Польша Период: 1506-2020 1506-2020
1 грош 1816 года IB "Длинный хвост". Новодел (Польша, Царство Польское)
Разновидность: Новодел
Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 2,86 гр
- Диаметр 20 мм
- Гурт Гладкий
Описание
- Страна Польша
- Период Царство Польское
- Номинал 1 грош
- Год 1816
- Правитель Александр I (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Варшава
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (1)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты 1 грош 1816 года "Длинный хвост" со знаком IB. Новодел. Это медная монета периода Царства Польского отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 363 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 5500 PLN. Торги состоялись 23 мая 2014.
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