1 грош 1816 года A "Великое княжество Познанское" (Польша, Прусское правление)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 1 грош 1816 года "Великое княжество Познанское" со знаком A. Это медная монета периода Прусского правления отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 203 проданному на аукционе Stare Monety за 6000 PLN. Торги состоялись 7 декабря 2018.

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