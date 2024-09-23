Польша Период: 1506-2020 1506-2020
3 гроша 1816 года A "Великое княжество Познанское" (Польша, Прусское правление)
Фотография: Classical Numismatic Group, LLC
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 7,4 гр
- Диаметр 25 мм
- Гурт Узорчатый
Описание
- Страна Польша
- Период Прусское правление
- Номинал 3 гроша
- Год 1816
- Правитель Фридрих Вильгельм III (Король Пруссии)
- Монетный двор Берлин
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (1) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты 3 гроша 1816 года "Великое княжество Познанское" со знаком A. Это медная монета периода Прусского правления отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2552 проданному на аукционе Classical Numismatic Group, LLC за 1200 USD. Торги состоялись 5 декабря 2000.
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