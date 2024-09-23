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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

1 грош 1816 года A "Великое княжество Познанское" (Польша, Прусское правление)

Аверс монеты - 1 грош 1816 года A "Великое княжество Познанское" - цена монеты - Польша, Прусское правление Реверс монеты - 1 грош 1816 года A "Великое княжество Познанское" - цена монеты - Польша, Прусское правление

Фотография: MARCINIAK | DOM AUKCYJNY

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 2,9 гр
  • Диаметр 20 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Прусское правление
  • Номинал 1 грош
  • Год 1816
  • Правитель Фридрих Вильгельм III (Король Пруссии)
  • Монетный двор Берлин
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (103) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 1 грош 1816 года "Великое княжество Познанское" со знаком A. Это медная монета периода Прусского правления отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 203 проданному на аукционе Stare Monety за 6000 PLN. Торги состоялись 7 декабря 2018.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Польша 1 грош 1816 A "Великое княжество Познанское" на аукционе Niemczyk - June 21, 2024
Польша 1 грош 1816 A "Великое княжество Познанское" на аукционе Niemczyk - June 21, 2024
Продавец Niemczyk
Дата 21 июня 2024
Сохранность VF
Цена
10 $
Цена в валюте аукциона 40 PLN
Польша 1 грош 1816 A "Великое княжество Познанское" на аукционе Möller - May 22, 2024
Продавец Möller
Дата 22 мая 2024
Сохранность XF
Цена
130 $
Цена в валюте аукциона 120 EUR
Польша 1 грош 1816 A "Великое княжество Познанское" на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Польша 1 грош 1816 A "Великое княжество Познанское" на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Продавец Numimarket
Дата 14 мая 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша 1 грош 1816 A "Великое княжество Познанское" на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Польша 1 грош 1816 A "Великое княжество Познанское" на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Продавец Numimarket
Дата 14 мая 2024
Сохранность F
Цена
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Польша 1 грош 1816 A "Великое княжество Познанское" на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Польша 1 грош 1816 A "Великое княжество Познанское" на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Продавец Numimarket
Дата 14 мая 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша 1 грош 1816 A "Великое княжество Познанское" на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Польша 1 грош 1816 A "Великое княжество Познанское" на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Продавец Numimarket
Дата 14 мая 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша 1 грош 1816 A "Великое княжество Познанское" на аукционе WDA - MiM - April 26, 2024
Польша 1 грош 1816 A "Великое княжество Познанское" на аукционе WDA - MiM - April 26, 2024
Продавец WDA - MiM
Дата 26 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша 1 грош 1816 A "Великое княжество Познанское" на аукционе Numimarket - April 16, 2024
Польша 1 грош 1816 A "Великое княжество Познанское" на аукционе Numimarket - April 16, 2024
Продавец Numimarket
Дата 16 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
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Польша 1 грош 1816 A "Великое княжество Познанское" на аукционе Stare Monety - March 15, 2024
Польша 1 грош 1816 A "Великое княжество Познанское" на аукционе Stare Monety - March 15, 2024
Продавец Stare Monety
Дата 15 марта 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша 1 грош 1816 A "Великое княжество Познанское" на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Польша 1 грош 1816 A "Великое княжество Познанское" на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Продавец Wójcicki
Дата 17 марта 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша 1 грош 1816 A "Великое княжество Познанское" на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Польша 1 грош 1816 A "Великое княжество Познанское" на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Продавец Wójcicki
Дата 17 марта 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша 1 грош 1816 A "Великое княжество Познанское" на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - January 26, 2024
Польша 1 грош 1816 A "Великое княжество Познанское" на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - January 26, 2024
Продавец Dom Aukcyjny Art Magnat
Дата 26 января 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша 1 грош 1816 A "Великое княжество Познанское" на аукционе Numis Poland - January 25, 2024
Польша 1 грош 1816 A "Великое княжество Познанское" на аукционе Numis Poland - January 25, 2024
Продавец Numis Poland
Дата 25 января 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша 1 грош 1816 A "Великое княжество Познанское" на аукционе Rzeszowski DA - January 18, 2024
Польша 1 грош 1816 A "Великое княжество Познанское" на аукционе Rzeszowski DA - January 18, 2024
Продавец Rzeszowski DA
Дата 18 января 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша 1 грош 1816 A "Великое княжество Познанское" на аукционе Rzeszowski DA - January 18, 2024
Польша 1 грош 1816 A "Великое княжество Познанское" на аукционе Rzeszowski DA - January 18, 2024
Продавец Rzeszowski DA
Дата 18 января 2024
Сохранность F
Цена
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Польша 1 грош 1816 A "Великое княжество Познанское" на аукционе Stare Monety - December 8, 2023
Польша 1 грош 1816 A "Великое княжество Познанское" на аукционе Stare Monety - December 8, 2023
Продавец Stare Monety
Дата 8 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша 1 грош 1816 A "Великое княжество Познанское" на аукционе Stare Monety - December 8, 2023
Польша 1 грош 1816 A "Великое княжество Познанское" на аукционе Stare Monety - December 8, 2023
Продавец Stare Monety
Дата 8 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
Польша 1 грош 1816 A "Великое княжество Познанское" на аукционе Stare Monety - December 8, 2023
Польша 1 грош 1816 A "Великое княжество Познанское" на аукционе Stare Monety - December 8, 2023
Продавец Stare Monety
Дата 8 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша 1 грош 1816 A "Великое княжество Познанское" на аукционе Sonntag - December 7, 2023
Продавец Sonntag
Дата 7 декабря 2023
Сохранность VF
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Польша 1 грош 1816 A "Великое княжество Познанское" на аукционе WDA - MiM - November 30, 2023
Польша 1 грош 1816 A "Великое княжество Познанское" на аукционе WDA - MiM - November 30, 2023
Продавец WDA - MiM
Дата 30 ноября 2023
Сохранность VF
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Польша 1 грош 1816 A "Великое княжество Познанское" на аукционе Karbownik - November 21, 2023
Польша 1 грош 1816 A "Великое княжество Познанское" на аукционе Karbownik - November 21, 2023
Продавец Karbownik
Дата 21 ноября 2023
Сохранность VF
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Где продать?

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