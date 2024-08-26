Польша Период: 1506-2020 1506-2020
3 гроша 1797 года E "Южная Пруссия" (Польша, Прусское правление)
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Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты 3 гроша 1797 года "Южная Пруссия" со знаком E. Это медная монета периода Прусского правления отчеканена на Кёнигсбергском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 743 проданному на аукционе DESA Kraków за 170 PLN. Торги состоялись 15 апреля 2023.
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