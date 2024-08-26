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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

3 гроша 1797 года E "Южная Пруссия" (Польша, Прусское правление)

Аверс монеты - 3 гроша 1797 года E "Южная Пруссия" - цена монеты - Польша, Прусское правление Реверс монеты - 3 гроша 1797 года E "Южная Пруссия" - цена монеты - Польша, Прусское правление

Фотография: E. Kopicki

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 11,69 гр
  • Диаметр 26 мм
  • Гурт Шнуровидный

Описание

  • Страна Польша
  • Период Прусское правление
  • Номинал 3 гроша
  • Год 1797
  • Правитель Фридрих Вильгельм III (Король Пруссии)
  • Монетный двор Кёнигсберг
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (2) Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 3 гроша 1797 года "Южная Пруссия" со знаком E. Это медная монета периода Прусского правления отчеканена на Кёнигсбергском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 743 проданному на аукционе DESA Kraków за 170 PLN. Торги состоялись 15 апреля 2023.

Сохранность
  • Все фирмы
  • DESA (1)
  • Numimarket (1)
Польша 3 гроша 1797 E "Южная Пруссия" на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Польша 3 гроша 1797 E "Южная Пруссия" на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Продавец Numimarket
Дата 14 мая 2024
Сохранность F
Цена
23 $
Цена в валюте аукциона 90 PLN
Польша 3 гроша 1797 E "Южная Пруссия" на аукционе DESA - April 15, 2023
Польша 3 гроша 1797 E "Южная Пруссия" на аукционе DESA - April 15, 2023
Продавец DESA
Дата 15 апреля 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
******
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Где продать?

Для продажи 3 гроша 1797 "Южная Пруссия" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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