Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Шеляг 1797 года E "Южная Пруссия" (Польша, Прусское правление)
Фотография: MARCINIAK | DOM AUKCYJNY
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 1,3 гр
- Диаметр 16 мм
- Гурт Гладкий
Описание
- Страна Польша
- Период Прусское правление
- Номинал Шеляг
- Год 1797
- Правитель Фридрих Вильгельм III (Король Пруссии)
- Монетный двор Кёнигсберг
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (6) Разновидности (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Шеляг 1797 года "Южная Пруссия" со знаком E. Это медная монета периода Прусского правления отчеканена на Кёнигсбергском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 201 проданному на аукционе WDA - MiM за 3900 PLN. Торги состоялись 7 октября 2017.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Stare Monety
Дата 4 декабря 2020
Сохранность VF
Цена
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Продавец Stare Monety
Дата 7 декабря 2018
Сохранность VF
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 12 февраля 2018
Сохранность VF
Цена
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