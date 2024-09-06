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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Шеляг 1797 года E "Южная Пруссия" (Польша, Прусское правление)

Аверс монеты - Шеляг 1797 года E "Южная Пруссия" - цена монеты - Польша, Прусское правление Реверс монеты - Шеляг 1797 года E "Южная Пруссия" - цена монеты - Польша, Прусское правление

Фотография: MARCINIAK | DOM AUKCYJNY

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 1,3 гр
  • Диаметр 16 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Прусское правление
  • Номинал Шеляг
  • Год 1797
  • Правитель Фридрих Вильгельм III (Король Пруссии)
  • Монетный двор Кёнигсберг
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (6) Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Шеляг 1797 года "Южная Пруссия" со знаком E. Это медная монета периода Прусского правления отчеканена на Кёнигсбергском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 201 проданному на аукционе WDA - MiM за 3900 PLN. Торги состоялись 7 октября 2017.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • WCN (1)
  • WDA - MiM (1)
Польша Шеляг 1797 E "Южная Пруссия" на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Польша Шеляг 1797 E "Южная Пруссия" на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Продавец Numimarket
Дата 14 мая 2024
Сохранность VF
Цена
23 $
Цена в валюте аукциона 90 PLN
Продавец WCN
Дата 21 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
11 $
Цена в валюте аукциона 42 PLN
Польша Шеляг 1797 E "Южная Пруссия" на аукционе Stare Monety - December 4, 2020
Польша Шеляг 1797 E "Южная Пруссия" на аукционе Stare Monety - December 4, 2020
Продавец Stare Monety
Дата 4 декабря 2020
Сохранность VF
Цена
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Польша Шеляг 1797 E "Южная Пруссия" на аукционе Stare Monety - December 7, 2018
Польша Шеляг 1797 E "Южная Пруссия" на аукционе Stare Monety - December 7, 2018
Продавец Stare Monety
Дата 7 декабря 2018
Сохранность VF
Цена
******
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Польша Шеляг 1797 E "Южная Пруссия" на аукционе MARCINIAK - February 12, 2018
Польша Шеляг 1797 E "Южная Пруссия" на аукционе MARCINIAK - February 12, 2018
Продавец MARCINIAK
Дата 12 февраля 2018
Сохранность VF
Цена
******
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Польша Шеляг 1797 E "Южная Пруссия" на аукционе WDA - MiM - October 7, 2017
Польша Шеляг 1797 E "Южная Пруссия" на аукционе WDA - MiM - October 7, 2017
Продавец WDA - MiM
Дата 7 октября 2017
Сохранность MS62 BN NGC
Цена
******
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Где продать?

Для продажи Шеляг 1797 "Южная Пруссия" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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