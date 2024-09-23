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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

3 гроша 1816 года A "Великое княжество Познанское" (Польша, Прусское правление)

Аверс монеты - 3 гроша 1816 года A "Великое княжество Познанское" - цена монеты - Польша, Прусское правление Реверс монеты - 3 гроша 1816 года A "Великое княжество Познанское" - цена монеты - Польша, Прусское правление

Фотография: Classical Numismatic Group, LLC

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 7,4 гр
  • Диаметр 25 мм
  • Гурт Узорчатый

Описание

  • Страна Польша
  • Период Прусское правление
  • Номинал 3 гроша
  • Год 1816
  • Правитель Фридрих Вильгельм III (Король Пруссии)
  • Монетный двор Берлин
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (1) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 3 гроша 1816 года "Великое княжество Познанское" со знаком A. Это медная монета периода Прусского правления отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2552 проданному на аукционе Classical Numismatic Group, LLC за 1200 USD. Торги состоялись 5 декабря 2000.

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Польша 3 гроша 1816 A "Великое княжество Познанское" на аукционе CNG - December 5, 2000
Польша 3 гроша 1816 A "Великое княжество Познанское" на аукционе CNG - December 5, 2000
Из коллекции Каролькевича
Продавец CNG
Дата 5 декабря 2000
Сохранность PROOF
Цена
******
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Где продать?

Для продажи 3 гроша 1816 "Великое княжество Познанское" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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