польша 10 грошей 1825 IB на аукционе WDA - MiM - April 8, 2020
Польша 10 грошей 1825 IB на аукционе WDA - MiM - April 8, 2020
Продавец WDA - MiM
Дата 8 апреля 2020
Сохранность VF
Цена
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Польша 10 грошей 1825 IB на аукционе Rare Coins - December 18, 2019
Продавец Rare Coins
Дата 18 декабря 2019
Сохранность F
Цена
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Польша 10 грошей 1825 IB на аукционе WDA - MiM - March 30, 2019
Польша 10 грошей 1825 IB на аукционе WDA - MiM - March 30, 2019
Продавец WDA - MiM
Дата 30 марта 2019
Сохранность XF
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Польша 10 грошей 1825 IB на аукционе Rauch - April 22, 2013
Продавец Rauch
Дата 22 апреля 2013
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 14 ноября 2009
Сохранность XF
Цена
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Продавец WCN
Дата 22 мая 1993
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи 10 грошей 1825 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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