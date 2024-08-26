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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

1 грош 1797 года B "Южная Пруссия". Серебро (Польша, Прусское правление)

Разновидность: Серебро

Аверс монеты - 1 грош 1797 года B "Южная Пруссия" Серебро - цена серебряной монеты - Польша, Прусское правление Реверс монеты - 1 грош 1797 года B "Южная Пруссия" Серебро - цена серебряной монеты - Польша, Прусское правление

Фотография: Gerhard Hirsch Nachfolger

Техническая информация

  • Металл Серебро
  • Вес 3,19 гр
  • Диаметр 20 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Прусское правление
  • Номинал 1 грош
  • Год 1797
  • Правитель Фридрих Вильгельм III (Король Пруссии)
  • Монетный двор Вроцлав
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (2) Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 1 грош 1797 года "Южная Пруссия" со знаком B. Серебро. Это серебряная монета периода Прусского правления отчеканена на Вроцлавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1520 проданному на аукционе Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn за 340 EUR. Торги состоялись 9 сентября 2011.

Сохранность
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  • GGN (1)
  • Höhn (1)
Польша 1 грош 1797 B "Южная Пруссия" на аукционе Höhn - September 10, 2011
Продавец Höhn
Дата 10 сентября 2011
Сохранность VF
Цена
464 $
Цена в валюте аукциона 340 EUR
Польша 1 грош 1797 B "Южная Пруссия" на аукционе GGN - April 15, 2000
Польша 1 грош 1797 B "Южная Пруссия" на аукционе GGN - April 15, 2000
Продавец GGN
Дата 15 апреля 2000
Сохранность Нет оценки
Цена
******
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Где продать?

Для продажи 1 грош 1797 "Южная Пруссия" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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