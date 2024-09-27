10 грошей 1825 года IB (Польша, Царство Польское)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 10 грошей 1825 года со знаком IB. Это серебряная монета периода Царства Польского отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 272 проданному на аукционе Редкие Монеты за 90000 RUB. Торги состоялись 4 декабря 2021.

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