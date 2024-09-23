3 гроша 1816 года A "Великое княжество Познанское" (Польша, Прусское правление)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 3 гроша 1816 года "Великое княжество Познанское" со знаком A. Это медная монета периода Прусского правления отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2552 проданному на аукционе Classical Numismatic Group, LLC за 1200 USD. Торги состоялись 5 декабря 2000.

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