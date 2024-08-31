Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Шеляг 1797 года B "Южная Пруссия" (Польша, Прусское правление)
Фотография: MARCINIAK | DOM AUKCYJNY
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 1,3 гр
- Диаметр 16 мм
- Гурт Гладкий
Описание
- Страна Польша
- Период Прусское правление
- Номинал Шеляг
- Год 1797
- Правитель Фридрих Вильгельм III (Король Пруссии)
- Монетный двор Вроцлав
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (31) Разновидности (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Шеляг 1797 года "Южная Пруссия" со знаком B. Это медная монета периода Прусского правления отчеканена на Вроцлавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 480 проданному на аукционе WDA - MiM за 4200 PLN. Торги состоялись 8 мая 2021.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец WDA - MiM
Дата 15 мая 2024
Сохранность AU58 BN NGC
Цена
152 $
Цена в валюте аукциона 600 PLN
Продавец Numimarket
Дата 14 мая 2024
Сохранность F
Цена
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Продавец Dom Aukcyjny Art Magnat
Дата 22 марта 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 15 марта 2024
Сохранность MS64 BN NGC
Цена
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Продавец Wójcicki
Дата 17 марта 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец WDA - MiM
Дата 29 декабря 2023
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Продавец Numimarket
Дата 28 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Numimarket
Дата 8 ноября 2022
Сохранность MS62 BN NGC
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 10 февраля 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Stare Monety
Дата 3 декабря 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 18 июня 2021
Сохранность MS62 BN NGC
Цена
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Продавец WDA - MiM
Дата 8 мая 2021
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Где продать?
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