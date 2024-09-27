Польша Период: 1506-2020 1506-2020
5 злотых 1816 года IB (Польша, Царство Польское)
Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal
Техническая информация
- Металл Серебро (0,868)
- Вес 15,59 гр
- Чистого серебра (0,4351 oz) 13,5321 гр
- Диаметр 31 мм
- Гурт Шнуровидный
- Тираж UNC 971,230
Описание
- Страна Польша
- Период Царство Польское
- Номинал 5 злотых
- Год 1816
- Правитель Александр I (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Варшава
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (135)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты 5 злотых 1816 года со знаком IB. Это серебряная монета периода Царства Польского отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 4432 проданному на аукционе Gorny & Mosch за 4200 EUR. Торги состоялись 5 марта 2007.
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Продавец Niemczyk
Дата 15 марта 2024
Сохранность VF
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Продавец Rare Coins
Дата 24 декабря 2023
Сохранность G
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Продавец Numedux
Дата 25 ноября 2023
Сохранность VF
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Продавец Rzeszowski DA
Дата 12 ноября 2023
Сохранность AU58 NGC
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Продавец Rzeszowski DA
Дата 12 ноября 2023
Сохранность AU58 NGC
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Дата 12 ноября 2023
Сохранность VF
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Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2023
Сохранность AU58 PCGS
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Продавец Numisbalt
Дата 2 июля 2023
Сохранность VF
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Продавец Niemczyk
Дата 23 июня 2023
Сохранность VF
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Продавец Niemczyk
Дата 23 июня 2023
Сохранность VF
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Продавец Wójcicki
Дата 10 марта 2023
Сохранность XF
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Продавец Numisbalt
Дата 10 декабря 2022
Сохранность Нет оценки
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Продавец COINSNET
Дата 4 декабря 2022
Сохранность VF
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Продавец Rzeszowski DA
Дата 13 ноября 2022
Сохранность UNC
Цена
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