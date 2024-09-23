Польша Период: 1506-2020 1506-2020
1 грош 1816 года A "Великое княжество Познанское" (Польша, Прусское правление)
Фотография: MARCINIAK | DOM AUKCYJNY
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 2,9 гр
- Диаметр 20 мм
- Гурт Гладкий
Описание
- Страна Польша
- Период Прусское правление
- Номинал 1 грош
- Год 1816
- Правитель Фридрих Вильгельм III (Король Пруссии)
- Монетный двор Берлин
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (103) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты 1 грош 1816 года "Великое княжество Познанское" со знаком A. Это медная монета периода Прусского правления отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 203 проданному на аукционе Stare Monety за 6000 PLN. Торги состоялись 7 декабря 2018.
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Продавец Numimarket
Дата 14 мая 2024
Сохранность VF
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Сохранность XF
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Продавец Stare Monety
Дата 15 марта 2024
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Продавец Numis Poland
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Продавец Sonntag
Дата 7 декабря 2023
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Продавец WDA - MiM
Дата 30 ноября 2023
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