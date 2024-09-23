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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

1 грош 1816 года IB "Короткий хвост" (Польша, Царство Польское)

Аверс монеты - 1 грош 1816 года IB "Короткий хвост" - цена монеты - Польша, Царство Польское Реверс монеты - 1 грош 1816 года IB "Короткий хвост" - цена монеты - Польша, Царство Польское

Фотография: MARCINIAK | DOM AUKCYJNY

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 2,86 гр
  • Диаметр 20 мм
  • Гурт Гладкий
  • Тираж UNC 1,873,070

Описание

  • Страна Польша
  • Период Царство Польское
  • Номинал 1 грош
  • Год 1816
  • Правитель Александр I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (44)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 1 грош 1816 года "Короткий хвост" со знаком IB. Это медная монета периода Царства Польского отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1156 проданному на аукционе MARCINIAK | DOM AUKCYJNY за 4600 PLN. Торги состоялись 10 февраля 2018.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Польша 1 грош 1816 IB "Короткий хвост" на аукционе Hermes Auctions - June 17, 2024
Продавец Hermes Auctions
Дата 17 июня 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
29 $
Цена в валюте аукциона 2600 RUB
Польша 1 грош 1816 IB "Короткий хвост" на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Польша 1 грош 1816 IB "Короткий хвост" на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Продавец Numimarket
Дата 14 мая 2024
Сохранность VF
Цена
10 $
Цена в валюте аукциона 40 PLN
Польша 1 грош 1816 IB "Короткий хвост" на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Польша 1 грош 1816 IB "Короткий хвост" на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Продавец Numimarket
Дата 14 мая 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша 1 грош 1816 IB "Короткий хвост" на аукционе Stare Monety - May 10, 2024
Польша 1 грош 1816 IB "Короткий хвост" на аукционе Stare Monety - May 10, 2024
Продавец Stare Monety
Дата 10 мая 2024
Сохранность VF
Цена
Польша 1 грош 1816 IB "Короткий хвост" на аукционе WDA - MiM - April 26, 2024
Польша 1 грош 1816 IB "Короткий хвост" на аукционе WDA - MiM - April 26, 2024
Продавец WDA - MiM
Дата 26 апреля 2024
Сохранность AU53 NGC
Цена
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Польша 1 грош 1816 IB "Короткий хвост" на аукционе Wu-eL - April 11, 2024
Польша 1 грош 1816 IB "Короткий хвост" на аукционе Wu-eL - April 11, 2024
Продавец Wu-eL
Дата 11 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша 1 грош 1816 IB "Короткий хвост" на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - March 22, 2024
Польша 1 грош 1816 IB "Короткий хвост" на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - March 22, 2024
Продавец Dom Aukcyjny Art Magnat
Дата 22 марта 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша 1 грош 1816 IB "Короткий хвост" на аукционе WDA - MiM - March 1, 2024
Польша 1 грош 1816 IB "Короткий хвост" на аукционе WDA - MiM - March 1, 2024
Продавец WDA - MiM
Дата 1 марта 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша 1 грош 1816 IB "Короткий хвост" на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Польша 1 грош 1816 IB "Короткий хвост" на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2024
Сохранность XF
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Польша 1 грош 1816 IB "Короткий хвост" на аукционе Rare Coins - January 6, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 6 января 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша 1 грош 1816 IB "Короткий хвост" на аукционе MARCINIAK - October 13, 2023
Польша 1 грош 1816 IB "Короткий хвост" на аукционе MARCINIAK - October 13, 2023
Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Польша 1 грош 1816 IB "Короткий хвост" на аукционе Numisbalt - May 13, 2023
Продавец Numisbalt
Дата 13 мая 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Польша 1 грош 1816 IB "Короткий хвост" на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - March 25, 2023
Польша 1 грош 1816 IB "Короткий хвост" на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - March 25, 2023
Продавец Poznański Dom Aukcyjny
Дата 25 марта 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша 1 грош 1816 IB "Короткий хвост" на аукционе Stare Monety - March 10, 2023
Польша 1 грош 1816 IB "Короткий хвост" на аукционе Stare Monety - March 10, 2023
Продавец Stare Monety
Дата 10 марта 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша 1 грош 1816 IB "Короткий хвост" на аукционе MARCINIAK - February 8, 2023
Польша 1 грош 1816 IB "Короткий хвост" на аукционе MARCINIAK - February 8, 2023
Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша 1 грош 1816 IB "Короткий хвост" на аукционе WDA - MiM - November 10, 2022
Польша 1 грош 1816 IB "Короткий хвост" на аукционе WDA - MiM - November 10, 2022
Продавец WDA - MiM
Дата 10 ноября 2022
Сохранность VF
Цена
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Польша 1 грош 1816 IB "Короткий хвост" на аукционе Numimarket - November 8, 2022
Польша 1 грош 1816 IB "Короткий хвост" на аукционе Numimarket - November 8, 2022
Продавец Numimarket
Дата 8 ноября 2022
Сохранность XF
Цена
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Польша 1 грош 1816 IB "Короткий хвост" на аукционе Numimarket - November 8, 2022
Польша 1 грош 1816 IB "Короткий хвост" на аукционе Numimarket - November 8, 2022
Продавец Numimarket
Дата 8 ноября 2022
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 6 октября 2022
Сохранность VF
Цена
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Польша 1 грош 1816 IB "Короткий хвост" на аукционе Coins.ee - September 27, 2022
Польша 1 грош 1816 IB "Короткий хвост" на аукционе Coins.ee - September 27, 2022
Продавец Coins.ee
Дата 27 сентября 2022
Сохранность VF
Цена
Польша 1 грош 1816 IB "Короткий хвост" на аукционе WDA - MiM - June 22, 2022
Польша 1 грош 1816 IB "Короткий хвост" на аукционе WDA - MiM - June 22, 2022
Продавец WDA - MiM
Дата 22 июня 2022
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 грош 1816 "Короткий хвост" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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