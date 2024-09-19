Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Польша Период: 1506-2020 1506-2020

3 гроша 1816 года IB "Короткий хвост". Новодел (Польша, Царство Польское)

Разновидность: Новодел

Аверс монеты - 3 гроша 1816 года IB "Короткий хвост" Новодел - цена монеты - Польша, Царство Польское Реверс монеты - 3 гроша 1816 года IB "Короткий хвост" Новодел - цена монеты - Польша, Царство Польское

Фотография: SINCONA AG

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 8,57 гр
  • Диаметр 25 мм
  • Гурт Шнуровидный

Описание

  • Страна Польша
  • Период Царство Польское
  • Номинал 3 гроша
  • Год 1816
  • Правитель Александр I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (4)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 3 гроша 1816 года "Короткий хвост" со знаком IB. Новодел. Это медная монета периода Царства Польского отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1311 проданному на аукционе Solidus Numismatik за 4750 EUR. Торги состоялись 17 января 2023.

Сохранность
  • Все фирмы
  • SINCONA (1)
  • Solidus Numismatik (1)
  • WCN (2)
Продавец WCN
Дата 18 мая 2024
Сохранность XF
Цена
918 $
Цена в валюте аукциона 3600 PLN
Польша 3 гроша 1816 IB "Короткий хвост" на аукционе Solidus Numismatik - January 17, 2023
Продавец Solidus Numismatik
Дата 17 января 2023
Сохранность AU
Цена
5144 $
Цена в валюте аукциона 4750 EUR
Польша 3 гроша 1816 IB "Короткий хвост" на аукционе SINCONA - October 14, 2015
Продавец SINCONA
Дата 14 октября 2015
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец WCN
Дата 19 июня 1999
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка

Где продать?

Для продажи 3 гроша 1816 "Короткий хвост" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 421
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет Польши Каталог монет Царства Польского Монеты Польши 1816 года Все польские монеты польские медные монеты польские монеты номиналом 3 гроша Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Aureo & Calicó, S.L.
Аукцион 19 сент. 2024
Top lot
Top lot
Antivm Numismatica di Valerio Angiolillo
Аукцион 24 авг. 2024
Top lot
Top lot
Katz Auction
Аукцион 11 авг. 2024
Категория
Год
Поиск