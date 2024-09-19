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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

1 грош 1797 года E "Южная Пруссия" (Польша, Прусское правление)

Аверс монеты - 1 грош 1797 года E "Южная Пруссия" - цена монеты - Польша, Прусское правление Реверс монеты - 1 грош 1797 года E "Южная Пруссия" - цена монеты - Польша, Прусское правление

Фотография: Russiancoin

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 3,89 гр
  • Диаметр 20 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Прусское правление
  • Номинал 1 грош
  • Год 1797
  • Правитель Фридрих Вильгельм III (Король Пруссии)
  • Монетный двор Кёнигсберг
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (9) Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 1 грош 1797 года "Южная Пруссия" со знаком E. Это медная монета периода Прусского правления отчеканена на Кёнигсбергском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2825 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 240 EUR. Торги состоялись 8 ноября 2016.

Сохранность
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  • GGN (1)
  • MARCINIAK (1)
  • Numimarket (1)
  • Russiancoin (3)
  • Rzeszowski DA (1)
  • WCN (2)
Польша 1 грош 1797 E "Южная Пруссия" на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Польша 1 грош 1797 E "Южная Пруссия" на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Продавец Numimarket
Дата 14 мая 2024
Сохранность F
Цена
3 $
Цена в валюте аукциона 10 PLN
Польша 1 грош 1797 E "Южная Пруссия" на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Польша 1 грош 1797 E "Южная Пруссия" на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
30 $
Цена в валюте аукциона 120 PLN
Продавец WCN
Дата 14 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
******
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Польша 1 грош 1797 E "Южная Пруссия" на аукционе Rzeszowski DA - June 22, 2021
Польша 1 грош 1797 E "Южная Пруссия" на аукционе Rzeszowski DA - June 22, 2021
Продавец Rzeszowski DA
Дата 22 июня 2021
Сохранность VF
Цена
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Польша 1 грош 1797 E "Южная Пруссия" на аукционе Russiancoin - March 5, 2020
Продавец Russiancoin
Дата 5 марта 2020
Сохранность Нет оценки
Цена
Польша 1 грош 1797 E "Южная Пруссия" на аукционе Russiancoin - August 22, 2019
Продавец Russiancoin
Дата 22 августа 2019
Сохранность Нет оценки
Цена
Польша 1 грош 1797 E "Южная Пруссия" на аукционе Russiancoin - January 12, 2017
Продавец Russiancoin
Дата 12 января 2017
Сохранность Нет оценки
Цена
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Польша 1 грош 1797 E "Южная Пруссия" на аукционе GGN - March 18, 2004
Польша 1 грош 1797 E "Южная Пруссия" на аукционе GGN - March 18, 2004
Продавец GGN
Дата 18 марта 2004
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец WCN
Дата 18 мая 2002
Сохранность XF
Цена
******
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Где продать?

Для продажи 1 грош 1797 "Южная Пруссия" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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