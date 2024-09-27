Польша Период: 1506-2020 1506-2020
10 грошей 1825 года IB (Польша, Царство Польское)
Фотография: Dom Aukcyjny Numimarket.pl
Техническая информация
- Металл Серебро (0,194)
- Вес 2,9 гр
- Чистого серебра (0,0181 oz) 0,5626 гр
- Диаметр 19 мм
- Гурт Гладкий
- Тираж UNC 750,000
Описание
- Страна Польша
- Период Царство Польское
- Номинал 10 грошей
- Год 1825
- Правитель Александр I (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Варшава
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (21)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты 10 грошей 1825 года со знаком IB. Это серебряная монета периода Царства Польского отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 272 проданному на аукционе Редкие Монеты за 90000 RUB. Торги состоялись 4 декабря 2021.
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Продавец MARCINIAK
Дата 1 июня 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Numimarket
Дата 16 мая 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2022
Сохранность MS63 PCGS
Цена
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Продавец Stare Monety
Дата 9 сентября 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 4 декабря 2021
Сохранность MS64 ННР
Цена
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Продавец Numimarket
Дата 10 ноября 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 7 октября 2021
Сохранность AU
Цена
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Продавец Rzeszowski DA
Дата 11 апреля 2021
Сохранность AU55 PCGS
Цена
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Продавец Numimarket
Дата 30 марта 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 19 июня 2020
Сохранность XF
Цена
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Продавец WDA - MiM
Дата 8 апреля 2020
Сохранность VF
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 18 декабря 2019
Сохранность F
Цена
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Продавец WDA - MiM
Дата 30 марта 2019
Сохранность XF
Цена
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Продавец Rauch
Дата 22 апреля 2013
Сохранность VF
Цена
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Где продать?
Для продажи 10 грошей 1825 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
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