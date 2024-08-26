1 грош 1797 года B "Южная Пруссия". Серебро (Польша, Прусское правление)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 1 грош 1797 года "Южная Пруссия" со знаком B. Серебро. Это серебряная монета периода Прусского правления отчеканена на Вроцлавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1520 проданному на аукционе Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn за 340 EUR. Торги состоялись 9 сентября 2011.

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