Польша Период: 1506-2020 1506-2020
2 злотых 1816 года IB "Большая голова" (Польша, Царство Польское)
Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal
Техническая информация
- Металл Серебро (0,593)
- Вес 9,09 гр
- Чистого серебра (0,1733 oz) 5,3904 гр
- Диаметр 25 мм
- Гурт Шнуровидный
- Тираж UNC 1,392,549
Описание
- Страна Польша
- Период Царство Польское
- Номинал 2 злотых
- Год 1816
- Правитель Александр I (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Варшава
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (147)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты 2 злотых 1816 года "Большая голова" со знаком IB. Это серебряная монета периода Царства Польского отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1391 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 2500 EUR. Торги состоялись 27 января 2011.
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