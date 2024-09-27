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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Шеляг 1797 года B "Южная Пруссия". Серебро (Польша, Прусское правление)

Разновидность: Серебро

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Техническая информация

  • Металл Серебро
  • Диаметр 16 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Прусское правление
  • Номинал Шеляг
  • Год 1797
  • Правитель Фридрих Вильгельм III (Король Пруссии)
  • Монетный двор Вроцлав
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (0) Разновидности (3)

Цены на аукционах

Извините, нет данных о продажах этой монеты

Где продать?

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