Шеляг 1797 года E "Южная Пруссия" (Польша, Прусское правление)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Шеляг 1797 года "Южная Пруссия" со знаком E. Это медная монета периода Прусского правления отчеканена на Кёнигсбергском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 201 проданному на аукционе WDA - MiM за 3900 PLN. Торги состоялись 7 октября 2017.

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