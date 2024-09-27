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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

5 злотых 1816 года IB (Польша, Царство Польское)

Аверс монеты - 5 злотых 1816 года IB - цена серебряной монеты - Польша, Царство Польское Реверс монеты - 5 злотых 1816 года IB - цена серебряной монеты - Польша, Царство Польское

Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,868)
  • Вес 15,59 гр
  • Чистого серебра (0,4351 oz) 13,5321 гр
  • Диаметр 31 мм
  • Гурт Шнуровидный
  • Тираж UNC 971,230

Описание

  • Страна Польша
  • Период Царство Польское
  • Номинал 5 злотых
  • Год 1816
  • Правитель Александр I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (135)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 5 злотых 1816 года со знаком IB. Это серебряная монета периода Царства Польского отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 4432 проданному на аукционе Gorny & Mosch за 4200 EUR. Торги состоялись 5 марта 2007.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Польша 5 злотых 1816 IB на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Польша 5 злотых 1816 IB на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Продавец Numimarket
Дата 14 мая 2024
Сохранность VF
Цена
252 $
Цена в валюте аукциона 1000 PLN
Польша 5 злотых 1816 IB на аукционе Numimarket - April 16, 2024
Польша 5 злотых 1816 IB на аукционе Numimarket - April 16, 2024
Продавец Numimarket
Дата 16 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
185 $
Цена в валюте аукциона 750 PLN
Польша 5 злотых 1816 IB на аукционе BAC - April 2, 2024
Продавец BAC
Дата 2 апреля 2024
Сохранность F
Цена
Польша 5 злотых 1816 IB на аукционе Niemczyk - March 15, 2024
Польша 5 злотых 1816 IB на аукционе Niemczyk - March 15, 2024
Продавец Niemczyk
Дата 15 марта 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша 5 злотых 1816 IB на аукционе Rare Coins - December 24, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 24 декабря 2023
Сохранность G
Цена
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Польша 5 злотых 1816 IB на аукционе Numedux - November 25, 2023
Польша 5 злотых 1816 IB на аукционе Numedux - November 25, 2023
Продавец Numedux
Дата 25 ноября 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша 5 злотых 1816 IB на аукционе BAC - November 14, 2023
Продавец BAC
Дата 14 ноября 2023
Сохранность F
Цена
Польша 5 злотых 1816 IB на аукционе Rzeszowski DA - November 12, 2023
Польша 5 злотых 1816 IB на аукционе Rzeszowski DA - November 12, 2023
Продавец Rzeszowski DA
Дата 12 ноября 2023
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Польша 5 злотых 1816 IB на аукционе Rzeszowski DA - November 12, 2023
Польша 5 злотых 1816 IB на аукционе Rzeszowski DA - November 12, 2023
Продавец Rzeszowski DA
Дата 12 ноября 2023
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Польша 5 злотых 1816 IB на аукционе Rzeszowski DA - November 12, 2023
Польша 5 злотых 1816 IB на аукционе Rzeszowski DA - November 12, 2023
Продавец Rzeszowski DA
Дата 12 ноября 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша 5 злотых 1816 IB на аукционе MARCINIAK - October 13, 2023
Польша 5 злотых 1816 IB на аукционе MARCINIAK - October 13, 2023
Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2023
Сохранность AU58 PCGS
Цена
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Польша 5 злотых 1816 IB на аукционе Numisbalt - July 2, 2023
Продавец Numisbalt
Дата 2 июля 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша 5 злотых 1816 IB на аукционе Niemczyk - June 23, 2023
Польша 5 злотых 1816 IB на аукционе Niemczyk - June 23, 2023
Продавец Niemczyk
Дата 23 июня 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша 5 злотых 1816 IB на аукционе Niemczyk - June 23, 2023
Польша 5 злотых 1816 IB на аукционе Niemczyk - June 23, 2023
Продавец Niemczyk
Дата 23 июня 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша 5 злотых 1816 IB на аукционе BAC - June 6, 2023
Продавец BAC
Дата 6 июня 2023
Сохранность F
Цена
Польша 5 злотых 1816 IB на аукционе BAC - March 29, 2023
Продавец BAC
Дата 29 марта 2023
Сохранность F
Цена
Польша 5 злотых 1816 IB на аукционе Wójcicki - March 10, 2023
Польша 5 злотых 1816 IB на аукционе Wójcicki - March 10, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 10 марта 2023
Сохранность XF
Цена
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Польша 5 злотых 1816 IB на аукционе Numisbalt - December 10, 2022
Продавец Numisbalt
Дата 10 декабря 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Польша 5 злотых 1816 IB на аукционе COINSNET - December 4, 2022
Польша 5 злотых 1816 IB на аукционе COINSNET - December 4, 2022
Продавец COINSNET
Дата 4 декабря 2022
Сохранность VF
Цена
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Польша 5 злотых 1816 IB на аукционе Rzeszowski DA - November 13, 2022
Польша 5 злотых 1816 IB на аукционе Rzeszowski DA - November 13, 2022
Продавец Rzeszowski DA
Дата 13 ноября 2022
Сохранность UNC
Цена
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Польша 5 злотых 1816 IB на аукционе Numimarket - November 8, 2022
Польша 5 злотых 1816 IB на аукционе Numimarket - November 8, 2022
Продавец Numimarket
Дата 8 ноября 2022
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи 5 злотых 1816 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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