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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Полугрош (1/2 гроша) 1797 года B "Южная Пруссия". Серебро (Польша, Прусское правление)

Разновидность: Серебро

Аверс монеты - Полугрош (1/2 гроша) 1797 года B "Южная Пруссия" Серебро - цена серебряной монеты - Польша, Прусское правление Реверс монеты - Полугрош (1/2 гроша) 1797 года B "Южная Пруссия" Серебро - цена серебряной монеты - Польша, Прусское правление

Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal

Техническая информация

  • Металл Серебро
  • Диаметр 18 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Прусское правление
  • Номинал Полугрош (1/2 гроша)
  • Год 1797
  • Правитель Фридрих Вильгельм III (Король Пруссии)
  • Монетный двор Вроцлав
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (2) Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Полугрош (1/2 гроша) 1797 года "Южная Пруссия" со знаком B. Серебро. Это серебряная монета периода Прусского правления отчеканена на Вроцлавском монетном дворе

Сохранность
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  • GGN (2)
Польша Полугрош (1/2 гроша) 1797 B "Южная Пруссия" на аукционе GGN - October 19, 2002
Польша Полугрош (1/2 гроша) 1797 B "Южная Пруссия" на аукционе GGN - October 19, 2002
Продавец GGN
Дата 19 октября 2002
Сохранность Нет оценки
Цена
Польша Полугрош (1/2 гроша) 1797 B "Южная Пруссия" на аукционе GGN - April 20, 2002
Польша Полугрош (1/2 гроша) 1797 B "Южная Пруссия" на аукционе GGN - April 20, 2002
Продавец GGN
Дата 20 апреля 2002
Сохранность Нет оценки
Цена

Где продать?

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