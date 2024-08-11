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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

2 злотых 1816 года IB "Большая голова" (Польша, Царство Польское)

Аверс монеты - 2 злотых 1816 года IB "Большая голова" - цена серебряной монеты - Польша, Царство Польское Реверс монеты - 2 злотых 1816 года IB "Большая голова" - цена серебряной монеты - Польша, Царство Польское

Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,593)
  • Вес 9,09 гр
  • Чистого серебра (0,1733 oz) 5,3904 гр
  • Диаметр 25 мм
  • Гурт Шнуровидный
  • Тираж UNC 1,392,549

Описание

  • Страна Польша
  • Период Царство Польское
  • Номинал 2 злотых
  • Год 1816
  • Правитель Александр I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (147)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 2 злотых 1816 года "Большая голова" со знаком IB. Это серебряная монета периода Царства Польского отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1391 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 2500 EUR. Торги состоялись 27 января 2011.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Польша 2 злотых 1816 IB "Большая голова" на аукционе Numisbalt - July 7, 2024
Продавец Numisbalt
Дата 7 июля 2024
Сохранность AU53 NGC
Цена
895 $
Цена в валюте аукциона 825 EUR
Польша 2 злотых 1816 IB "Большая голова" на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Польша 2 злотых 1816 IB "Большая голова" на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность VF
Цена
65 $
Цена в валюте аукциона 260 PLN
Польша 2 злотых 1816 IB "Большая голова" на аукционе Cieszyńskie CN - May 26, 2024
Польша 2 злотых 1816 IB "Большая голова" на аукционе Cieszyńskie CN - May 26, 2024
Продавец Cieszyńskie CN
Дата 26 мая 2024
Сохранность F
Цена
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Польша 2 злотых 1816 IB "Большая голова" на аукционе WDA - MiM - May 15, 2024
Польша 2 злотых 1816 IB "Большая голова" на аукционе WDA - MiM - May 15, 2024
Продавец WDA - MiM
Дата 15 мая 2024
Сохранность XF
Цена
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Польша 2 злотых 1816 IB "Большая голова" на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Польша 2 злотых 1816 IB "Большая голова" на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Продавец Numimarket
Дата 14 мая 2024
Сохранность F
Цена
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Польша 2 злотых 1816 IB "Большая голова" на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Польша 2 злотых 1816 IB "Большая голова" на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Продавец Numimarket
Дата 14 мая 2024
Сохранность F
Цена
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Польша 2 злотых 1816 IB "Большая голова" на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Польша 2 злотых 1816 IB "Большая голова" на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Продавец Numimarket
Дата 14 мая 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша 2 злотых 1816 IB "Большая голова" на аукционе Stare Monety - May 10, 2024
Польша 2 злотых 1816 IB "Большая голова" на аукционе Stare Monety - May 10, 2024
Продавец Stare Monety
Дата 10 мая 2024
Сохранность VF
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Польша 2 злотых 1816 IB "Большая голова" на аукционе WDA - MiM - April 26, 2024
Польша 2 злотых 1816 IB "Большая голова" на аукционе WDA - MiM - April 26, 2024
Продавец WDA - MiM
Дата 26 апреля 2024
Сохранность VF
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Польша 2 злотых 1816 IB "Большая голова" на аукционе Wu-eL - April 11, 2024
Польша 2 злотых 1816 IB "Большая голова" на аукционе Wu-eL - April 11, 2024
Продавец Wu-eL
Дата 11 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша 2 злотых 1816 IB "Большая голова" на аукционе Wu-eL - April 11, 2024
Польша 2 злотых 1816 IB "Большая голова" на аукционе Wu-eL - April 11, 2024
Продавец Wu-eL
Дата 11 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша 2 злотых 1816 IB "Большая голова" на аукционе Niemczyk - March 15, 2024
Польша 2 злотых 1816 IB "Большая голова" на аукционе Niemczyk - March 15, 2024
Продавец Niemczyk
Дата 15 марта 2024
Сохранность XF
Цена
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Польша 2 злотых 1816 IB "Большая голова" на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Польша 2 злотых 1816 IB "Большая голова" на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Продавец Wójcicki
Дата 17 марта 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша 2 злотых 1816 IB "Большая голова" на аукционе NOONANS - February 7, 2024
Продавец NOONANS
Дата 7 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
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Польша 2 злотых 1816 IB "Большая голова" на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Польша 2 злотых 1816 IB "Большая голова" на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 14 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша 2 злотых 1816 IB "Большая голова" на аукционе Rzeszowski DA - November 12, 2023
Польша 2 злотых 1816 IB "Большая голова" на аукционе Rzeszowski DA - November 12, 2023
Продавец Rzeszowski DA
Дата 12 ноября 2023
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Польша 2 злотых 1816 IB "Большая голова" на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Польша 2 злотых 1816 IB "Большая голова" на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 7 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Польша 2 злотых 1816 IB "Большая голова" на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Польша 2 злотых 1816 IB "Большая голова" на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 7 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша 2 злотых 1816 IB "Большая голова" на аукционе MARCINIAK - June 1, 2023
Польша 2 злотых 1816 IB "Большая голова" на аукционе MARCINIAK - June 1, 2023
Продавец MARCINIAK
Дата 1 июня 2023
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Польша 2 злотых 1816 IB "Большая голова" на аукционе Münz Zentrum Rheinland - April 20, 2023
Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 20 апреля 2023
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи 2 злотых 1816 "Большая голова" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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