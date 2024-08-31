Шеляг 1797 года B "Южная Пруссия" (Польша, Прусское правление)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Шеляг 1797 года "Южная Пруссия" со знаком B. Это медная монета периода Прусского правления отчеканена на Вроцлавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 480 проданному на аукционе WDA - MiM за 4200 PLN. Торги состоялись 8 мая 2021.

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