Польша Период: 1506-2020 1506-2020
3 гроша 1816 года IB "Короткий хвост". Новодел (Польша, Царство Польское)
Разновидность: Новодел
Фотография: SINCONA AG
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 8,57 гр
- Диаметр 25 мм
- Гурт Шнуровидный
Описание
- Страна Польша
- Период Царство Польское
- Номинал 3 гроша
- Год 1816
- Правитель Александр I (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Варшава
- Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (4)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты 3 гроша 1816 года "Короткий хвост" со знаком IB. Новодел. Это медная монета периода Царства Польского отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1311 проданному на аукционе Solidus Numismatik за 4750 EUR. Торги состоялись 17 января 2023.
Сохранность
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- SINCONA (1)
- Solidus Numismatik (1)
- WCN (2)
Продавец Solidus Numismatik
Дата 17 января 2023
Сохранность AU
Цена
5144 $
Цена в валюте аукциона 4750 EUR
Продавец SINCONA
Дата 14 октября 2015
Сохранность UNC
Цена
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