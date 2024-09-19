3 гроша 1816 года IB "Короткий хвост". Новодел (Польша, Царство Польское)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 3 гроша 1816 года "Короткий хвост" со знаком IB. Новодел. Это медная монета периода Царства Польского отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1311 проданному на аукционе Solidus Numismatik за 4750 EUR. Торги состоялись 17 января 2023.

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