Польша Период: 1506-2020 1506-2020
1 грош 1797 года E "Южная Пруссия" (Польша, Прусское правление)
Фотография: Russiancoin
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 3,89 гр
- Диаметр 20 мм
- Гурт Гладкий
Описание
- Страна Польша
- Период Прусское правление
- Номинал 1 грош
- Год 1797
- Правитель Фридрих Вильгельм III (Король Пруссии)
- Монетный двор Кёнигсберг
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (9) Разновидности (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты 1 грош 1797 года "Южная Пруссия" со знаком E. Это медная монета периода Прусского правления отчеканена на Кёнигсбергском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2825 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 240 EUR. Торги состоялись 8 ноября 2016.
Сохранность
- Все фирмы
- GGN (1)
- MARCINIAK (1)
- Numimarket (1)
- Russiancoin (3)
- Rzeszowski DA (1)
- WCN (2)
Продавец Rzeszowski DA
Дата 22 июня 2021
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Russiancoin
Дата 12 января 2017
Сохранность Нет оценки
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец GGN
Дата 18 марта 2004
Сохранность Нет оценки
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Где продать?
Для продажи 1 грош 1797 "Южная Пруссия" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск