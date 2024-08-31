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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Шеляг 1797 года B "Южная Пруссия" (Польша, Прусское правление)

Аверс монеты - Шеляг 1797 года B "Южная Пруссия" - цена монеты - Польша, Прусское правление Реверс монеты - Шеляг 1797 года B "Южная Пруссия" - цена монеты - Польша, Прусское правление

Фотография: MARCINIAK | DOM AUKCYJNY

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 1,3 гр
  • Диаметр 16 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Прусское правление
  • Номинал Шеляг
  • Год 1797
  • Правитель Фридрих Вильгельм III (Король Пруссии)
  • Монетный двор Вроцлав
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (31) Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Шеляг 1797 года "Южная Пруссия" со знаком B. Это медная монета периода Прусского правления отчеканена на Вроцлавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 480 проданному на аукционе WDA - MiM за 4200 PLN. Торги состоялись 8 мая 2021.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Польша Шеляг 1797 B "Южная Пруссия" на аукционе WDA - MiM - May 15, 2024
Польша Шеляг 1797 B "Южная Пруссия" на аукционе WDA - MiM - May 15, 2024
Продавец WDA - MiM
Дата 15 мая 2024
Сохранность AU58 BN NGC
Цена
152 $
Цена в валюте аукциона 600 PLN
Польша Шеляг 1797 B "Южная Пруссия" на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Польша Шеляг 1797 B "Южная Пруссия" на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Продавец Numimarket
Дата 14 мая 2024
Сохранность VF
Цена
20 $
Цена в валюте аукциона 80 PLN
Польша Шеляг 1797 B "Южная Пруссия" на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Польша Шеляг 1797 B "Южная Пруссия" на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Продавец Numimarket
Дата 14 мая 2024
Сохранность F
Цена
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Польша Шеляг 1797 B "Южная Пруссия" на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - March 22, 2024
Польша Шеляг 1797 B "Южная Пруссия" на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - March 22, 2024
Продавец Dom Aukcyjny Art Magnat
Дата 22 марта 2024
Сохранность XF
Цена
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Польша Шеляг 1797 B "Южная Пруссия" на аукционе Niemczyk - March 15, 2024
Польша Шеляг 1797 B "Южная Пруссия" на аукционе Niemczyk - March 15, 2024
Продавец Niemczyk
Дата 15 марта 2024
Сохранность MS64 BN NGC
Цена
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Польша Шеляг 1797 B "Южная Пруссия" на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Польша Шеляг 1797 B "Южная Пруссия" на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Продавец Wójcicki
Дата 17 марта 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец WCN
Дата 28 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша Шеляг 1797 B "Южная Пруссия" на аукционе WDA - MiM - December 29, 2023
Польша Шеляг 1797 B "Южная Пруссия" на аукционе WDA - MiM - December 29, 2023
Продавец WDA - MiM
Дата 29 декабря 2023
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Польша Шеляг 1797 B "Южная Пруссия" на аукционе Numimarket - November 28, 2023
Польша Шеляг 1797 B "Южная Пруссия" на аукционе Numimarket - November 28, 2023
Продавец Numimarket
Дата 28 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец WCN
Дата 5 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 15 декабря 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец WCN
Дата 1 декабря 2022
Сохранность VF
Цена
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Польша Шеляг 1797 B "Южная Пруссия" на аукционе Numimarket - November 8, 2022
Польша Шеляг 1797 B "Южная Пруссия" на аукционе Numimarket - November 8, 2022
Продавец Numimarket
Дата 8 ноября 2022
Сохранность MS62 BN NGC
Цена
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Польша Шеляг 1797 B "Южная Пруссия" на аукционе MARCINIAK - October 13, 2022
Польша Шеляг 1797 B "Южная Пруссия" на аукционе MARCINIAK - October 13, 2022
Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2022
Сохранность XF
Цена
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Польша Шеляг 1797 B "Южная Пруссия" на аукционе MARCINIAK - February 10, 2022
Польша Шеляг 1797 B "Южная Пруссия" на аукционе MARCINIAK - February 10, 2022
Продавец MARCINIAK
Дата 10 февраля 2022
Сохранность VF
Цена
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Польша Шеляг 1797 B "Южная Пруссия" на аукционе Stare Monety - December 3, 2021
Польша Шеляг 1797 B "Южная Пруссия" на аукционе Stare Monety - December 3, 2021
Продавец Stare Monety
Дата 3 декабря 2021
Сохранность VF
Цена
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Польша Шеляг 1797 B "Южная Пруссия" на аукционе Stare Monety - September 3, 2021
Польша Шеляг 1797 B "Южная Пруссия" на аукционе Stare Monety - September 3, 2021
Продавец Stare Monety
Дата 3 сентября 2021
Сохранность VF
Цена
Польша Шеляг 1797 B "Южная Пруссия" на аукционе MARCINIAK - June 18, 2021
Польша Шеляг 1797 B "Южная Пруссия" на аукционе MARCINIAK - June 18, 2021
Продавец MARCINIAK
Дата 18 июня 2021
Сохранность MS62 BN NGC
Цена
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Продавец WCN
Дата 15 мая 2021
Сохранность UNC
Цена
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Польша Шеляг 1797 B "Южная Пруссия" на аукционе WDA - MiM - May 8, 2021
Польша Шеляг 1797 B "Южная Пруссия" на аукционе WDA - MiM - May 8, 2021
Продавец WDA - MiM
Дата 8 мая 2021
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Польша Шеляг 1797 B "Южная Пруссия" на аукционе Stare Monety - December 4, 2020
Польша Шеляг 1797 B "Южная Пруссия" на аукционе Stare Monety - December 4, 2020
Продавец Stare Monety
Дата 4 декабря 2020
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи Шеляг 1797 "Южная Пруссия" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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